Koniec formularzy kontaktowych. WeNet daje ci prywatnego doradcę

Jako klient nie lubię formularzy kontaktowych, bo wiem, że nic mi się nie uda załatwić za ich pomocą. Nie udzieli odpowiedzi na moje pytania, nie mam możliwości interakcji i rozmowy. Muszę oczekiwać na kontakt, a przecież chcę kupić lub skonsultować coś na już. Tak naprawdę większość formularzy kontaktowych działa jako skrzynka mailowa. To perspektywa klienta, a przecież po drugiej stronie jest przedsiębiorca, który zdecydował się na wprowadzenie formularza kontaktowego, żeby zapewnić lepsze dotarcie do klientów. Formularze miały mu w tym pomagać, ale czasy się zmieniły i klient, jeżeli nie dostanie odpowiedzi na już, to pójdzie do innego przedsiębiorcy.

Formularze kontaktowe nie poprowadzą rozmowy ani nie przedstawią szczegółów oferty zainteresowanym. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obsługi na żywo, którą wykonywaliby pracownicy. Wiązałoby się to z zatrudnieniem kilku osób, a więc z drastycznym podniesieniem kosztów, na co nie może pozwolić sobie każdy przedsiębiorca. I tu na scenę wkracza polska firma WeNet, która oferuje Asystenta AI. Całkowicie zmienia podejście do pozyskiwania klienta.

Klienci oczekują natychmiastowej reakcji. Nie odpisujesz - tracisz pieniądze

Klienci są przyzwyczajeni do natychmiastowego dostępu do informacji, więc w dzisiejszych czasach szybkość reakcji ze strony sprzedawcy staje się czynnikiem decydującym o sukcesie sprzedażowym. Pasywne formy komunikacji, a do takich zaliczają się tradycyjne formularze kontaktowe, generują straty. Dlaczego? Formularze przyjmują wiadomości, ale nie wchodzą w interakcję z potencjalnym klientem. W konsekwencji zapytania przesyłane przez tę formę kontaktu często są lakoniczne lub niekompletne.

Klient nie opisuje dokładnie swoich potrzeb, budżetu, terminu. W konsekwencji właściciel firmy musi rozpocząć żmudny proces dodatkowej wymiany wiadomości albo prób kontaktu telefonicznego, jeżeli klient podał numer. Czasem te działania są nieefektywne na starcie, bo klient już nie jest zainteresowany, znalazł ofertę, która akurat była dostępna.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, że to przesadzony opis, to najnowszy raport firmy Zendesk przynosi potwierdzenie takiego stanu rzeczy. Według niego natychmiastowe odpowiedzi ze strony marek przestały być traktowane jako usługa premium, a stały się bezdyskusyjną podstawą. 78 proc. konsumentów otwarcie deklaruje, że oczekuje od firm obsługi klienta dostępnej w trybie 24/7. Co więcej - statystyki są bezwzględne. Jeżeli firma odpowie na zapytanie ofertowe w ciągu 5 minut od jego złożenia, to ma aż 21 razy wyższe prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji. Każda godzina zwłoki oddala szansę na zawarcie umowy i pozyskanie klienta.

Małe i średnie firmy konkurują dziś o klienta w czasie rzeczywistym - wygrywa ten, kto odpowie pierwszy i najkonkretniej. Asystent AI daje MŚP narzędzie, które do tej pory było dostępne tylko dla dużych organizacji ze specjalistycznymi zespołami: prowadzi rozmowę z klientem, porządkuje zebrane informacje w gotowy brief i odciąża przedsiębiorcę od żmudnej obsługi wstępnych zapytań. To realna oszczędność czasu – bez skomplikowanego wdrożenia - mówi Joanna Plona, prezeska zarządu Grupy Wenet.

WeNet wprowadza na rynek Asystenta AI, który zmienia zasady obsługi klienta w sektorze MŚP

Asystent AI to narzędzie, które powstało z myślą o małych i średnich firmach, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność, ale bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób. Asystent AI rozwiązuje dwa poważne problemy - brak całodobowej obsługi oraz zapytania niskiej jakości. Działa bez żadnej przerwy, przez całą dobę i oferuje zastąpienie pasywnego formularza naturalnym dialogiem.

Gdy tylko potencjalny klient zaczyna pisać w oknie czatu, bot natychmiast podejmuje rozmowę. Odpowiada na pytania w oparciu o unikalną ofertę firmy, a następnie przechodzi do wywiadu sprzedażowego. Asystent AI precyzyjnie zbiera wszystkie kluczowe parametry, które są niezbędne do przygotowania wyceny. Mowa o precyzyjnym opisie potrzeby klienta, specyfice zlecenia, terminie realizacji projektu, planowanym budżecie oraz zbiera dane kontaktowe. I tu zaczyna dziać się magia.

Wszystkie zebrane w czasie rozmowy informacje trafiają do przedsiębiorcy, który dostaje je w formie gotowego briefu. Na podstawie tych danych Asystent AI przygotowuje projekt oferty. To znaczne ułatwienie dla przedsiębiorcy, który nie musi wypełniać jej ręcznie. Przedsiębiorca sprawdza wygenerowany projekt, wprowadza ewentualne poprawki i wysyła go do klienta z bezpiecznego adresu e-mail. Nie traci czasu na rozpytanie klienta, dopytanie o szczegóły zlecenia, ani na ręczne przepisywanie danych. Asystent AI działa za niego, dzięki czemu wydajnie skraca czas odpowiedzi.

Dodajmy do tego, że Asystent AI rozumie kontekst wypowiedzi. Klienci często posługują się potocznym językiem, a narzędzie jest w stanie to zrozumieć. Wyobraźmy sobie warsztat samochodowy - klient nie napisze dzień dobry, ile kosztuje wymiana oleju w Audi A6 z dwulitrowym dieslem, kod silnika taki i taki. Tylko napisze to skrótem: ile chcecie za olej w Audi A6. Asystent dopyta o szczegóły, o silnik, od razu doliczy wymianę filtra oleju, a następnie zapyta o to, czy klient chce od razu wymienić pozostałe filtry. To właśnie ta pewna samodzielność odróżnia Asystenta od zwykłego chatbota. Dopytuje, analizuje i rozumie kontekst. Dzięki czemu klient ma mieć poczucie, że został obsłużony na najwyższym możliwym poziomie.

Dodajmy do tego, że Asystent dostosowuje swój styl wypowiedzi w zależności od formy zadania pytania, jak i profilu działalności firmy. Asystent AI, który obsługuje kancelarię prawną, będzie komunikował się formalnie, używał precyzyjnej terminologii i unikał potoczności. Ten sam system wdrożony u hydraulika będzie bezpośredni, konkretny, bez zbędnych formalności. To esencja działania tego rozwiązania - jest w pełni elastyczne i działa na podstawie danych o konkretnej firmie. Im więcej informacji kontekstowych doda przedsiębiorca, tym Asystent AI będzie lepiej odnajdywał się w komunikacji danej firmy.

Jednak największe wrażenie zrobiło na mnie tempo wprowadzenia Asystenta AI w strukturę firmy

Sektor MŚP z rezerwą podchodzi do integracji zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji ze względu na obawy przed gigantycznymi kosztami wdrożenia takich rozwiązań i koniecznością szkolenia personelu, a w skrajnych przypadkach - zatrudnianiem programistów. WeNet zmienia to podejście. Asystent AI ma ekstremalnie niski próg wejścia i to nie tylko cenowy, ale i technologiczny.

Wdrożenie Asystenta AI to kwestia zaledwie 10 minut. Przedsiębiorca w menu konfiguracyjnym musi tak naprawdę podać tylko dwie informacje: NIP i adres strony internetowej. Resztę załatwiają algorytmy sztucznej inteligencji. Skanują zawartość strony internetowej, uczą się specyfiki danego biznesu, poznają asortyment i zakres świadczonych usług. Automatycznie tworzona jest również baza najczęściej zadawanych pytań.

Właściciel firmy może w dowolnym momencie rozbudować wiedzę Asystenta AI. Może mu wgrać cenniki, pliki tekstowe czy dokumenty wewnętrzne. Przedsiębiorca personalizuje Asystenta AI, ustawia wiadomości powitalne, wgrywa politykę prywatności, może zmienić kolory i czcionkę, tak żeby dostosować narzędzie do identyfikacji wizualnej swojej firmy, z zachowaniem spójności estetycznej. Ostatnim etapem jest uzyskanie fragmentu wygenerowanego kodu, który należy wkleić w strukturę strony internetowej i gotowe. Asystent AI czeka na pierwszych klientów.

Zależało nam, żeby uruchomienie Asystenta było tak proste, jak wklejenie kodu Google Analytics. Podajesz NIP i adres strony, a system sam buduje profil. Od tego momentu Asystent wie, czym firma się zajmuje, co oferuje i jak rozmawiać z klientami. Cały proces konfiguracji zajmuje kilka minut – bez programisty, bez szkoleń. Dla niektórych może być istotne, że wygląd chatbota można dostosować do identyfikacji wizualnej firmy - mówi Joanna Leńska, Commercial Product Manager w WeNet.

Jakie korzyści biznesowe przynosi Asystent AI?

Narzędzie firmy WeNet daje całodobową opiekę nad potencjalnym klientem, co w praktyce eliminuje problem utraconych klientów, którzy odwiedzają stronę wieczorem czy w weekendy. Pozwala na automatyzację pracy, która przekłada się na oszczędność czasu. Rozwiązuje problem niekompletnych zapytań, zamiast tego dostarcza dane gotowe do wyceny.

Szybka interakcja z klientem zwiększa stopień konwersji zapytań na zawarte umowy. Błyskawiczna odpowiedź daje szansę na pozyskanie klienta, zanim opuści stronę. Nie można zapomnieć również o elastyczności - jeżeli firma zmienia ofertę, to należy wgrać odpowiedni plik do bazy bota i gotowe.

Zanim rozwiązanie trafiło na rynek, firma WeNet przetestowała go na własnej stronie internetowej, gdzie potwierdziła się jego bezawaryjność i wysoka skuteczność.

Twoi klienci czekają na kontakt

Asystent AI wpisuje się w rozwiązania, które zastępują przestarzałe i nieefektywne rozwiązania. Zamiast pasywnego formularza, przedsiębiorca otrzymuje dynamiczny środek w walce o klienta. Brak skomplikowanej procedury wdrożeniowej i likwidacja barier technologicznych sprawia, że każda polska firma z sektora MŚP może zyskać całodobowego doradcę, który zadba o maksymalizację zysku z każdej wizyty na stronie.

Paweł Grabowski 28.05.2026 07:51

Lokowanie produktu : WeNet

