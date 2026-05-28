Wojsko Polskie zrzuca przestarzały szpej. To największa wymiana od lat

Ważne umowy na dostawę nowoczesnego, polskiego sprzętu dla Wojska Polskiego podpisano w piątek. Zostaną one sfinansowane z europejskiego programu SAFE. Tym razem sprawa dotyczy nowoczesnych hełmów i kamizelek kuloodopornych oraz ciężkich samochodów.

Bogdan Stech
Kilkaset tysięcy hełmów z programu Tytan HBT-02 i kilkadziesiąt tysięcy kompletów kamizelek zintegrowanych już wkrótce trafi na wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. To efekt kolejnych umów podpisanych w Agencji Uzbrojenia z polską firmą Maskpol S.A.

Szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel podpisał dziś także trzy umowyz Celtech Sp. z o.o na dostawę cystern dystrybutorów oraz z Jelcz sp. z o.o. na dostawę samochodów ciężarowych: Jelcz 442.32 oraz Jelcz S662D.43.

Hełm HBT-02 z programu Tytan

Bardzo ważna wiadomość dotyczy wyposażenia osobistego naszych żołnierzy. Agencja Uzbrojenia złożyła gigantyczne zamówienie na nowoczesne hełmy kompozytowe HBT-02, opracowane przez firmę Maskpol w ramach wieloletniego programu żołnierza przyszłości Tytan. Kontrakt zakłada dostarczenie aż 300 tys. sztuk. Dla wojskowych to prawdziwy przełom technologiczny i odejście od przestarzałych rozwiązań na rzecz konstrukcji, która odpowiada realiom współczesnego pola walki, gdzie odłamki i urazy mechaniczne stanowią najczęstsze zagrożenie.

Hełm HBT-02

Nowy model hełmu wyróżnia się zdolnością do absorpcji nawet 90 proc. energii uderzenia, co drastycznie minimalizuje ryzyko poważnych urazów czaszkowo-mózgowych. Projektanci zdecydowali się na konstrukcję typu low-cut, która zapewnia optymalny kompromis pomiędzy dużą powierzchnią osłony bocznej, w tym ochroną uszu, a pełną ergonomią.

Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby żołnierz mógł bez przeszkód korzystać z aktywnych słuchawek komunikacyjnych, systemów łączności czy masek przeciwgazowych. Co więcej, modułowa budowa pozwala na szybką instalację dodatkowych osłon twarzy i szczęki, dopasowując osłonę do specyfiki konkretnego zadania taktycznego.

Zintegrowana kamizelka KKZ-01/K4 jako nowy standard osobisty

Równie istotnym elementem ochrony balistycznej jest druga umowa z Maskpolem, obejmująca dostawę 200 tys. kompletów zintegrowanych kamizelek kuloodpornych KKZ-01/K4.

To nowoczesne konstrukcje typu plate carrier, które zastępują dawne, ciężkie i mało mobilne pancerze. Ich główną zaletą jest modułowość, pozwalająca na elastyczne konfigurowanie w zależności od potrzeb i stopnia zagrożenia w strefie działań.

Kamizelka KKZ-01/K4

W konfiguracji bazowej kamizelki oferują ochronę na wysokim poziomie K4. Pancerz jest w stanie zatrzymać standardowe pociski karabinowe kalibru 7,62x39 mm oraz 5,56x45 mm, powszechnie stosowane w karabinkach systemów AK oraz AR.

W razie konieczności system można rozbudować o dodatkowe miękkie wkłady balistyczne chroniące obszary szczególnie narażone na zranienia, takie jak szyja, ramiona czy podbrzusze. Całość współpracuje z uniwersalnym systemem taśm MOLLE/PALS, co umożliwia żołnierzom dowolne rozmieszczenie ładownic, apteczek i kieszeni cargo zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Logistyczny kręgosłup armii

Oprócz wyposażenia indywidualnego podpisane i aneksowane dokumenty dotyczą także pojazdów. Do wojska trafią kolejne samochody Jelcz 442.32, czyli średnie ciężarówki wysokiej mobilności w układzie 4x4. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych pojazdów logistycznych Wojska Polskiego i następca starszych konstrukcji, które przez dekady służyły w armii.

Jelcz 442.32 jest napędzany silnikiem o mocy 326 KM i może przewozić do 6 t ładunku albo 24 w pełni wyposażonych żołnierzy. Przewożą amunicję, części zamienne, wyposażenie, żywność, wodę, środki techniczne i ludzi. Mogą działać na drogach utwardzonych oraz w trudniejszym terenie.

Jelcz 442.32

W pakiecie znalazły się także ciężkie pojazdy Jelcz S662D.43 oraz podwozia pod specjalistyczne systemy wojskowe. To trzyosiowe ciężarówki w układzie 6x6, przeznaczone do zadań wymagających większej nośności i odporności terenowej. Takie podwozia mogą służyć do przewozu kontenerów, zabudów specjalistycznych, elementów systemów dowodzenia, łączności czy wsparcia technicznego.

Jelcz S662D.43
Nie mniej ważny jest aneks z firmą Celtech dotyczący 320 cystern dystrybutorów paliwowych CD-10. Paliwo jest jednym z najważniejszych zasobów każdej armii. Czołgi, bojowe wozy piechoty, haubice samobieżne, ciężarówki, wozy zabezpieczenia i agregaty prądotwórcze nie działają bez sprawnego systemu tankowania.

28.05.2026 18:24
Tagi: Brońprzemysł zbrojeniowyWojsko
