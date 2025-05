Mokry sen posiadacza Apple Watcha: nowego G-Shocka ładujesz rzadziej niż robisz przegląd auta

Współcześnie wiele zegarków typu Apple Watch może pochwalić się jednym dniem działania na akumulatorze. Z kolei sprzęty typowo sportowe oferują co najwyżej ok. miesięczny czas na baterii. Casio pod tym względem niszczy konkurencję, choć wynika to z faktu, że zegarki typu Apple Watch to praktycznie smartfony na nadgarstkach. G-Shock GBA-950 jest zegarkiem z krwi i kości.