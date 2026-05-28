Sklep TikToka ląduje w Polsce. Idzie podgryzać Allegro

TikTok wreszcie wprowadza sklep dla użytkowników w Polsce. To nowy, poważny konkurent dla istniejących platform sprzedaży internetowej: Allegro, Amazona czy AliExpress.

Albert Żurek
TikTok Shop w Polsce
TikTok Shop to rozwiązanie, które pozwala zamawiać produkty bezpośrednio z aplikacji przeznaczonej do krótkich filmów i transmisji na żywo. Za granicą cieszy się ogromną popularnością i sprytnie łączy dwa światy: krótkie filmiki oraz sprzedaż internetową. Jest już konkretna data uruchomienia nowej funkcji.

TikTok Shop startuje w Polsce. Zapisz sobie tę datę

TikTok Shop wystartuje w Polsce już 15 czerwca 2026 r. Platforma sprzedaży działająca w popularnej aplikacji zostanie udostępniona dla wszystkich przeszło 14,2 mln użytkowników tej platformy społecznościowej. Jak ma działać nowe rozwiązanie?

To sprytnie zaprojektowany mechanizm, który ma pozwalać kupować produkty w momencie oglądania filmów lub transmisji na żywo. Użytkownik zobaczy dedykowaną zakładkę profilową, która przeniesie go do oferty wyświetlanej w filmiku lub podczas live'a. Nie trzeba korzystać tu z wyszukiwarki, wpisując słowa kluczowe. Oczywiście taka opcja będzie dostępna – w menu głównym aplikacji znajdziemy zakładkę Shop, która ma działać jak klasyczna platforma e-commerce.

Ważniejszą rolę będą odgrywały filmy z opcją zakupu, gdzie twórcy lub profile marek umieszczają w swoich materiałach znaczniki produktowe przenoszące użytkownika do karty zakupu. Podczas transmisji na żywo sprzedawca może przypinać do ekranu odnośniki do omawianych produktów.

Można powiedzieć, że TikTok Shop wychodzi poza granice klasycznej sprzedaży internetowej. Użytkownik po wybraniu produktu od razu przechodzi do finalizacji zakupu oraz wyboru metody dostarczenia. Do wyboru będzie oczywiście uwielbiany przez Polaków BLIK oraz dostawa InPostem – np. do Paczkomatu.

Kto będzie sprzedawał na TikTok Shop?

TikTok Shop od lat prężnie działa w innych krajach Unii Europejskiej, więc na start Polska dołącza do ekosystemu obejmującego ponad 100 tys. sprzedawców. Oznacza to, że na początku oferta sklepu powinna być naprawdę spora. Oczywiście sprzedawcy z Polski (oraz działający u nas w kraju) również dołączą do oferty TikTok Shop.

W komunikacie prasowym TikTok wymienił kilka marek, takich jak Modivo, L’Oréal, Carpatree, beBIO Cosmetics, Eveline Cosmetics czy Everybody London. Powinniśmy spodziewać się, że coraz więcej rodzimych sprzedawców będzie rozszerzało swoją ofertę sprzedaży o TikTok Shop.

Jakiś czas po uruchomieniu platformy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania Sell Across Europe, które umożliwia sprzedaż nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Starego Kontynentu, gdzie działa TikTok Shop. Będzie można korzystać ze skorelowanych przewoźników oraz oficjalnych partnerów logistycznych platformy.

Albert Żurek
28.05.2026 13:01
