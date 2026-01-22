Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
TCL szykuje największą aktualizację Google TV od lat. Android 14, HDMI QMS i Super Resolution trafią na dziesiątki modeli.
Rynek telewizorów rzadko dostarcza aktualizacje, które realnie zmieniają codzienne korzystanie ze sprzętu. Tymczasem TCL przygotowuje jedną z największych aktualizacji w historii swoich telewizorów z Google TV - i to nie tylko dla najnowszych modeli. W pakiecie znajdziemy Androida 14, obsługę HDMI QMS oraz nowy system poprawy jakości obrazu Super Resolution.
TCL udostępnił firmware oznaczony jako v590 (w Stanach Zjednoczonych oznaczony jako v313) w formie pliku do samodzielnego pobrania. Oficjalna aktualizacja OTA pojawi się później - zapewne w ciągu kilku tygodni, a być może nawet miesięcy. Osobom mającym niewielkie pojęcie o elektronice i firmware radzimy poczekać na dystrybucję oficjalnymi kanałami. Aktualizacja przeznaczona jest dla modeli wyposażonych w procesor MediaTek Pentonic 700.
Android TV 14 na telewizorach TCL - szybciej niż w modelach na bieżący rok
Najbardziej medialną zmianą jest oczywiście przeskok z Android TV 12 na 14. Aktualizacja trafia na obecne modele zanim pojawią się telewizory z rocznika 2026, które będą miały Androida 14 fabrycznie. To rzadki przypadek.
Co nowego w Androidzie TV 14?
- Energy Modes - rozbudowany system zarządzania energią, pozwalający precyzyjnie kontrolować zużycie prądu. W czasach rosnących kosztów energii to funkcja, która ma realne znaczenie.
- Picture-in-Picture - choć z ograniczeniami. Aplikacje streamingowe (Netflix, Max, Disney+, Prime Video) nie obsługują PiP na telewizorach i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.
- Szybsze aktualizacje funkcji Google TV - Google coraz częściej dostarcza nowe elementy interfejsu i funkcje niezależnie od wersji Androida. To oznacza, że nawet starsze telewizory mogą zyskiwać nowe możliwości bez pełnych aktualizacji systemu.
Android TV 14 nie jest rewolucją, ale to solidny krok naprzód - szczególnie w kwestii stabilności i zarządzania energią.
HDMI QMS - koniec czarnych ekranów przy zmianie odświeżania
To funkcja, na którą czekali wszyscy, którzy korzystają z Apple TV 4K lub innych urządzeń automatycznie dopasowujących częstotliwość odświeżania do treści. TCL dołącza do LG i Samsunga, wprowadzając obsługę HDMI 2.1 QMS (Quick Media Switching).
QMS eliminuje krótkie czarne ekrany pojawiające się podczas zmiany częstotliwości odświeżania - np. z 60 Hz (interfejs) na 24 Hz (film). Bez QMS telewizor musi ponownie zsynchronizować sygnał, co powoduje irytujące wygaszenie ekranu. Z QMS przejście jest natychmiastowe i niewidoczne.
Dla osób korzystających z Apple TV 4K, Nvidia Shield czy odtwarzaczy UHD to odczuwalna różnica w komforcie. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach. QMS nie działa przy przełączaniu między SDR a HDR - to inny proces, którego QMS nie obejmuje. Źródło musi być podłączone bezpośrednio do telewizora. Jeśli sygnał przechodzi przez amplituner lub soundbar, QMS nie zadziała. Funkcję włącza się w menu: Ustawienia → Kanały i wejścia → Wejścia zewnętrzne.
Super Resolution - AI poprawiająca jakość starszych treści
Drugą dużą nowością jest Super Resolution - system skalowania obrazu oparty na algorytmach sztucznej inteligencji. Funkcja znajduje się w menu:
Obraz → Ostrość
Większość osób wciąż ogląda mieszankę treści: od materiałów SD z telewizji naziemnej, przez streaming 1080p, aż po filmy 4K HDR. Super Resolution ma za zadanie redukować artefakty kompresji,wyostrzać detale i poprawiać czytelność obrazu bez sztucznego przepompowania. Jeśli TCL zrobił to dobrze to może to być jedna z najbardziej wartościowych funkcji dla osób oglądających starsze filmy, anime, archiwalne seriale czy transmisje sportowe w niższej jakości.
Nowa funkcja konwersji HDR
W aktualizacji znajduje się również tajemnicza funkcja związana z konwersją HDR. TCL nie ujawnia szczegółów przed publikacją pełnych not wydania, ale można zakładać, że chodzi o poprawę mapowania tonów, lepszą konwersję SDR → HDR lub bardziej precyzyjne zarządzanie jasnością w treściach HDR10/HDR10+. To obszar, w którym TCL ma jeszcze sporo do poprawy, więc każda zmiana jest mile widziana.
Lista modeli, które otrzymają aktualizację
Aktualizacja trafi na szeroką gamę telewizorów TCL z lat 2024–2025:
Serie sztandarowe
- C8K
- QM8K (do 98 cali)
Serie high‑end
- C7K
- QM7K (50–115 cali)
Średnia półka
- C6K
- QM6K (50–98 cali)
Modele z 2024 r.
- C855
- C845
- QM851G
- C805
- QM751G
Modele niedrogie
- Seria Nxtvision
To imponująca lista - szczególnie że obejmuje również tańsze modele, które zwykle są pomijane przy dużych aktualizacjach.
Najważniejsze jednak jest to, że TCL pokazuje coś, czego brakuje wielu producentom: długoterminowe wsparcie. Telewizory często dostają jedną dużą aktualizację i koniec, TCL idzie pod prąd - i to się chwali.