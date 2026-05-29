Metro w Krakowie zostało sierotą. Szykują się opóźnienia

Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum. W rozmowie z Radiem Kraków były już włodarz przyznał, że teraz dawną stolicę czeka "trzęsienie ziemi".

Niewykluczone, że wstrząsy te wpłyną też na przyszłość metra. W wypowiedzi dla tej samej rozgłośni pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik przyznał, że metro w Krakowie stało się sierotą.

Jak twierdzi Kracik, nie powołany został żaden organ kontrolujący inwestycję. Temat budowy metra jest więc trochę jak gorący kartofel, który obecnie przechodzi z rąk do rąk.

Krakowskie metro nie doczekało się decyzji środowiskowej, co oznacza potencjalne opóźnienia.

- Nie mam cienia nadziei, że pierwsza łopata pod metro zostanie wbita w 2030 roku, czyli zgodnie z zapowiedziami byłego prezydenta i jego zastępcy - przyznaje wprost p.o. prezydenta Krakowa.

Kracik dodał również, że patrząc na to, ile kosztuje dzisiaj transport publiczny, nie powinno oczekiwać się od niego "entuzjazmu w tej sprawie".

Według szacunków budowa krakowskiego metra miałaby pochłonąć ok. 15 mld zł. Jeszcze na początku roku padły deklaracje, że rząd na pewno wesprze budowę.

- Kraków jako drugie co do wielkości miasto w kraju zasługuje na własne metro - przyznawał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prace trwają

Niedawno ruszyło postępowanie przetargowe na badania geologiczne dla metra w Krakowie. "Miasto zamierza dokładnie poznać warunki gruntowo-wodne" - informowano.

- W procesie przygotowania budowy metra najważniejsze jest dziś dobre rozpoznanie warunków, w jakich ta inwestycja będzie realizowana. Rozpoczynamy zbieranie twardych danych, które pozwolą nam sprawnie i odpowiedzialnie projektować tunele, stacje oraz odpowiednio zabezpieczać budynki znajdujące się na powierzchni. To kolejny, bardzo istotny element przygotowań do najważniejszej inwestycji transportowej w mieście – mówił wówczas były już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

W Krakowie od dawna przekonywano, że metro to konieczność. Według szacunków dziennie pod ziemią miałoby poruszać się 280 tys. pasażerów, a w zasięgu 10-minutowego spaceru od stacji znajdzie się blisko 40 proc. krakowian. Zapowiadano także, że podróże trwające dziś 40–50 minut skrócą się za sprawą metra o połowę.

Wielu na pewno życzyłoby sobie tego, aby Kraków nie poszedł drogą Łodzi, która jeszcze w latach 80. XX w. szykowała się do budowy metra, a wielkie plany zostały brutalnie przerwane. Kraków ma do czynienia z innymi problemami, ale każde ewentualne opóźnienie i trudności sprawiają, że pojawiają się wątpliwości.

Adam Bednarek 29.05.2026 16:46

