Zamknęli technologię z odrzutowców w urządzeniu do kieszeni. Ależ to dmucha

Dyson HushJet Mini Cool to wiatraczek mieszczący się w dłoni, który ochłodzi cię dzięki konstrukcji inspirowanej silnikami odrzutowymi.

Malwina Kuśmierek
Dyson HushJet Mini Cool
Choć wiosna dopiero zawitała do Polski (i wygląda trochę bardziej jak jesień...), na pewno sporo osób myślami już odlatuje na urlop w krajach śródziemnomorskich lub tropikach. Jeżeli już teraz potrafisz wyobrazić sobie żar lejący się z nieba, Dyson ma coś dla ciebie. Brytyjska firma pokazała swój pierwszy podręczny wiatraczek, który możesz zabrać ze sobą do torebki, walizki, albo po prostu postawić na biurku.

Dyson wsadził swoją potężną technologię do wiatraczka

HushJet Mini Cool to pierwszy w historii Dysona przenośny wiatraczek, który swoją nazwę zawdzięcza korzystaniu z technologii HushJet. Technologia ta inspirowana jest silnikami odrzutowymi i wykorzystuje skoncentrowany strumień powietrza minimalizujący turbulencje i hałas. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, HushJet Mini Cool ma być w stanie wytworzyć strumień powietrza o prędkości 25 m/s (lub jak kto woli, 90 km/h), a silnik osiąga prędkość 65 tys. obrotów/min.

Urządzenie mieści się w dłoni i waży 212 gramów, czyli nieco więcej od przeciętnego smartfona. W zestawie znajduje się uchwyt na szyję, który pozwala cieszyć się chłodem bez konieczności trzymania urządzenia w rękach, a także podstawka ładująca, etui podróżne i kabel USB-C do ładowania. Osobno do kupienia ma być także uniwersalny uchwyt do mocowania wentylatora do wózków dziecięcych czy sprzętu na siłowni, a także klips do przypinania HushJet Mini Cool do pasków toreb lub kurtek.

Zwieńczeniem całości są trzy warianty kolorystyczne - HushJet Mini Cool kupimy w kolorach Atrament/Kobalt, Karneol/Błękit, Kamień/Róż.

Mniej przyjemnym aspektem jest cena gażetu, który Dyson wycenił na 99 euro za naszą zachodnią granicą - ok. 421 zł. Jednak przelicznik walut NBP nigdy nie jest taki sam jak przelicznik walut producentów elektroniki, dlatego w Polsce spodziewałabym się ceny bliższej 500 zł. Nadal tanio jak na Dysona, ale raczej wciąż zdecydowanie zbyt dużo by konkurować z propozycjami z Państwa Środka.

Może zainteresować cię także:

Malwina Kuśmierek
09.04.2026 08:06
Najnowsze
7:00
Sprawdziłem najlepszy butelkomat w Polsce. Przyłożyłem kartę, mam pieniądze
Aktualizacja: 2026-04-09T07:00:00+02:00
6:20
Bill Gates będzie zeznawał w sprawie Epsteina. "Nie mogę się doczekać"
Aktualizacja: 2026-04-09T06:20:00+02:00
6:15
Koniec internetu, jaki znamy. Powstaje kwantowa autostrada
Aktualizacja: 2026-04-09T06:15:00+02:00
6:10
Rosjanie przejęli domowe routery na całym świecie. Twoje dane zagrożone
Aktualizacja: 2026-04-09T06:10:00+02:00
6:06
Potrzebujesz alternatywy dla streamingu. Najlepiej na twojej ulicy
Aktualizacja: 2026-04-09T06:06:00+02:00
6:00
Będą masowo kasować połączenia lotnicze. Lepiej sprawdzaj swoje
Aktualizacja: 2026-04-09T06:00:00+02:00
21:26
Intel wyciąga z szafy starocie. To lekarstwo na kryzys
Aktualizacja: 2026-04-08T21:26:10+02:00
20:09
Amazon odcina stare Kindle. Niby będą działać, ale już nie tak jak kiedyś
Aktualizacja: 2026-04-08T20:09:13+02:00
19:11
Dwie najgorsze marki laptopów świata? Tak się składa, że moje ulubione
Aktualizacja: 2026-04-08T19:11:23+02:00
18:50
Składany iPhone to tak naprawdę Samsung. Jest konkretny powód
Aktualizacja: 2026-04-08T18:50:09+02:00
18:22
Nowość w Zdjęciach Google. Klik i fotka poprawiona, a ty zbierasz lajki
Aktualizacja: 2026-04-08T18:22:27+02:00
17:52
40 GB internetu co miesiąc za darmo. Operator ulepszył ofertę
Aktualizacja: 2026-04-08T17:52:33+02:00
16:53
WhatsApp pojawia się w samochodach. Wreszcie będzie po ludzku
Aktualizacja: 2026-04-08T16:53:39+02:00
16:44
Bez aplikacji w sklepie przegrywasz. Przepłacasz nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2026-04-08T16:44:44+02:00
16:04
Intel dołącza do Muska. Takiego sojuszu nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-04-08T16:04:22+02:00
15:53
Mapy Google z nową funkcją. Przejrzą twoje prywatne zdjęcia
Aktualizacja: 2026-04-08T15:53:23+02:00
15:02
Poważny problem z OneDrive. Prześladują ludzi spamem
Aktualizacja: 2026-04-08T15:02:07+02:00
14:23
Opłacalny rekordzista baterii. Potężny konkurent dla hitu Samsunga
Aktualizacja: 2026-04-08T14:23:54+02:00
14:00
Jaki router do światłowodu kupić? 5 propozycji na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2026-04-08T14:00:47+02:00
13:28
ChatGPT wyszuka ci lot na wakacje. Wystarczy jedno proste polecenie
Aktualizacja: 2026-04-08T13:28:22+02:00
