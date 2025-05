Metro w Polsce nie tylko w Warszawie. Choć historia jest pokręcona

Według szacunków otwarciu tunelu podróż z Łodzi Fabrycznej do przystanku ulokowanego w śródmieściu zajmie ok. 2 min. Choć to nieduża odległość, dziś komunikacją miejską ten dystans pokonuje się w ok. 20 min. Lepiej więc po prostu się... przejść. Spacer zajmuje ok. 18 min. Różnica będzie więc kolosalna, tym bardziej jeśli mówimy o pokonaniu całej trasy - podróż trwać ma raptem kwadrans. Obecnie podróż z Fabrycznego na Kaliski wymaga ok. 30 min jazdy tramwajem.