Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny

Ekran główny platformy Google TV od premiery w 2020 r. nie otrzymał zasadniczych zmian w wyglądzie. Producent czasami eksperymentuje z pomniejszymi nowościami w interfejsie - np. we wrześniu minionego roku usunięto zakładkę Biblioteka na rzecz ikony wyszukiwania i kafelka Live. Teraz do dotychczasowych trzech opcji zostaną dodane dwie nowe.

Google TV zaśmieca ekran główny nowymi zakładkami, których nie chcesz

Siłą systemu Google TV bazującego na Androidzie jest prostota interfejsu. Ten jest wyjątkowo dobrze przemyślany. W praktyce nawet osoby mniej obyte w nowych technologiach nie mają większego problemu z obsługą oprogramowania.

Dotychczas oprócz aplikacji widzieliśmy pasek z trzema głównymi opcjami: Dom, Aplikacje i Na żywo. Google jednak rozpoczął eksperymenty z nowym podejściem i do wcześniejszych opcji dołączą dwie nowe karty: Darmowe oraz Sklep.

Nowe zakładki umiejscowiono między wcześniej dostępnymi kartami Na żywo oraz Aplikacje. Karta Darmowe wyświetla treści, które można obejrzeć bez dodatkowych opłat - np. z YouTube’a oraz innych bezpłatnych serwisów streamingowych.

Z drugiej strony mamy do dyspozycji zakładkę Sklep, która obejmuje filmy dostępne za dodatkową opłatą. Nie jest to jednak narzędzie, które zachęca do kupna treści za sprawą zewnętrznych usług, takich jak Amazon Prime Video, a filmów dostępnych do kupienia w aplikacji Google TV. To dość zaskakująca decyzja, która najprawdopodobniej ma na celu promocję autorskiego rozwiązania.

Zakładam, że mało kto wie, że Google w ogóle daje możliwość kupna dostępu do filmów. Nawet pomimo faktu, że Google TV jest domyślną aplikacją w urządzeniach z Androidem. Jeśli ostatnio uruchamiałeś telewizor z tym systemem, najprawdopodobniej jeszcze nie widziałeś nowych zakładek w interfejsie. Przyznaję, że u siebie też tego nie mam. Czy to oznacza, że zmiana ominie użytkowników w Polsce?

Niekoniecznie, ponieważ Google obecnie prowadzi zamknięte testy nowego rozwiązania na kontach wybranych użytkowników. Zmianę zauważył i nagłośnił Jodath79 z Reddita na swoim telewizorze marki Heier. Trudno stwierdzić, czy Google zdecyduje się wprowadzić nowe zakładki we wszystkich regionach.

Albert Żurek 30.01.2026 18:15

