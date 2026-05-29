Wiedźmin 3: Pieśń Przeszłości będzie ogromny. Warto było czekać

Pieśń Przeszłości ma być pełnoprawnym, dużym dodatkiem do Wiedźmina 3. Twórcy gry ujawnili nowe informacje na jego temat. Spodziewamy się czegoś pięknego.

Albert Żurek
Wiedźmin 3 dodatek
Wiedźmin 3: Pieśń Przeszłości to już trzeci pełnoprawny dodatek do trzeciej części przygód Geralta z Rivii, zaraz po Sercu z Kamienia oraz Krwi i Winie. Pierwsze rozszerzenie należało do tych mniejszych – zapewniało dodatkowe 10–15 godz. rozgrywki, z kolei drugie było znacznie większe i pozwalało wydłużyć czas zabawy nawet do 25–30 godz., jeśli wykonywaliśmy misje poboczne. Trzeci dodatek będzie podobnie długi.

Zapowiedź nowego dodatku do Wiedźmina 3 niestety pozostawiła nas z wieloma niewiadomymi. Twórcy potwierdzili, że gra zadebiutuje w 2027 r., lecz nie podali konkretnej daty premiery. Ujawnili również, że zadziała tylko na nowszych konsolach PS5 i Xbox Series oraz na lepszych komputerach. Ucięto też wcześniejsze spekulacje, potwierdzając, iż w produkcji zagramy Geraltem z Rivii.

Teraz, w ostatnim raporcie zysków, CD Projekt RED ujawniło dodatkowe informacje na temat Pieśni Przeszłości. Prezes zarządu spółki, Michał Nowakowski, ujawnił, że pod względem wielkości trzeci dodatek będzie na podobnym poziomie co Krew i Wino. Drugi i jak dotąd ostatni dodatek można tak naprawdę przejść nawet w 15 godz., jeśli skupimy się wyłącznie na głównej fabule.

Serce z Kamienia co prawda dodaje nowe tereny do istniejących lokalizacji w podstawowej wersji gry, natomiast Krew i Wino zapewnia zupełnie nową lokalizację. Dzięki temu rozgrywki jest znacznie więcej, przez co - wykonując misje poboczne - można wydłużyć czas w świecie gry nawet do 25–30 godz. Nie mówiąc już o wszystkich zadaniach i sekretach, bo wtedy ten czas będzie jeszcze dłuższy.

Dlatego oczekujemy, że w przypadku Pieśni Przeszłości gra pozwoli nam spędzić blisko kolejne 30 godz., a nie - tak jak w przypadku Serca z Kamienia - ok. 15 godz. Oczywiście czas w dużej mierze będzie zależeć od gracza. Jedni przechodzą tylko główny wątek, drudzy preferują eksplorować świat gry i wycisnąć z niego maksimum.

Ale to bardzo subiektywne, tak naprawdę zależy od tego, jak będziesz grać. Zdecydowanie tworzymy porządne, duże rozszerzenie – powiedział Nowakowski.

CD Projekt RED zatem sugeruje, abyśmy przygotowali się na doświadczenie bliższe Krwi i Winu. Pieśń Przeszłości zapowiada się więc na rozszerzenie, na które zdecydowanie warto czekać. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości twórcy podadzą konkretną datę premiery. Choć mogą być pod tym względem nieco ostrożni - wszyscy pamiętamy przecież premierę Cyberpunka 2077.

29.05.2026 15:07
Tagi: cd projektCD Projekt REDdodatkiWiedźmin
