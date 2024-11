Mówią, że krakowskie metro będzie prawdziwe, a nie podrabiane. Obiecują lepsze niż w Warszawie

Na pierwszej linii kursować będą wysokopojemne pojazdy. Nie będą to tramwaje, choć znajdzie się fragment - od AGH do ronda Młyńskiego – na którym tabor metra będzie mógł korzystać również z infrastruktury budowanej obecnie w ramach tramwaju do Mistrzejowic. „Docelowo jednak, czyli po budowie kolejnych etapów pierwszej linii metra, będzie to niezależny i w pełni bezkolizyjny system” – czytamy na portalu krakow.pl.