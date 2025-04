Ta nowa opaska Asusa prosi, żebyś dotknął ją palcem. Pokazuje coś, czego nie mają inne

Poza tym opaska ma oferować inne podstawowe czujniki takie jak wykrywanie tętna, natlenienia krwi czy liczbę kroków. Urządzenie będzie działać do dwóch tygodni na jednym ładowaniu, co jest standardem w świecie opasek sportowych. Do tego całość ma być wodoszczelna, co potwierdza standard 5ATM. Jak na razie nie mamy informacji jeśli chodzi o dostępność Asus VivoWatch 6 Aero. Poprzednik kosztował ok. 130 dol., więc w tym przypadku powinno być podobnie. Czy sprzęt trafi do Polski? Obecnie trudno powiedzieć.