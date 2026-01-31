REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady

Shield TV: dekada wsparcia, która nie ma precedensu. Szkoda, że branża nawet przez chwilę się nie zastanowi nad czerpaniem z dobrych wzorców. Tym lepiej dla Nvidii.

Maciej Gajewski
Nvidia Shield TV aktualizacje
REKLAMA

Gdy w 2015 r. na półki sklepowe trafiła pierwsza generacja Nvidia Shield TV to nikt rozsądny nie zakładał, że w 2026 r. urządzenie wciąż będzie otrzymywać regularne aktualizacje. A jednak - mija dekada, a Shield TV z 2015 r. nadal żyje, działa i jest aktywnie rozwijany. W dzisiejszym świecie elektroniki użytkowej większość sprzętów starzeje się szybciej niż jogurt w lodówce - to absolutny ewenement.

To nie przypadek. To efekt świadomej, konsekwentnej strategii, o której opowiedział niedawno Senior Vice President ds. inżynierii sprzętu w Nvidii, Andrew Bell, w rozmowie z Ars Technica. I jest to historia, która powinna być obowiązkową lekturą dla całej branży.

REKLAMA

Czytaj też:

Jak powstał Shield TV? Z pasji, nie z tabelki Excela

Początki Shielda są zaskakująco… romantyczne. Inżynierowie Nvidii chcieli po prostu stworzyć dla siebie streamer, który nie będzie zamknięty w ekosystemie Apple’a. Prototypy były tak udane, że gdy pokazali je Jensenowi Huangowi usłyszeli pytanie: Dlaczego nie sprzedajemy tego ludziom? A gdy padło pytanie o długość wsparcia Huang miał odpowiedzieć słowami: Wspierajmy to na zawsze. Wsparcie zwykle oznacza zwykle dwa lata i do widzenia, to brzmiało jak herezja. Ale Nvidia potraktowała to serio.

Nvidia Shield TV

Każdy, kto pracował przy sprzęcie konsumenckim, wie jedno: obiecać długie wsparcie jest łatwo. Dowieźć - ekstremalnie trudno. Shield TV musiał zmierzyć się z problemami, które dla większości producentów byłyby sygnałem do odwrotu. Najlepszy przykład? 4K DRM.

Nowe standardy zabezpieczeń treści wymagały funkcji, których w 2015 r. nikt nie przewidział. Zespół Nvidii spędził 18 miesięcy na próbach pogodzenia starego hardware’u z nowymi wymaganiami Netfliksa, Amazona czy Disney+. Inni producenci w tym czasie… po prostu porzucali swoje urządzenia.

Dlaczego Nvidia nie odpuściła? Bell mówi wprost: Wszyscy byliśmy sfrustrowani jako konsumenci. Kupujesz urządzenie, dostajesz jedną czy dwie aktualizacje i koniec.

Shield TV miał być dowodem, że można inaczej.

Statystyki robią wrażenie nawet na ekspertach

Nvidia Shield

Pierwszy Shield TV debiutował z Androidem 5.0 Lollipop. Od tamtej pory przeszedł przez:

  • Android TV 6 (2016)
  • Android TV 7 (2017)
  • Android TV 8 (2018)
  • Android TV 9 (2019)
  • Android TV 11 (2021) - pominięcie 10 było decyzją techniczną

Do tego dochodzą dziesiątki aktualizacji Shield Experience, które realnie poprawiały funkcjonalność, a nie tylko stabilność systemu. W 2025 roku Shield dostał jedną z największych aktualizacji od lat - Shield Experience 9.2.2, a kilka miesięcy wcześniej 9.2.1 z obsługą 120 FPS w GeForce Now.

W branży rzadko mówi się o tym głośno, ale długoterminowe wsparcie to nie tylko pieniądze. To kultura organizacyjna. Shield TV nie jest produktem, który ma generować miliardy. To wizytówka. Dowód, że Nvidia rozumie użytkowników, którzy chcą sprzętu działającego latami, a nie sezonu. Co więcej - Shield TV z 2019 r. nadal jest produkowany. Bell mówi: Co tydzień ktoś kupuje Shield TV. To nisza, ale nisza niezwykle lojalna. I Nvidia postanowiła tę lojalność odwzajemnić.

SPRAWDŹ OFERTĘ
RTV EURO AGD
Okazja na Nvidia Shield TV
RTV EURO AGD

Czy będzie nowy Shield TV?

To pytanie wraca jak bumerang. Bell odpowiada dyplomatycznie: Rozmawiamy o tym cały czas - ja bym chciał. Nie ma obietnicy, ale nie ma też zaprzeczenia. Jeśli nowy Shield powstanie to Nvidia wie, co musi poprawić:

  • AV1 - obowiązkowy w 2026 r. 
  • HDR10+ - coraz częściej wymagany 
  • nowsze profile Dolby Vision 
  • lepsze wsparcie dla nowych kodeków i standardów transmisji 

I tak, Bell wspomniał też o słynnym, gigantycznym przycisku Netflixa na pilocie. Wymóg certyfikacyjny z 2019 roku. W nowej generacji mógłby zniknąć lub zmaleć, ale - jak mówi Bell - to detal, a nie priorytet.

REKLAMA

Czyli jednak można zostawić użytkownika w lepszym miejscu, niż się go zastało. I choć Nvidia prawdopodobnie nigdy nie zarobi na samym wsparciu to zyskuje coś innego - reputację firmy, która traktuje swoich klientów poważnie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
31.01.2026 16:40
Tagi: Android TVNvidiaPrzystawki do telewizorashield
Najnowsze
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
16:10
30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki
Aktualizacja: 2026-01-31T16:10:00+01:00
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA