Składak Samsunga znowu się opłaca. Lepszej okazji może nie być

Nowa akcja wygląda następująco: po zakupie Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 lub Z Flip 7 FE można odebrać zwrot pieniędzy na kartę. Dzięki temu najlepszy i najdroższy model nabędziecie sporo taniej – w cenie niższej od zwykłego Galaxy S26 Ultra.

Samsung oddaje nawet 1500 zł za kupno składaków

Zasady promocji są proste. Kupując najnowsze modele z serii Galaxy Z, możesz odebrać zwrot na kartę Visa. To, ile pieniędzy do nas wróci, zależy od tego, który model wybierzemy:

Galaxy Z Fold 7 – 1500 zł,

Galaxy Z Flip 7 – 800 zł,

Galaxy Z Flip 7 FE – 800 zł.

W przypadku Galaxy Z Folda 7 suma zwrotu jest niemal dwukrotnie wyższa ze względu na wyższą cenę urządzenia. Galaxy Z Fold 7 w podstawowej wersji 12/256 GB kosztuje bowiem 7499 zł. Z kolei Z Flip 7 to wydatek na poziomie 4999 zł, a Z Flip 7 FE – 3599 zł.

To jednak nie do końca tak, że po zakupie 1500 zł lub 800 zł wróci bezpośrednio na nasze konto bankowe. Zamiast tego Samsung oferuje te środki w formie karty Visa, z której możemy korzystać jak ze zwykłej karty płatniczej do płacenia za zakupy, w restauracjach i innych miejscach, w których obsługiwane są płatności zbliżeniowe. Karta jest dodawana do portfela Samsung Wallet i realizowana za pomocą płatności Samsung Pay.

Jak skorzystać z tej promocji? Na początku należy zakupić jeden z tych trzech telefonów w jednym ze sklepów wspomnianych w regulaminie promocji (Media Expert, x-kom czy MediaMarkt) w terminie od 25 maja do 7 czerwca 2026 r. Następnie trzeba:

aktywować urządzenie z dostępem do sieci na terenie Polski do 14 czerwca;

zgłosić zakup w aplikacji Samsung Members, wypełniając formularz i dostarczając wszystkie niezbędne dokumenty (dowód zakupu i inne wymagane dane) do 21 czerwca.

Jeśli wszystko dobrze zrobimy, do 14 dni roboczych od momentu zakończenia weryfikacji otrzymamy do 1500 zł zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych. Karta będzie dostępna w aplikacji "Samsung Zwrot na Kartę" i skorzystamy z niej w portfelu Samsung Wallet.

To się opłaca, ale jeszcze bardziej opłaca się poczekać

Z jednej strony jest to dobra oferta, a z drugiej warto pamiętać, że w ciągu następnych kilku miesięcy Samsung wprowadzi na rynek kolejną generację składanych smartfonów: Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8. Urządzenia mają być oczywiście lepsze od poprzedników, chociaż najciekawszy zapowiada się zupełnie nowy Galaxy Z Fold 8 Wide. To bezpośrednia odpowiedź na pierwszego składanego iPhone’a – ten wyjątkowy smartfon trafi na rynek na długo przed produktem Apple.

Z Fold 8 Wide ma być ciekawszy i wygodniejszy w użytkowaniu. Jednak na pewno nie będzie tani, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pamięci.

Albert Żurek 27.05.2026 17:00

