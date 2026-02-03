REKLAMA
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało

Sony WF‑1000XM6 - nowa generacja sztandarowych dousznych słuchawek Sony pojawi się w sprzedaży już całkiem niedługo. I wygląda na to, że szykuje się duża zmiana.

Maciej Gajewski
słuchawki Sony WF-100XM6
Rynek premium true wireless od miesięcy czekał na ruch Sony. Plotki krążyły, przecieki pojawiały się i znikały, ale dopiero teraz dostaliśmy coś, co wygląda na twardy dowód: WF‑1000XM6 istnieją, są gotowe i najpewniej lada moment trafią na rynek. Wyciek pochodzi z międzynarodowej sieci handlowej i obejmuje zarówno zdjęcia, jak i fragmenty specyfikacji. To nie są rendery ani koncepty - to realny produkt, który prawdopodobnie już leży w magazynach.

WF‑1000XM5 zadebiutowały w 2023 r. i choć były świetnie oceniane, to konkurencja nie spała. Apple, Technics, B&O, Sennheiser - wszyscy podnieśli poprzeczkę. XM6 muszą więc zrobić coś więcej niż tylko odświeżyć obudowę. I wygląda na to, że właśnie to robią.

Czytaj też:

Nowa filozofia designu. Sony wraca do matu i zmienia kształt

Cała historia zaczęła się od wpisu użytkownika Reddita, który natknął się na listing w sieci Power Buy. Temat natychmiast podchwyciły branżowe media, w tym The Walkman Blog i Engadget. Zdjęcia wyglądają na autentyczne, a poziom szczegółowości sugeruje, że to nie jest prototyp, tylko finalny produkt.

Wyciek pozwala wyciągnąć kilka bardzo konkretnych wniosków o kierunku, w którym Sony rozwija swoją linię 1000X. Po dwóch latach przerwy firma nie idzie w lifting, tylko w pełnoprawną ewolucję konstrukcji.

Najbardziej rzuca się w oczy zmiana wykończenia. Sony porzuca błyszczący plastik, który w XM5 wzbudzał mieszane reakcje, i wraca do matowej, bardziej eleganckiej powierzchni. To ruch w stronę spójności z linią nauszną WH‑1000XM6, która również stawia na stonowaną estetykę.

Sony WF-1000XM6

Zmienia się też sama bryła słuchawek. XM6 są bardziej kapsułkowate, mniej kuliste niż poprzednicy. Na start pojawią się dwa kolory: czarny i srebrny. Brak różowego wariantu może oznaczać, że będzie limitowany albo pojawi się później.

Wkładki, które mogą zmienić charakter brzmienia

Najciekawszy element wycieku dotyczy wkładek. Sony najwyraźniej opracowało nową generację pianek, które różnią się od tych z XM5 kilkoma istotnymi detalami. Zniknęła wewnętrzna warstwa silikonowa, a przestrzeń między słuchawką a wkładką została zmniejszona.

Wkładki są integralną częścią akustyki - wpływają na szczelność, rezonans, ilość powietrza w komorze i tym samym na bas, średnicę i ogólny balans tonalny. Jeśli Sony zmieniło konstrukcję, to nie po to, by odświeżyć wygląd, tylko dlatego, że ich inżynierowie uznali, że nowa geometria daje lepsze parametry.

Sony WF-1000XM6

W sieci pojawiła się też teoria, że szersze wkładki mogą oznaczać szerszy kanał powietrzny, co potencjalnie poprawiłoby odpowiedź basową bez zwiększania rozmiaru przetwornika. To logiczne - w TWS‑ach bas jest zawsze największym wyzwaniem, bo fizyka miniaturowych driverów jest bezlitosna.

Mikrofony, ANC i wodoszczelność. Sony szykuje poważne zmiany

Na zdjęciach widać trzy mikrofony zewnętrzne na każdej słuchawce, co w połączeniu z mikrofonem wewnętrznym daje cztery na stronę. To duży skok względem XM5 i może oznaczać wyraźnie lepszą jakość rozmów oraz bardziej precyzyjne ANC.

Wodoszczelność pozostaje na poziomie IPX4, czyli standard w tej klasie - wystarczający na trening, ale nie na pływanie. To akurat nie zaskakuje, bo Sony od lat trzyma się tego poziomu w serii 1000X.

Największe pytanie dotyczy aktywnej redukcji hałasu. Sony ma ambicję utrzymać pozycję lidera, a linia WH‑1000XM6 jest powszechnie chwalona za ANC. Jeśli XM6 dostaną podobne algorytmy i podobną moc obliczeniową, może to być jedna z najmocniejszych stron nowych dousznych.

Konkurencja nie śpi

Rynek premium TWS jest dziś bardziej agresywny niż kiedykolwiek. AirPods Pro 2 wciąż są punktem odniesienia dla wielu użytkowników iOS. Technics AZ80, B&O EX czy Sennheiser Momentum TW 4 również mają swoje wierne grono fanów. Sony nie może sobie pozwolić na stagnację.

Sony WF-1000XM6

XM5 były świetne, ale po dwóch latach potrzebny jest realny skok - w ANC, w mikrofonach, w ergonomii, a może nawet w samej charakterystyce brzmienia. Wyciek sugeruje, że Sony doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Kiedy premiera?

Sony milczy, ale historia przecieków jest dość przewidywalna. Jeśli produkt trafia do systemów retailerów, to premiera jest kwestią dni lub tygodni. W praktyce oznacza to, że WF‑1000XM6 mogą zostać ogłoszone w każdej chwili.

Maciej Gajewski
03.02.2026 17:52
Tagi: SłuchawkiSłuchawki bezprzewodoweSony
