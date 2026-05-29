Już wiem, jaki jest telefon 2026 roku. Szeroki

Każdego roku producenci smartfonów wymyślają coś nowego. Rok 2026 będzie natomiast rokiem szerokich, ale składanych smartfonów.

Albert Żurek
Szerokie smartfony 2026
Mimo że rynek smartfonów od wielu lat już nie rozwija się tak jak dawniej, cały czas możemy dostrzegać zmiany. W 2025 r. dominował przede wszystkim trend powiększania baterii i stosowania akumulatorów węglowo-krzemowych. W tym roku spodziewamy się wysypu szerokich składanych smartfonów na wzór pierwszego składaka Apple’a.

Xiaomi też chce mieć szeroki składany smartfon

Nie jest tajemnicą, że Apple jesienią tego roku po raz pierwszy w historii wejdzie na rynek składanych smartfonów. Zrobi to jednak w inny sposób niż konkurencja z Androidem, która od lat tworzy bardziej kwadratowe niż prostokątne modele. iPhone Ultra (lub jakkolwiek będzie nazywać się składany model) ma być szerszy niż wyższy.

Pozostałe firmy tworzące smartfony dobrze znają już plany Apple’a i szykują własne odpowiedzi. Huawei niedawno wprowadził na rynek model Pura X Max, a w wakacje Samsung wraz z tegoroczną serią Z Fold wypuści zupełnie nowego Z Fold 8 Wide. Teraz dowiadujemy się, że Xiaomi dołącza do wyścigu szerokich smartfonów.

Z najnowszego doniesienia wynika, iż producent przygotował prototyp urządzenia. Sprzęt ma nosić nazwę Xiaomi 18 Fold lub MIX Fold 5. W urządzeniu zastosowano aparat główny z matrycą 200 Mpix, a oprócz tego na tylnym panelu znajdą się jeszcze dwa pozostałe aparaty: najprawdopodobniej ultraszerokokątny i teleobiektyw. Dodam, że Apple oraz Samsung w szerokich modelach zastosują tylko podwójny zestaw aparatów.

Według obecnych informacji pierwszy szeroki składak Xiaomi może zadebiutować jeszcze w czerwcu. Przecieki wskazują bowiem na premierę w pierwszej połowie tego roku.

Rok 2026 przyniesie wysyp szerokich składaków

Nie tylko Huawei i Samsung chcą mieć własną odpowiedź na pierwszego składaka Apple’a. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że kluczowi producenci smartfonów z Chin, tacy jak Honor, Oppo oraz Vivo, również pracują nad wprowadzeniem własnego szerokiego składanego modelu. Wszystkie urządzenia powinny pojawić się jeszcze w tym roku - najprawdopodobniej w podobnym czasie co premiera pierwszego składaka Apple’a albo nawet wcześniej.

Składany iPhone ma zostać pokazany we wrześniu tego roku. Sklepowa premiera może się jednak opóźnić nawet o kilka miesięcy.

29.05.2026 15:49
