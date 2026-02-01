Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to

Ładowanie...

Gdy internet zyskiwał na popularności wiele osób wieściło nadchodzący upadek klasycznej telewizji. Prawda jest jednak taka, że dzięki sieci ta forma przekazu ewoluowała i przeżywa drugą młodość. Z najnowszego raportu Nielsena The Gauge Polska wynika, że Polacy w grudniu 2025 r. oglądali telewizję średnio przez 4 godz. 7 min dziennie. To wynik o 2 minuty dłuższy w porównaniu z listopadem 2025 r. A ty jeszcze wierzysz w wyższość VOD?

Telewizja wciąż pozostaje królem na telewizorach polskich odbiorców

Jeśli porównać wynik z grudniem 2024 r., średni czas oglądalności spadł o 5 minut - ponad rok temu Polacy spędzali przed telewizorami aż 4 godz. i 12 min dziennie. Mimo wszystko okres świąteczno-noworoczny tak jak każdego roku sprzyjał rodzinnemu, wspólnemu oglądaniu.

Co Polacy najchętniej oglądają? Na podium wskoczył TVP2, który wyprzedził jedynkę i tym sposobem dołączył do liderów oglądalności tuż obok Polsatu oraz TVN. Nie lubimy jednak eksperymentować w wybieranych treściach. W grudniowym rankingu najpopularniejszych programów dominowały sprawdzone formaty i wydarzenia specjalne. W pierwszej piątce znalazły się:

Kevin sam w domu emitowany na Polsacie;

Sylwestrowa Moc Przebojów - Polsat;

Sylwester z Dwójką - TVP2;

M jak Miłość - TVP2;

Fakty - TVN.

Jak wygląda ogólna pozycja telewizji na tle innych oglądanych treści? Ta odpowiada za 81,6 proc. udziału oglądalności. Na wynik składają się różne technologie telewizji: kablowa, naziemna i satelitarna. Największy udział ma kablówka z wynikiem 33,3 proc., na drugim miejscu jest satelitarna z 25,1 proc., a na końcu naziemna 23,2 proc.

Nawet poszczególne technologie telewizji przewyższają streaming i usługi wideo na żądanie. Ogólnie VOD ma 10,4 proc. udziału na rynku, z czego najpopularniejszy jest YouTube z wynikiem 2,6 proc., a na drugim miejscu jest Netflix i 2,1 proc. udziału. Pozostałe usługi streamingowe zebrały 5,7 proc. Wyniki VOD nijak mają się do popularności telewizji. Faktom nie można zaprzeczyć. Telewizja wciąż króluje na telewizorach Polaków.

Albert Żurek 01.02.2026 09:00

