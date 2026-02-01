REKLAMA
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to

Jeśli myślisz, że czas telewizji już minął, mylisz się. Polacy wciąż spędzają przed ekranami długie godziny każdego dnia. To nasze pierwsze źródło rozrywki.

Albert Żurek
Polacy wakacje telewizja raport
Gdy internet zyskiwał na popularności wiele osób wieściło nadchodzący upadek klasycznej telewizji. Prawda jest jednak taka, że dzięki sieci ta forma przekazu ewoluowała i przeżywa drugą młodość. Z najnowszego raportu Nielsena The Gauge Polska wynika, że Polacy w grudniu 2025 r. oglądali telewizję średnio przez 4 godz. 7 min dziennie. To wynik o 2 minuty dłuższy w porównaniu z listopadem 2025 r. A ty jeszcze wierzysz w wyższość VOD?

Telewizja wciąż pozostaje królem na telewizorach polskich odbiorców

Jeśli porównać wynik z grudniem 2024 r., średni czas oglądalności spadł o 5 minut - ponad rok temu Polacy spędzali przed telewizorami aż 4 godz. i 12 min dziennie. Mimo wszystko okres świąteczno-noworoczny tak jak każdego roku sprzyjał rodzinnemu, wspólnemu oglądaniu.

Co Polacy najchętniej oglądają? Na podium wskoczył TVP2, który wyprzedził jedynkę i tym sposobem dołączył do liderów oglądalności tuż obok Polsatu oraz TVN. Nie lubimy jednak eksperymentować w wybieranych treściach. W grudniowym rankingu najpopularniejszych programów dominowały sprawdzone formaty i wydarzenia specjalne. W pierwszej piątce znalazły się:

  • Kevin sam w domu emitowany na Polsacie;
  • Sylwestrowa Moc Przebojów - Polsat;
  • Sylwester z Dwójką - TVP2;
  • M jak Miłość - TVP2;
  • Fakty - TVN.

Jak wygląda ogólna pozycja telewizji na tle innych oglądanych treści? Ta odpowiada za 81,6 proc. udziału oglądalności. Na wynik składają się różne technologie telewizji: kablowa, naziemna i satelitarna. Największy udział ma kablówka z wynikiem 33,3 proc., na drugim miejscu jest satelitarna z 25,1 proc., a na końcu naziemna 23,2 proc. 

Nawet poszczególne technologie telewizji przewyższają streaming i usługi wideo na żądanie. Ogólnie VOD ma 10,4 proc. udziału na rynku, z czego najpopularniejszy jest YouTube z wynikiem 2,6 proc., a na drugim miejscu jest Netflix i 2,1 proc. udziału. Pozostałe usługi streamingowe zebrały 5,7 proc. Wyniki VOD nijak mają się do popularności telewizji. Faktom nie można zaprzeczyć. Telewizja wciąż króluje na telewizorach Polaków. 

01.02.2026 09:00
