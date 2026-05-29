Komputer kwantowy ma planować wojnę. Konwoje to dopiero początek

Wojsko chce używać komputerów kwantowych do planowania tras, dostaw, produkcji i obrony przed atakiem. Mają przede wszystkim rozwiązywać problemy, które klasyczne systemy liczą zbyt wolno.

Marcin Kusz
Q-CTRL pokazuje wojskowy plan dla komputerów kwantowych
Komputer kwantowy nie zastąpi oczywiście sztabu dowodzenia. W wizji Q-CTRL ma robić coś znacznie bardziej przyziemnego, ale dla armii bardzo cennego. Będzie błyskawicznie przeliczać ogromne liczby możliwych wariantów, których człowiek i klasyczne systemy nie są w stanie szybko uporządkować. Chodzi o konwoje, transport lotniczy, produkcję uzbrojenia oraz obronę przed dronami i pociskami.

W takiej koncepcji komputer kwantowy nie dostaje pytania w stylu: jak wygrać wojnę. Dostaje dużo węższe zadanie: jak znaleźć najlepszy wariant działania w sytuacji, w której możliwych kombinacji są tysiące albo miliony. To może być wybór tras dla 50 konwojów, rozdzielenie samolotów transportowych między pilne ładunki, zaplanowanie produkcji części w kilku fabrykach albo przypisanie ograniczonej liczby rakiet przechwytujących do nadlatujących dronów i pocisków.

Najważniejsze jest przede wszystkim znalezienie dobrego rozwiązania

Takie zadania nazywa się problemami optymalizacyjnymi. Chodzi więc o szukanie najlepszego rozwiązania przy wielu ograniczeniach naraz. Konwój nie może jechać drogą, która została zniszczona. Samolot nie zabierze ładunku przekraczającego dopuszczalną masę. Fabryka nie wyprodukuje pocisku, jeśli brakuje jednego krytycznego komponentu. System obrony powietrznej nie może wystrzelić tej samej rakiety do dwóch celów jednocześnie.

Już klasyczne komputery potrafią rozwiązywać takie problemy, ale wraz ze wzrostem skali liczba wariantów rośnie błyskawicznie. Na wojnie dochodzi jeszcze do tego presja czasu. Decyzja, która byłaby świetna po 6 godzinach obliczeń, może być bezwartościowa, jeśli konwój musi ruszyć za 20 minut, a drony przeciwnika są już w powietrzu.

Komputer kwantowy jeszcze niczego nie załatwia

Pamiętajmy, że dzisiejsze komputery kwantowe nie są uniwersalnymi supermaszynami, które automatycznie pokonują klasyczne centra obliczeniowe. Są trudne w obsłudze, wrażliwe na zakłócenia i nadal ograniczone skalą. Właśnie dlatego Q-CTRL tak mocno podkreśla rolę własnego oprogramowania infrastrukturalnego. Ma ono poprawiać stabilność obliczeń, ograniczać błędy i sprawiać, że obecny sprzęt kwantowy będzie użyteczny szybciej, niż wynikałoby to z samego rozwoju hardware’u.

Firma mówi o możliwej przewadze już w latach 2027-2029. Nie chodzi jednak o to, że za rok komputer kwantowy przejmie planowanie operacji wojskowej. Chodzi o to, że w wybranych, dobrze zdefiniowanych zadaniach może zacząć dawać lepsze lub szybsze wyniki niż klasyczne metody. A dla wojska nawet niewielka przewaga ma znaczenie, jeśli dotyczy konwojów, amunicji, transportu albo obrony przed masowym atakiem dronów.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

29.05.2026 19:13
Tagi: Drony wojskoweKomputery kwantoweWojsko
