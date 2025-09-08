Staje się dysoniarą. Te 5 nowości to rewolucja, na którą odkładam pieniądze

Ładowanie...

Marka, znana z drogich, ale uwielbianych sprzętów do domu, przygotowała największą aktualizację portfolio w historii. Podczas targów IFA w Berlinie zobaczyliśmy aż 11 zupełnie nowych produktów. Dyson stawia na przełomowe rozwiązania - od sztucznej inteligencji, przez samoopróżniące się stacje, aż po zupełnie przeprojektowane systemy filtracji.

Większość produktów trafi na rynek dopiero w pierwszej połowie 2026 r., ale jeden wyjątek zobaczymy szybciej - HushJet Purifier Compact wejdzie do sprzedaży już tej jesieni.

REKLAMA

Dyson pokazał nowości na 2026 r.

Dyson PencilVac – najcieńszy odkurzacz na świecie

Dyson PencilVac to odkurzacz bezprzewodowy, który okazuje się najcieńszym i najlżejszym odkurzaczem na świecie - waży zaledwie 1,8 kg.

Urządzenie charakteryzuje się unikalną konstrukcją przypominającą bardziej designerską miotłę niż tradycyjny odkurzacz, z pałąkiem o średnicy 3,8 cm, w którym mieści się zarówno wydajny silnik Dyson Hyperdymium, jak i zbiornik na nieczystości o pojemności 80 ml. Silnik osiąga 140 tys. obrotów i zapewnia moc ssania na poziomie 55 AW.

Nowa elektroszczotka Fluffycones została wyposażona w cztery obrotowe wałki, które skutecznie zbierają brud z twardych podłóg, bez plątania włosów i działając równie dobrze przy ruchu w przód, jak i w tył.

Dyson V8 Cyclone - powrót w nowym wydaniu

Dyson V8 Cyclone to odświeżona wersja popularnego modelu z 2016 r. Nowa generacja oferuje o 30 proc. większą moc ssania (150 AW) i dwa razy dłuższy czas pracy – do 60 minut. Zmieniono też sposób obsługi - zamiast spustu mamy klasyczny przycisk, a użytkownik może wybierać między trzema trybami: Eco, Medium i Boost.

Największą nowością jest wymienny akumulator i opcjonalna stacja dokująca z funkcją samoopróżniania (dostępna od 2026 r.).

Jak podkreślił założyciel firmy James Dyson, lekka i zwrotna konstrukcja zmieniła sposób odkurzania i została skopiowana przez większość konkurentów, dlatego firma opracowała nową generację popularnego formatu, wdrażając najnowsze technologie.

Dyson V16 Piston Animal – najwydajniejszy odkurzacz w ofercie

Dyson V16 Piston Animal to odkurzacz zaprojektowany z myślą o kompleksowym sprzątaniu domu. Wyposażono go w silnik Hyperdymium 900 W, który osiąga moc ssania 315 AW. To pierwszy model z technologią Dynamic Cyclones - wtrybie boost uruchamia dodatkowe cyklony, aby uzyskać jeszcze większą siłę ssania.

Elektroszczotka All Floor Cones Sense sama wykrywa rodzaj podłogi i dostosowuje do niej moc. Szczotki w kształcie stożków zapobiegają plątaniu się włosów, wyrzucając je bezpośrednio do pojemnika. Sam pojemnik CleanCompaktor potrafi pomieścić kurz z 30 dni, a specjalna dźwignia pozwala opróżnić go higienicznie i bez kontaktu z zawartością. Tak jak w V8, w 2026 r. model zyska stację dokującą z funkcją samoopróżniania.

Dyson Clean+Wash Hygiene – rewolucja w czyszczeniu na mokro

Dyson Clean+Wash Hygiene elektryczny mop, który rozwiązuje problem bakterii i zapychających się filtrów. W przeciwieństwie do tradycyjnych odkurzaczy brud i brudna woda trafiają bezpośrednio do końcówki mopa, a podłoga ma kontakt wyłącznie z czystą wodą.

Urządzenie waży 3,8 kg i jest wyposażone w wałek z mikrofibry zawierający 84 tys. mikrowłókien na cm kwadratowy. Jest wspierany przez nylonowe włosie przypominające haczyk, które zbiera większe zabrudzenia.

Dyson Spot+Scrub AI – inteligentny robot sprzątający

Dyson Spot+Scrub AI to duży krok naprzód względem modelu Dyson 360 Vis Nav. Dzięki sztucznej inteligencji lepiej rozpoznaje plamy i przeszkody. Może odkurzać i mopować, a jego stacja - pozbawiona worków - działa podobnie jak w pionowych odkurzaczach marki, pozwalając łatwo opróżniać pojemnik.

Czujniki optyczne i LiDAR umożliwiają mu pokonywanie progów o wysokości do 20 mm, co w tej kategorii jest już standardem.

Dyson HushJet Purifier Compact – nowa era oczyszczaczy powietrza

Dyson HushJet Purifier Compact to zupełnie nowy kierunek w projektowaniu oczyszczaczy powietrza firmy. Zamiast charakterystycznego już designu w kształcie pętli, mamy kompaktową konstrukcję inspirowaną silnikiem odrzutowym. Sprzęt o wymiarach 45 x 23 x 23 cm waży 3,5 kg, a mimo to obsłuży pomieszczenia do 100 m kw.

Kluczową innowacją jest technologia HushJet Nozzle, która stanowi kontynuację kultowej technologii Air Multiplier marki Dyson, ale wprowadzając zupełnie nowy sposób wyciszania powietrza wydostającego się przez dyszę wylotową. Kieruje powietrze szybkim, ale wyjątkowo cichym strumieniem. W trybie nocnym pracuje z głośnością jedynie 24 dB, czyli porównywalnie z szeptem.

Nowy filtr elektrostatyczny HEPA ma działać nawet 5 lat bez wymiany, co znacząco obniża koszty użytkowania. System wychwytuje 99,97 proc. cząstek o wielkości do 0,3 mikrona - w tym pyłki, kurz i sierść zwierzęca - i całkowicie je zatrzymuje wewnątrz.

Dyson w 2026 r. ma też coś do stylizacji włosów

Nowa linia Dyson to nie tylko sprzątanie i powietrze. W ofercie na 2026 r. znalazły się także produkty do stylizacji włosów. Multistyler Airwrap Co-anda 2x z najszybszym silnikiem Hyperdymium 2 zapewnia dwukrotnie wyższe ciśnienie powietrza, dzięki czemu szybciej suszy, lepiej kręci loki i wygładza bez ryzyka przegrzania włosów.

Nowe końcówki rozpoznają ustawienia użytkownika i same dopasowują temperaturę oraz przepływ powietrza. Tryb pamieci i spersonalizowana sekwencja i.d. curl pozwalają uzyskać idealne efekty przy każdym rodzaju włosów.

Drugą premierą jest lżejsza i bardziej kompaktowa suszarka Dyson Supersonic r, wyposażona w nową grzałkę, silnik Hyperdymium oraz czujniki RFID we wszystkich końcówkach.

REKLAMA

Kiedy Dyson wypuści nowe produkty w Polsce?

Większość nowych produktów Dyson będzie dostępna w pierwszej połowie 2026 r. poza HushJet Purifier Compact, który trafi na rynek w Stanach Zjednoczonych (nie znamy jeszcze daty premiery ani ceny w Polsce) 30 września za 349,99 dol., co czyni go jedynym produktem z nowej linii dostępnym w tym roku.

REKLAMA

Oliwier Nytko 08.09.2025 10:47

Ładowanie...