Cała kura i frytki do tego. Tefal Infrared Air Fryer - test

Nie znam osoby, która nie lubi smacznie zjeść, a wielu ludzi wprost uwielbia przyrządzać posiłki samodzielnie - czy to dla siebie, czy to dla swoich bliskich. Największą zmorą wszelkiej maści kucharzy jest jednak ślęczenie przy garach i piekarnikach w oczekiwaniu, aż składniki osiągną odpowiednią temperaturę i zmienią się w pyszny posiłek.

Na szczęście w sukurs przychodzą nam nowoczesna elektronika, a na gotowe są zarówno te urządzenia, jak i powiązane z nimi apki. Nie tylko ułatwiają gotowanie, ale i umilają i skracają spędzany w kuchni czas. Przykładem tego typu sprzętu jest Tefal Infrared Air Fryer 7L EY832HE0. To nowa frytkownica w ofercie marki, która zawstydza swoje koleżanki po fachu.

Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 - programy

Nie jest to bynajmniej pierwsza frytkownica, która pojawiła się u mnie w domu, ale ta ma kilka przydatnych bajerów, których próżno szukać w wielu sprzętach z tej kategorii z podobnej półki cenowej. No i wbrew nazwie za pomocą modelu Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 o mocy 2000 W można przygotować w niej znacznie, znacznie więcej potraw niż zwykłe frytki.

Do dyspozycji w tej beztłuszczowej frytkownicy mamy aż osiem predefiniowanych programów, które automatycznie dobierają parametry pracy do wybranej przez nas potrawy tak, aby nie wyschła na wiór. Mamy też możliwość odparowywania samej wody z jedzenia, upieczenia chrupiącego tosta lub kruchego ciasta oraz tryb podgrzewania już przyrządzonego wcześniej posiłku.

Miłym dodatkiem w Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 jest funkcja utrzymywania ciepła - gotowa potrawa może czekać na nas, aż będziemy gotowi. Dzięki temu nie musimy precyzyjnie sobie wyliczać w głowie czasu potrzebnego na gotowanie tak, aby skończyć piec potrawę akurat w tym momencie, gdy wszyscy domownicy zasiądą wreszcie do stołu - ani tym bardziej co chwila korzystać z minutnika.

Jeśli z kolei szukamy inspiracji kulinarnych, to warto rzucić okiem do aplikacji My Tefal, która dostępna jest na telefony z systemem Android (w Google Play) oraz iPhone’y z iOS (App Store). Znajdziemy w niej tonę przepisów pisanych z myślą o realizacji ich z użyciem frytkownic właśnie tej marki. Mięsa, warzywa, frytki, wypieki - w tym urządzeniu przygotujemy wszystko to i jeszcze więcej.

Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 - dwie grzałki i coś ekstra.

Jedzenie przyrządzone za pomocą Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 naprawdę nieźle smakuje. W przypadku wielu potraw, mimo braku dodatkowego tłuszczu, te są nie do odróżnienia pod względem tekstury od tych przygotowanych w sposób tradycyjny. Frytkownica daje nam przy tym poczucie, że jemy zdrowiej bez rezygnowania ze smaku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.

W odpowiedniej obróbce termicznej pomagają dwie grzałki. Zamontowano je zarówno na dole i na górze, co pomaga równomiernie rozprowadzać ciepło dookoła potrawy. A jaka w środku może panować temperatura? W zależności od wybranego programu może to być od 70 do aż 230 stopni, a ta nie musi być stała. Zmienia się automatycznie w zależności od tego, na jakim etapie procesu gotowania jesteśmy.

Kluczowym wyróżnikiem modelu Tefal Infrared Air Fryer EY832HE0 jest światło podczerwone używane równolegle z ciepłem dostarczanym przez wspomniane grzałki. Technologia marki Tefal o nazwie INFRA HEAT pozwala frytkownicy nagrzać się zaś czterokrotnie szybciej w porównaniu do modeli bez tego dodatku, a jedzenie jest o 30 proc. bardziej chrupiące i soczyste mimo braku zastosowania tłuszczu.

Szybsze nagrzewanie się nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie posiłku, ale przekłada się również na mniejsze zużycie prądu, a tym samym - oszczędności. Gotowanie potraw w tej frytkownicy poprawia ich walory smakowe. Dzięki temu nawet zwykłe proste mrożone frytki mogą smakować podobnie do tych, które jemy na wakacjach w naszym ulubionym barze przy plaży.

Wynika to z faktu, iż system INFRA HEAT rozpoczyna proces gotowania od uwolnienia intensywnej fali ciepła. Ta bardzo szybko przyrumienia np. skórkę kurczaka, zatrzymując jednocześnie jego naturalne soki. Jedzenie nie jest przesuszane, a na dalszym etapie delikatne pulsacje zapewniają kontrolowane, równomierne pieczenie pożywienia aż do momentu, gdy będzie można je serwować.

Tefal Infrared Air Fryer 7L EY832HE0 - co jeszcze warto wiedzieć?

Urządzenie wygląda elegancko, a pojemnik, w którym umieszczamy potrawy, ma przy tym naprawdę sporą pojemność wynoszącą aż 7 l. Ma takie gabaryty i, co istotne, kształt, iż pozwoli jednocześnie przygotować ponad 1 kg frytek lub 1,5 kg pieczonego kurczaka. Sprawdzi się nie tylko przy codziennym gotowaniu dla całej rodziny, ale i w momencie, gdy wpadają do nas goście - nakarmimy od 6 do 8 osób.

Tefal zadbał przy tym o tak praktyczne dodatki, jak… okienko z LED-owym podświetleniem! Pozwala ono nam śledzić postępy w przygotowywaniu posiłku bez konieczności otwierania wspomnianego pojemnika, co mogłoby zmienić panującą w nim temperaturę oraz zakłócić cały proces. To jeden z moich ulubionych dodatków w tym modelu i nigdy nie wrócę już do frytkownicy bez niego.

Do obsługi Tefal Infrared Air Fryer 7L EY832HE0 wykorzystujemy z kolei intuicyjny panel sterowania, który zapewnia szybki dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji oraz dodatkowych opcji konfiguracyjnych. Guziki są podpisane oraz mają przypisane do nich ikony, których znaczenie można sobie rozszyfrować bez konieczności zaglądania do instrukcji.

Warto też zwrócić uwagę na funkcję Crispy Finish, która zapewnia jeszcze więcej chrupkości. Na sam koniec procesu temperatura w urządzeniu zostaje podniesiona, po czym następuje krótka, precyzyjna faza dopiekania, co zapewnia pełny smak oraz idealną teksturę. A co po zakończeniu gotowania?. Smaczne jedzenie trafia na stół, a misę i ruszt możemy umyć albo ręcznie, albo w zmywarce.

Tefal Infrared Air Fryer 7L EY832HE0 - cena i akcesoria

A ile za ten sprzęt płacimy? Tefal Infrared Air Fryer 7L EY832HE0 wyceniono przez producenta na 699 zł. Zdecydowanie nie jest to drogo jak na sprzęt, z którego będziemy korzystali przez lata i to codziennie lub niemal codziennie. Do tego, jeśli zdecydujecie się teraz na zakup, w prezencie do zakupu Tefal dorzuci zestaw sosów Heinz (do 14 czerwca lub do wyczerpania zapasów).

Urządzenie, które do nas trafia, jest przy tym od razu gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka, ale w ofercie marki Tefal są też dodatkowe akcesoria, które pomogą w przygotowaniu zarówno wytrawnych obiadów, jak i słodkich deserów. Przydatna może się okazać tacka typu crisper z ergonomicznymi uchwytami, dzięki którym potrawy z frytkownicy wyjmiemy łatwo i bezpiecznie.

Do tego dochodzą idealnie dopasowane formy, w których przygotujemy lasagne, zapiekanki serowe, uwielbiane w naszym domu brownie i wiele innych potraw. Wykonane są z nieprzywierającej stali węglowej, więc jedzenie łatwo odchodzi od powierzchni, co ułatwia ich czyszczenie.

Piotr Grabiec 30.05.2026 09:00

Lokowanie produktu : Tefal

