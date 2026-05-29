iPhone 17 wywołał szał na pomarańczowy kolor. Wiemy, jaki wylansuje iPhone 18

Apple od lat udowadnia, że potrafi zrobić szum wokół rzeczy z pozoru banalnych. Port ładowania? Dramat pokoleniowy. Przycisk „Action”? Rewolucja w świecie przycisków. A teraz znów wracamy do tematu, który wydaje się błahy, dopóki nie zobaczy się, jak reaguje Internet: kolory iPhone’ów.

Nowe przecieki - w tym makiety opublikowane przez Sonny’ego Dicksona – pokazują, że w tym roku „tym kolorem” ma być Dark Cherry. Głęboka, winna czerwień, która ma zostać wizytówką iPhone’a 18 Pro.

iPhone 17 Pro był pierwszym od dawna większym przeprojektowaniem linii Pro - nowa bryła, inny moduł aparatu, odświeżone szkło z tyłu. Jednym z jego znaków rozpoznawczych był kolor Cosmic Orange: odważny, ciepły, mocno „lifestylowy” jak na serię Pro, która przez lata była raczej stonowana, tytanowo‑szara i „poważna”.

Teraz, według przecieków, Apple ma zrobić krok w inną stronę. Zamiast krzykliwego pomarańczu - Dark Cherry. Nie jaskrawa czerwień, tylko odcień bliższy winu, głębszy, bardziej „wieczorowy” niż „energetyczny”. Wewnętrznie Apple operuje nawet konkretnymi kodami Pantone: Light Blue (2121), Dark Cherry (6076), Dark Gray (426C) i Silver (427C).

Sonny Dickson opublikował zdjęcia makiet iPhone’a 18 Pro, 18 Pro Max oraz składanego iPhone’a. To tzw. dummy units – atrapy wykorzystywane przez producentów etui i akcesoriów, które zazwyczaj bardzo dobrze oddają bryłę urządzenia, rozmieszczenie przycisków i modułów.

iPhone 18 Pro ma wyglądać niemal identycznie jak 17 Pro. Największa różnica? Mniejszy Dynamic Island. Wyspa z przodu ma zostać delikatnie skurczona, co da odrobinę więcej przestrzeni na treść, zwłaszcza przy Live Activities.

Pojawiają się też doniesienia, że iPhone 18 Pro może być minimalnie grubszy, żeby zmieścić większy akumulator. Różnica ma być na tyle subtelna, że na makietach jej nie widać - ale jeśli przełoży się na realny wzrost czasu pracy, to mało kto będzie narzekał.

Paleta iPhone’a 18 Pro: mniej krzyku, więcej „Pro”

Jeśli przecieki się potwierdzą to iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mają występować w czterech kolorach: jasnym błękicie, ciemnej wiśni, ciemnej szarości i srebrze. Light Blue ma przypominać obecny Mist Blue z iPhone’a 17, Dark Gray ma być klasycznym, „bezpiecznym” wyborem, a Silver - tym, co zawsze: neutralnym, ponadczasowym wariantem dla tych, którzy nie chcą, by telefon krzyczał kolorem. Dark Cherry ma być kolorem tego roku. Nawet ładny.

Maciej Gajewski 29.05.2026 13:57

