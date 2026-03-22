Pokazali kalkulator za ponad 2000 zł. To prawdziwe dzieło sztuki

Casio pokazuje nowy kalkulator S100X, który bardziej przypomina przedmiot kolekcjonerski niż sprzęt biurowy. Przywilej posiadania jednego z 650 egzemplarzy będzie cię kosztował ponad 2 tys. zł.

Malwina Kuśmierek
Casio prezentuje luksusowy kalkulator S100X
Może i smartfony wyparły konieczność posiadania kalkulatora w domu, ale żaden smartfon nie wypchnie z rynku kalkulatorów, które bardziej przypominają dzieła sztuki niż narzędzia do liczenia. Wie o tym doskonale Casio, które właśnie zaprezentowało nowy model S100X-JC1-U - kolekcjonerski wariant popularnego modelu premium S100X. To co różni S100X-JC1-U od reszty S100X to fakt, że urządzenie jest wykończone ręcznie przez japońskich rzemieślników.

S100X-JC1-U to tradycyjny, ręcznie malowany kalkulator od Casio

Najbardziej charakterystycznym elementem urządzenia jest jego wykończenie. Casio sięgnęło po tradycyjną japońską technikę lakierniczą urushi, wykorzystując naturalną żywicę z drzewa lakowego. Za proces odpowiada firma Yamakyu Shitsuki, działająca od 1930 roku, a każdy egzemplarz wykańczany jest ręcznie przez rzemieślnika - według materiałów producenta wykonanie jednego kalkulatora zajmuje około miesiąca pracy.

Efekt to głęboka, czarna powierzchnia z subtelnymi czerwonymi refleksami na krawędziach, która bardziej kojarzy się z ekskluzywnymi piórami czy luksusowymi meblami niż kalkulatorem.

Proces lakierowania Casio S100X

Pod lakierem kryje się frezowana obudowa z aluminium, co dodatkowo podkreśla charakter "premium" urządzenia. Casio nie zrezygnowało jednak całkowicie z funkcjonalności - S100X oferuje standardowy, 12-cyfrowy wyświetlacz LCD, funkcje przeliczania walut i obliczeń podatkowych, a także zasilanie hybrydowe: panel słoneczny i baterię, która według producenta może wystarczyć nawet na siedem lat pracy przy umiarkowanym użytkowaniu.

Co ciekawe, sam wyświetlacz również nie jest przypadkowy. Zastosowano panel o wysokim kontraście z powłoką antyrefleksyjną, a kolor cyfr ma nawiązywać do atramentu piór wiecznych, co wpisuje się w ogólną estetykę urządzenia.

Casio wyraźnie komunikuje, że nie jest to kalkulator dla każdego. Produkcja odbywa się w Japonii, a każdy egzemplarz otrzymuje indywidualny numer seryjny. Do zestawu dołączane jest również specjalne, eleganckie opakowanie, które podkreśla kolekcjonerski charakter urządzenia.

W parze ze skrupulatnym wykończeniem idzie także cena. Casio S100X został wyceniony na 99 tys. jenów - około 2307 złotych. Ze względu na specyfikę produktu, Casio zadeklarowało ograniczoną produkcję wynoszącą jedynie 650 egzemplarzy. Oficjalna sprzedaż urządzenia rusza 9 kwietnia

S100X to przykład produktu, który nie ma aspiracji konkurowania z aplikacjami mobilnymi ani nawet z klasycznymi kalkulatorami biurowymi. To raczej manifest - pokaz możliwości projektowych i rzemieślniczych, a przy okazji próba znalezienia miejsca dla elektroniki w świecie dóbr luksusowych.

Malwina Kuśmierek
22.03.2026 09:30
Tagi: casioGadżetykalkulator
