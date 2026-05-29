Twój stary Samsung będzie jak nowy. Wystarczy aktualizacja

Samsung ulepszy starsze smartfony o możliwości z serii Galaxy S26. Aktualizacja sprawi, że funkcje zarezerwowane dla najnowszych modeli trafią do wydanych wcześniej urządzeń.

Albert Żurek
W tegorocznych sztandarowych modelach z rodziny Galaxy S26 dodano wiele nowych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji w systemie One UI 8.5. Przydatną nowością są m.in. ulepszone powiadomienia wykorzystujące AI oraz opcja Now Nudge, która wykrywa to, co się dzieje na ekranie i proponuje dalsze działania. Kilka z nich trafi też do S25.

Samsung Galaxy S25 z funkcjami z Galaxy S26

Na początku maja Samsung udostępnił posiadaczom serii Galaxy S25 najnowszą wersję nakładki One UI 8.5. Oczekiwaliśmy, że to właśnie dzięki temu uaktualnieniu producent ulepszy wydane w ubiegłym roku sztandarowe modele o nowe funkcje sztucznej inteligencji. Niestety tak się nie stało – wiele opcji wciąż pozostało ekskluzywnych dla rodziny S26.

Niebawem ma się to zmienić, ponieważ, jak twierdzi informator Tarun Vats, co najmniej dwie funkcje z serii S26 mają trafić także na serię Galaxy S25. Mowa o opcjach powiązanych z powiadomieniami, które mają za zadanie uporządkować zaśmieconą dziesiątkami komunikatów sekcję.

Pierwsze narzędzie nazywa się Ważne fragmenty powiadomień i jest to opcja, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do sortowania przychodzących powiadomień oraz automatycznego oznaczania i eksponowania najważniejszych informacji. Mimo wszystko pośród powiadomień często znajdziemy zarówno wiadomości o wyższej wadze, jak i te mniej istotne, np. z mediów społecznościowych. Rozwiązanie w serii Galaxy S26 działa w większości istotnych aplikacji: Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i wielu innych.

Druga funkcja natomiast podsumowuje powiadomienia, zamieniając ogromne ściany tekstu na krótsze listy. Oba narzędzia są ze sobą bezpośrednio połączone – działają także w języku polskim, ale tylko w przypadku powiadomień w tym samym języku co systemowy. Można je aktywować z poziomu ustawień powiadomień w systemie One UI 8.5, zaznaczając Priorytety powiadomień i Podsumuj powiadomienia.

Posiadacze serii Galaxy S25 również mają dostać dostęp do tych dwóch świetnych dodatków. Według informatora rozwiązania pojawią się na starszych sztandarowych modelach (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) jeszcze w czerwcu. Nastąpi to po udostępnieniu pomniejszej aktualizacji One UI 8.5.

Co z pozostałymi funkcjami?

Oczekujemy, że wraz z nadchodzącym uaktualnieniem Samsung udostępni też inne funkcje z serii Galaxy S26 dla starszych S25. Mowa o narzędziach takich jak Now Nudge, Finder czy tryb aparatu 24 Mpix. Informator sugeruje, że nie jest to pewne, więc warto poczekać do czerwca, aby przekonać się, czy Samsung sprawi, że seria S25 będzie taka jak S26.

29.05.2026 17:27
