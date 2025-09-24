Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma

Ładowanie...

Planowane metro w Krakowie ma mieć dwie linie – M1 i M2. Ich łączna długość wyniesie prawie 29 km i obejmie 29 stacji. Według zapewnień w zasięgu 10-minutowego spaceru do stacji znajdzie się około 40 proc. krakusów, a uwzględniając przesiadki na tramwaj i kolej aglomeracyjną ma to być aż 63 proc.

Linia M1 pobiegnie z Nowej Huty do Opatkowic przez ścisłe centrum, Dworzec Główny, okolice Ronda Grunwaldzkiego i Kampusu UJ. Linia M2 będzie mieć wspólny przebieg z M1 do stacji Brożka, a następnie skręci na południowy wschód, kończąc trasę na Kurdwanowie. Obie linie będą w większości przebiegać w tunelach, z wyjątkiem stacji techniczno-postojowej przy Kombinacie. Według szacunków z metra każdego skorzysta nawet 300 tys. pasażerów, a czas podróży względem klasycznej komunikacji miejskiej ulegnie znacznemu skróceniu.

Ma być rewolucja w czasie dojazdu

Według zapewnień metro w Krakowie ma przynieść znaczące oszczędności czasu w codziennych podróżach. Z danych zaprezentowanych przez miasto wynika, że dojazd z Nowej Huty do Muzeum Narodowego skróci się z ponad 40 min do 26. Z Alei Róż do Teatru Bagatela – z 35 do 20. Z Ronda Kocmyrzowskiego na Rondo Grunwaldzkie – z 32 do 22. A z Kurdwanowa do centrum – z 40 min do zaledwie 18.

Najbardziej spektakularny efekt będzie jednak odczuwalny na trasie Kliny-Dworzec Główny: z 50 do 24 minut. Oznacza to, że mieszkańcy peryferyjnych dzielnic zyskają w końcu szybki, przewidywalny i niezależny od korków środek transportu.

Układ może i strategiczny, ale nie bez braków. I to sporych

Na pierwszy rzut oka projekt wygląda imponująco – metro przecina najgęściej zaludnione dzielnice, zahacza o główne węzły transportowe i kulturalne miasta. Przemyślano przesiadki: 11 punktów styku z tramwajami, 5 z koleją. W centrum stworzony zostanie krakowski odpowiednik centralnego węzła komunikacyjnego – Dworzec Główny.

Niepokój budzą jednak pominięcia niektórych obszarów: np. brak odgałęzień w stronę Górki Narodowej czy Ruczaju w kierunku Skotnik. Całkowicie pominięty został także Bieżanów-Prokocim, a przypomnijmy, że jest zlokalizowany na wylocie w stronę Wieliczki, która od wielu lat jest sypialnią Krakowa. Co więcej, metro w Krakowie nie będzie metrem w ścisłym znaczeniu tego słowa, a raczej szybką koleją miejską w tunelu. Choć to rozsądny kompromis, to można czuć niedosyt skalą projektu w porównaniu z Warszawą.

W podziemne pociągi przesiądziemy się już za dekadę. Przynajmniej tak deklarują rządzący

Miasto deklaruje, że mieszkańcy Krakowa wsiądą do metra za 10 lat. Jeszcze w tym roku mają ruszyć konsultacje rynkowe i wybór doradców inwestycyjnych. W 2026 r. ma zostać podpisana umowa na dokumentację projektową i środowiskową, a w 2030 r. ogłoszony przetarg na budowę. Sama budowa potrwa około 5 lat. Trzeba przyznać, że zarówno sam projekt, jak i harmonogram są ambitne. Ostudźmy jednak entuzjazm, bo w przeszłości już zapowiadano metro w Krakowie – i to nie raz.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: NGCHIYUI / Shutterstock; Kraków.pl

Marcin Kusz 24.09.2025 14:53

