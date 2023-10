W Polsce mieliśmy najkrótszą i (prawie) najdłuższą linię tramwajową w Europie. Jedna właśnie wróciła

Był to wagon numer 954 (rocznik 1949 noszący imię Paulek) lub wagon numer 1118 (rocznik 1951 o imieniu Hildka). Jak możemy przeczytać na stronie turystyczna.kmtm.org.pl pojazdy do czasów współczesnych posiadały oryginalne cechy, jak ręcznie przesuwane drzwi czy właśnie charakterystyczne twarde, drewniane ławki. W latach 2001-2002 zostały zmodernizowane, by dopasować się do obowiązujących przepisów dopuszczających do ruchu. Zainstalowano obwód niskiego napięcia wraz z przetwornicą statyczną - która zasila hamulce szynowe, elektryczny dzwonek i dodatkowe oświetlenie zewnętrzne – ale jak zapewniali autorzy historycznej strony nie wpływało to na „wrażenia z jazdy historycznym wagonem”.