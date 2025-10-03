#B69AFF
Mówią, że metro to konieczność. Inaczej będzie niemiło

Nie stać nas na to, by z metra zrezygnować – przekonuje Kraków, a bez podziemnej kolejki krakowski spleen może być przykrą codziennością.

Adam Bednarek
metro zmieni krakow
Metro to nie luksus, a konieczność - inaczej Kraków przestanie być "miastem wygodnym, zdrowym i atrakcyjnym do życia". Tak przynajmniej przekonują władze na oficjalnej stronie dawnej stolicy.

Metro ma stać się kręgosłupem całego systemu komunikacyjnego

Dziennie pod ziemią poruszać będzie się 280 tys. pasażerów dziennie, a w zasięgu 10-minutowego spaceru od stacji znajdzie się blisko 40 proc. krakowian. Miasto zapowiada, że podróże trwające dziś 40–50 minut skrócą się za sprawą metra o połowę.

To nie tylko wygoda – to realna oszczędność czasu, wielu godzin miesięcznie, które można poświęcić rodzinie, pracy czy rozwijaniu pasji – przekonują władze Krakowa.

Na metrze mają skorzystać wszyscy, nie tylko ci, którzy szybciej dotrą do pracy, szkoły, domu czy na spotkanie ze znajomymi. Chociaż wagony będą kursować pod ziemią, to zmianę odczuje się też na powierzchni. Kraków roztacza imponującą wizję: zielone place, parki, bezpieczne drogi dla rowerów i wygodne przestrzenie dla pieszych, a wszystko to wzdłuż ulic. Jakim cudem? Po prostu część mieszkańców przesiądzie się z samochodów do podziemnej kolei.

Doświadczenia innych miast pokazują, że metro zmienia tkankę miejską. Ulice mogą być cichsze, powietrze czystsze, a przestrzeń – bardziej przyjazna mieszkańcom (…) Ruch samochodowy to nie tylko spaliny, ale także nieustanny szum, który przekłada się na stres. Dzięki przeniesieniu dużej części podróży pod ziemię, ulice staną się spokojniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. To nie tylko kwestia komfortu – badania dowodzą, że mniejszy hałas wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne – deklaruje Kraków.

Życie ma toczyć się wokół nowych stacji, gdzie będą powstawać sklepy, kawiarnie, a nawet parki, biblioteki czy miejsca kultury.

Impuls do rozwoju zyska Nowa Huta, a dobrze skomunikowane osiedla jak Kurdwanów czy Kliny "zmienią swoje oblicze".

- To dzięki metru miasto będzie rozwijać się równomiernie i z dużym ukłonem w kierunku mieszkańców i ich potrzeb – mówią w Krakowie.

Kraków nie ma wyjścia

Według władz miasta bez podziemnej kolei problemy komunikacyjne Krakowa będą się tylko potęgować. O tym eksperci mówią zresztą od dawna i właśnie dlatego domagano się metra już od lat. Na powierzchni miejsca po prostu brakuje. O tym, że Kraków się dusi, ostrzegano ponad dekadę temu. Jedyne wyjście dla transportu prowadziło właśnie pod ziemię.

W Krakowie nie mają wątpliwości. Bez metra nie uda się utrzymać konkurencyjności i jakości życia na poziomie nowoczesnych metropolii. Metro jest koniecznością, a nie wyborem.

Adam Bednarek
03.10.2025 16:55
