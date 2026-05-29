Reklamy już nie zasłonią gór. Zakopane z ważną decyzją

Celem uchwały jest przede wszystkim ochrona unikatowych walorów krajobrazowych Zakopanego, tradycji miejsca oraz cennych historycznie i kulturowo obiektów i układów urbanistycznych - zaznacza miasto.

- Pozbędziemy się tych wielkich, szpecących krajobraz reklam i w końcu odsłonimy nasze góry, a nasze miasto wypięknieje - powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz.

Jak opisuje miasto, uchwała obejmuje teren całej Gminy Miasto Zakopane w jej granicach administracyjnych. Dokument wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące m.in. dopuszczalnych form reklam, ich liczby, gabarytów, standardów jakościowych, zasad sytuowania, a także obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

Przyjęta uchwała ma na celu wyważenie potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i ochrony krajobrazu miasta. Zakłada ograniczenie najbardziej ingerujących w przestrzeń nośników reklamowych, w szczególności reklam wielkoformatowych, banerów, reklam migających oraz reklam sytuowanych w sposób zakłócający odbiór krajobrazu Zakopanego - czytamy w komunikacie.

Zakopane podkreśla, że dalej istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania szyldów informujących o prowadzonej działalności - tyle że zasadach określonych w uchwale.

Generalny termin dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów uchwały wynosi 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marta Gratkowska, kierownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopanego, wyjaśnia, że dopiero po roku od wejścia uchwały w życie urząd zacznie wszczynać oficjalne postępowania administracyjne. Póki co przedsiębiorcy mają czas, aby dostosować się do przepisów.

Zakopane opracuje kodeks dobrych praktyk, który wyjaśni, jak tworzyć "estetyczne i ustandaryzowane szyldy".

A co, jeśli ktoś zlekceważy nowe zasady?

Nielegalna reklama o powierzchni 10 m2 kosztować ma ok. 9 tys. zł kary miesięcznie - pisze "Gazeta Krakowska".

Skala problemu jest obecnie naprawdę duża, bo według szacunków miasta mowa o "setkach nielegalnych nośników".

Uchwały krajobrazowe wprowadzone zostały w wielu polskich miastach

Na początku lutego krakowski oddział TVP 3 informował, że w Krakowie od wejścia w życie uchwały, czyli od 2022 r., miasto nałożyło kary na łączną kwotę ok. 6 mln zł. Nie wszyscy stosują się więc do zasad, ale wiele reklam faktycznie zniknęło z miejskiego krajobrazu.

Z kolei w Poznaniu w 2025 r. usunięto 641 nośników, a także nałożono kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł. W ub. r. udostępniony został zaktualizowany "Szyldownik", czyli praktyczny poradnik pokazujący, jak projektować szyldy w sposób estetyczny i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

- "Szyldownik" jest elementem działań edukacyjnych towarzyszących realizacji uchwały krajobrazowej. Chcemy już teraz pomóc właścicielom małych i średnich firm oraz zarządcom nieruchomości dostosować szyldy i reklamy do standardów, które porządkują przestrzeń miasta - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

W Poznaniu zaznaczano, że "uporządkowana i estetyczna przestrzeń publiczna wpływa na komfort życia mieszkańców oraz odbiór miasta przez odwiedzających". Dlatego cieszy fakt, że podobne przepisy wejdą w życie w Zakopanem. Jadąc w góry chcemy oglądać piękne krajobrazy, a nie reklamy firm, które przysłaniają to, co najważniejsze.

Adam Bednarek 29.05.2026 14:49

