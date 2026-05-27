Kampania Ready for the future. Odpowiedź WSKZ na wyzwania nowoczesnego rynku pracy

Ready for the future – promocja, która pomaga zaplanować kolejny krok

Ready for the future to kampania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która zachęca do świadomego wyboru studiów. Jej przesłanie jest proste: przyszłość nie zaczyna się za kilka lat – zaczyna się od decyzji, którą podejmujesz już dziś.

To propozycja dla Ciebie, jeśli chcesz:

rozpocząć studia na Uczelni z 25-letnim doświadczeniem;

rozwijać kompetencje przydatne w nowoczesnych branżach;

wybrać studia dopasowane do Twoich planów;

uczyć się w elastyczny sposób, dzięki dostępowi do materiałów dydaktycznych;

skorzystać z rabatu na wybrane studia.

Akcja podkreśla, że wybór studiów to nie tylko decyzja edukacyjna, ale także pierwszy krok w kierunku przyszłej kariery i zdobywania kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy.

Nawet do 40% rabatu na wybrane studia

W ramach promocji Ready for the future możesz rozpocząć naukę na korzystnych warunkach. Rabat nalicza się automatycznie po wyborze studiów, zapisie i opłaceniu zamówienia w czasie trwania promocji.

To konkretne wsparcie, dostępne na różnych poziomach kształcenia:

15% rabatu na pierwszy rok studiów licencjackich;

15% rabatu na pierwszy rok studiów inżynierskich;

40% rabatu na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich;

do 15% rabatu na pierwsze oraz do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe.

Możesz wybrać studia zgodne z Twoimi zainteresowaniami i zacząć naukę z dodatkowymi rabatami na start.

Studia licencjackie – mocny start i więcej możliwości po maturze

Studia licencjackie dają Ci dobry punkt wyjścia, bo pozwalają zdobyć podstawy potrzebne do dalszego rozwoju. To wybór, który nie zamyka Cię na jedną decyzję – po ukończeniu studiów możesz szukać pierwszych możliwości zatrudnienia albo kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

W ramach Ready for the future możesz postawić na:

Cyberbezpieczeństwo – związane z ochroną danych, bezpieczeństwem informacji i reagowaniem na cyfrowe zagrożenia;

– związane z ochroną danych, bezpieczeństwem informacji i reagowaniem na cyfrowe zagrożenia; Kryminologię – zajmującą się mechanizmami przestępczości, profilaktyką i tematyką bezpieczeństwa;

– zajmującą się mechanizmami przestępczości, profilaktyką i tematyką bezpieczeństwa; Zarządzanie – propozycję dla tych, którzy chcą rozwijać się w obszarze biznesu, organizacji działań i koordynowania projektów;

– propozycję dla tych, którzy chcą rozwijać się w obszarze biznesu, organizacji działań i koordynowania projektów; Finanse i rachunkowość – studia skoncentrowane na analizie finansowej, księgowości i zarządzaniu budżetem;

– studia skoncentrowane na analizie finansowej, księgowości i zarządzaniu budżetem; Administrację – związaną z zasadami działania instytucji, procedurami i organizacją pracy administracyjnej;

– związaną z zasadami działania instytucji, procedurami i organizacją pracy administracyjnej; Logistykę – obejmującą planowanie procesów, transport, magazynowanie i sprawne zarządzanie przepływem towarów.

Studia inżynierskie – wybierz technologiczną ścieżkę rozwoju

Studia inżynierskie stanowią doskonały wybór, jeśli bliżej Ci do technologii, IT, sztucznej inteligencji, programowania albo analizy danych. To studia I stopnia o technicznym charakterze, które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

W ramach oferty Ready for the future możesz wybrać m.in.:

Informatykę – dla osób, które chcą rozwijać kompetencje w świecie technologii cyfrowych;

– dla osób, które chcą rozwijać kompetencje w świecie technologii cyfrowych; Mechatronikę – połączenie mechaniki, automatyki, elektroniki i nowoczesnych systemów technicznych;

– połączenie mechaniki, automatyki, elektroniki i nowoczesnych systemów technicznych; Programowanie z elementami AI – propozycję skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań cyfrowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;

– propozycję skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań cyfrowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe – obszar związany z jedną z najważniejszych technologii przyszłości;

– obszar związany z jedną z najważniejszych technologii przyszłości; Bazy danych, data science i analitykę biznesową – studia dla osób zainteresowanych analizą danych i ich wykorzystaniem w podejmowaniu decyzji;

Grafikę komputerową z elementami UX/UI – ścieżkę łączącą kompetencje techniczne, projektowanie wizualne i doświadczenia użytkownika.

Jednolite studia magisterskie – prawo, które odpowiada na wyzwania współczesności

Prawo to jedna z tych dziedzin, które łączą stabilne podstawy z tematami ważnymi dla współczesnego świata. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze nauk prawnych, możesz wybrać jednolite studia magisterskie, czyli pięcioletnią ścieżkę edukacyjną prowadzącą prosto do tytułu magistra.

Promocja Ready for the future obejmuje studia:

Prawo medyczne i bioetyka – łączące prawo, ochronę zdrowia i etykę;

– łączące prawo, ochronę zdrowia i etykę; Prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni – dotyczące regulacji cyfrowego świata;

– dotyczące regulacji cyfrowego świata; Prawo w biznesie – obejmujące funkcjonowanie firm od strony prawnej;

– obejmujące funkcjonowanie firm od strony prawnej; Prawo dowodowe – badające zagadnienia związane z procedurami, materiałem dowodowym i analizą spraw.

Co dalej po studiach? Sprawdź możliwości w WSKZ

Ready for the future to także propozycja dla osób, które mają już za sobą pierwszy etap edukacji wyższej i chcą kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy chcesz:

zdobyć nową specjalizację;

rozwinąć wiedzę w wybranym obszarze;

lepiej przygotować się do nowych zadań zawodowych;

wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Podczas studiów podyplomowych możesz rozwijać się m.in. z zakresu edukacji, nowych technologii, zarządzania, bezpieczeństwa, prawa czy psychologii.

Ucz się elastycznie i rozwijaj się we własnym rytmie

Studia to coś więcej niż sam dyplom. Liczy się także sposób nauki, dostęp do materiałów oraz dobra organizacja. WSKZ prowadzi studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu możesz uczyć się w sposób dopasowany do swojego rytmu dnia.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia Ci dostęp do:

platformy online dostępnej 24/7;

materiałów przygotowanych z myślą o samodzielnej nauce;

wiedzy ponad 1100 ekspertów zaangażowanych w proces kształcenia.

Uczelnia od 25 lat rozwija kształcenie w formule, która pozwala łączyć studia z codziennymi obowiązkami.

Co o nauce w WSKZ mówią absolwenci?

Studiowanie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego doceniają osoby, które ukończyły swoją edukację. Przemysław Toma, absolwent studiów podyplomowych, zwraca uwagę nie tylko na rozwój umiejętności, ale też na kontakt z Uczelnią i wygodę korzystania z platformy:

– Ukończone studia pozwoliły nie tylko na rozwinięcie umiejętności, ale były też ważnym krokiem w kierunku bardziej holistycznego podejścia do pracy z drugim człowiekiem. W zasadzie tuż po zakończeniu ostatniego semestru już myślałem o kolejnym kierunku!. Jeszcze raz polecam!

Dołącz do WSKZ i zacznij budować swoją przyszłość

Rekrutacja w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta. Już dziś możesz wybrać studia dla siebie i rozpocząć naukę na korzystnych warunkach, dzięki promocji Ready for the future.

Cały proces zapisów odbywa się przez internet i obejmuje kilka prostych kroków:

wybierasz studia dopasowane do swoich planów;

wypełniasz formularz rekrutacyjny;

opłacasz czesne w dogodny sposób;

uzupełniasz wymagane dokumenty zgodnie z informacjami na koncie rekrutacyjnym.

Po zakończeniu formalności uzyskujesz status studenta i możesz rozpocząć naukę dopasowaną do Twojego rytmu. Wejdź na studia-online.pl i zrób pierwszy krok w stronę przyszłości.

Spiders Web 27.05.2026 13:58

