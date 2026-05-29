REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Reklamy już nie zasłonią gór. Zakopane z ważną decyzją

Koniec reklamozy - ogłosił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Po wielu latach udało się przyjąć uchwałę krajobrazową. Teraz czekamy na efekty. 

Adam Bednarek
zakopane
REKLAMA

Celem uchwały jest przede wszystkim ochrona unikatowych walorów krajobrazowych Zakopanego, tradycji miejsca oraz cennych historycznie i kulturowo obiektów i układów urbanistycznych - zaznacza miasto. 

-  Pozbędziemy się tych wielkich, szpecących krajobraz reklam i w końcu odsłonimy nasze góry, a nasze miasto wypięknieje - powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz.

REKLAMA

Jak opisuje miasto, uchwała obejmuje teren całej Gminy Miasto Zakopane w jej granicach administracyjnych. Dokument wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące m.in. dopuszczalnych form reklam, ich liczby, gabarytów, standardów jakościowych, zasad sytuowania, a także obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

Przyjęta uchwała ma na celu wyważenie potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i ochrony krajobrazu miasta. Zakłada ograniczenie najbardziej ingerujących w przestrzeń nośników reklamowych, w szczególności reklam wielkoformatowych, banerów, reklam migających oraz reklam sytuowanych w sposób zakłócający odbiór krajobrazu Zakopanego - czytamy w komunikacie. 

Zakopane podkreśla, że dalej istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania szyldów informujących o prowadzonej działalności - tyle że zasadach określonych w uchwale.

REKLAMA

Generalny termin dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów uchwały wynosi 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marta Gratkowska, kierownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopanego, wyjaśnia, że dopiero po roku od wejścia uchwały w życie urząd zacznie wszczynać oficjalne postępowania administracyjne. Póki co przedsiębiorcy mają czas, aby dostosować się do przepisów. 

Zakopane opracuje kodeks dobrych praktyk, który wyjaśni, jak tworzyć "estetyczne i ustandaryzowane szyldy". 

REKLAMA

A co, jeśli ktoś zlekceważy nowe zasady? 

Nielegalna reklama o powierzchni 10 m2 kosztować ma ok. 9 tys. zł kary miesięcznie - pisze "Gazeta Krakowska". 

REKLAMA

Skala problemu jest obecnie naprawdę duża, bo według szacunków miasta mowa o "setkach nielegalnych nośników".  

REKLAMA

Uchwały krajobrazowe wprowadzone zostały w wielu polskich miastach 

Na początku lutego krakowski oddział TVP 3 informował, że w Krakowie od wejścia w życie uchwały, czyli od 2022 r., miasto nałożyło kary na łączną kwotę ok. 6 mln zł. Nie wszyscy stosują się więc do zasad, ale wiele reklam faktycznie zniknęło z miejskiego krajobrazu. 

Z kolei w Poznaniu w 2025 r. usunięto 641 nośników, a także nałożono kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł. W ub. r. udostępniony został zaktualizowany "Szyldownik", czyli praktyczny poradnik pokazujący, jak projektować szyldy w sposób estetyczny i zgodny z obowiązującymi regulacjami. 

- "Szyldownik" jest elementem działań edukacyjnych towarzyszących realizacji uchwały krajobrazowej. Chcemy już teraz pomóc właścicielom małych i średnich firm oraz zarządcom nieruchomości dostosować szyldy i reklamy do standardów, które porządkują przestrzeń miasta - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. 

REKLAMA

W Poznaniu zaznaczano, że "uporządkowana i estetyczna przestrzeń publiczna wpływa na komfort życia mieszkańców oraz odbiór miasta przez odwiedzających". Dlatego cieszy fakt, że podobne przepisy wejdą w życie w Zakopanem. Jadąc w góry chcemy oglądać piękne krajobrazy, a nie reklamy firm, które przysłaniają to, co najważniejsze. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
29.05.2026 14:49
Tagi: ArchitekturagóryReklamy
REKLAMA
Najnowsze
13:57
iPhone 17 wywołał szał na pomarańczowy kolor. Wiemy, jaki wylansuje iPhone 18
Aktualizacja: 2026-05-29T13:57:07+02:00
13:03
Dziwny błąd Windowsa 11. Aż bolą mnie oczy
Aktualizacja: 2026-05-29T13:03:28+02:00
12:50
Rywal ChataGPT wart prawie bilion. Inwestorzy chyba oszaleli
Aktualizacja: 2026-05-29T12:50:29+02:00
11:58
Sprawdziłem system kaucyjny w Austrii. Właśnie tak powinien działać w Polsce
Aktualizacja: 2026-05-29T11:58:52+02:00
11:53
Automaty paczkowe ORLEN Paczka zaskakują. Nie znajdziesz w nich kabli
Aktualizacja: 2026-05-29T11:53:48+02:00
11:27
Polak ma szybszy internet od Niemca. Mogą nam pozazdrościć
Aktualizacja: 2026-05-29T11:27:08+02:00
11:20
Walizka InPostu wyprzedała się błyskawicznie. Trzeba stanąć w kolejce
Aktualizacja: 2026-05-29T11:20:43+02:00
10:18
Tysiące dronów z SAFE dla Wojska Polskiego. Podpisano umowę za miliardy złotych
Aktualizacja: 2026-05-29T10:18:44+02:00
9:49
Rakieta New Glenn skończyła jako kula ognia. "Widok jak przy wybuchu bomby atomowej"
Aktualizacja: 2026-05-29T09:49:41+02:00
9:48
Poznajcie twórców Swarmhub, zwycięzców polskiego finału Red Bull Basement
Aktualizacja: 2026-05-29T09:48:33+02:00
9:31
Ryanair bierze miarkę w ręce. Nasilają się kontrole bagażu na lotniskach
Aktualizacja: 2026-05-29T09:31:12+02:00
8:40
Telefon w cenie samochodu. Zrobili cyfrowego kamerdynera
Aktualizacja: 2026-05-29T08:40:32+02:00
8:28
Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. Użytkownicy prosili o nią od lat
Aktualizacja: 2026-05-29T08:28:11+02:00
7:24
Sztuczna inteligencja jako esportowy trener? To dopiero początek większej zmiany
Aktualizacja: 2026-05-29T07:24:11+02:00
7:00
Sprawdziłem nowe zegarki i opaski Xiaomi. 329 zł i masz wszystko
Aktualizacja: 2026-05-29T07:00:00+02:00
6:26
Słuchawki bez wciskania w ucho i z ANC. Brzmi jak sprzeczność, ale Xiaomi próbuje
Aktualizacja: 2026-05-29T06:26:00+02:00
6:23
Gigantyczna LED-owa kula z Las Vegas podbija świat. Kolejne miasta ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:23:45+02:00
6:19
Miało być więcej życia, jest katastrofa. Myśleli, że mniej lodu pomoże Arktyce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:19:00+02:00
6:16
Czeka nas 5 lat klimatycznego piekła. Liczby, które trudno zignorować
Aktualizacja: 2026-05-29T06:16:00+02:00
6:11
Znaleźli planetę niedaleko nas. Ma atmosferę i wieczną noc
Aktualizacja: 2026-05-29T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA