Kampania Ready for the future. Odpowiedź WSKZ na wyzwania nowoczesnego rynku pracy
Wybierasz studia i chcesz świadomie zaplanować swoją przyszłość? Kampania Ready for the future realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego pomaga zrobić pierwszy krok w stronę nowych możliwości i kompetencji. Sprawdź, jakie studia obejmuje promocja, z jakich zniżek możesz skorzystać i jak dołączyć do grona studentów i słuchaczy.
Ready for the future – promocja, która pomaga zaplanować kolejny krok
Ready for the future to kampania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która zachęca do świadomego wyboru studiów. Jej przesłanie jest proste: przyszłość nie zaczyna się za kilka lat – zaczyna się od decyzji, którą podejmujesz już dziś.
To propozycja dla Ciebie, jeśli chcesz:
- rozpocząć studia na Uczelni z 25-letnim doświadczeniem;
- rozwijać kompetencje przydatne w nowoczesnych branżach;
- wybrać studia dopasowane do Twoich planów;
- uczyć się w elastyczny sposób, dzięki dostępowi do materiałów dydaktycznych;
- skorzystać z rabatu na wybrane studia.
Akcja podkreśla, że wybór studiów to nie tylko decyzja edukacyjna, ale także pierwszy krok w kierunku przyszłej kariery i zdobywania kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy.
Nawet do 40% rabatu na wybrane studia
W ramach promocji Ready for the future możesz rozpocząć naukę na korzystnych warunkach. Rabat nalicza się automatycznie po wyborze studiów, zapisie i opłaceniu zamówienia w czasie trwania promocji.
To konkretne wsparcie, dostępne na różnych poziomach kształcenia:
- 15% rabatu na pierwszy rok studiów licencjackich;
- 15% rabatu na pierwszy rok studiów inżynierskich;
- 40% rabatu na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich;
- do 15% rabatu na pierwsze oraz do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe.
Możesz wybrać studia zgodne z Twoimi zainteresowaniami i zacząć naukę z dodatkowymi rabatami na start.
Studia licencjackie – mocny start i więcej możliwości po maturze
Studia licencjackie dają Ci dobry punkt wyjścia, bo pozwalają zdobyć podstawy potrzebne do dalszego rozwoju. To wybór, który nie zamyka Cię na jedną decyzję – po ukończeniu studiów możesz szukać pierwszych możliwości zatrudnienia albo kontynuować naukę na studiach podyplomowych.
W ramach Ready for the future możesz postawić na:
- Cyberbezpieczeństwo – związane z ochroną danych, bezpieczeństwem informacji i reagowaniem na cyfrowe zagrożenia;
- Kryminologię – zajmującą się mechanizmami przestępczości, profilaktyką i tematyką bezpieczeństwa;
- Zarządzanie – propozycję dla tych, którzy chcą rozwijać się w obszarze biznesu, organizacji działań i koordynowania projektów;
- Finanse i rachunkowość – studia skoncentrowane na analizie finansowej, księgowości i zarządzaniu budżetem;
- Administrację – związaną z zasadami działania instytucji, procedurami i organizacją pracy administracyjnej;
- Logistykę – obejmującą planowanie procesów, transport, magazynowanie i sprawne zarządzanie przepływem towarów.
Studia inżynierskie – wybierz technologiczną ścieżkę rozwoju
Studia inżynierskie stanowią doskonały wybór, jeśli bliżej Ci do technologii, IT, sztucznej inteligencji, programowania albo analizy danych. To studia I stopnia o technicznym charakterze, które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
W ramach oferty Ready for the future możesz wybrać m.in.:
- Informatykę – dla osób, które chcą rozwijać kompetencje w świecie technologii cyfrowych;
- Mechatronikę – połączenie mechaniki, automatyki, elektroniki i nowoczesnych systemów technicznych;
- Programowanie z elementami AI – propozycję skoncentrowaną na tworzeniu rozwiązań cyfrowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
- Sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe – obszar związany z jedną z najważniejszych technologii przyszłości;
- Bazy danych, data science i analitykę biznesową – studia dla osób zainteresowanych analizą danych i ich wykorzystaniem w podejmowaniu decyzji;
Grafikę komputerową z elementami UX/UI – ścieżkę łączącą kompetencje techniczne, projektowanie wizualne i doświadczenia użytkownika.
Jednolite studia magisterskie – prawo, które odpowiada na wyzwania współczesności
Prawo to jedna z tych dziedzin, które łączą stabilne podstawy z tematami ważnymi dla współczesnego świata. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze nauk prawnych, możesz wybrać jednolite studia magisterskie, czyli pięcioletnią ścieżkę edukacyjną prowadzącą prosto do tytułu magistra.
Promocja Ready for the future obejmuje studia:
- Prawo medyczne i bioetyka – łączące prawo, ochronę zdrowia i etykę;
- Prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni – dotyczące regulacji cyfrowego świata;
- Prawo w biznesie – obejmujące funkcjonowanie firm od strony prawnej;
- Prawo dowodowe – badające zagadnienia związane z procedurami, materiałem dowodowym i analizą spraw.
Co dalej po studiach? Sprawdź możliwości w WSKZ
Ready for the future to także propozycja dla osób, które mają już za sobą pierwszy etap edukacji wyższej i chcą kontynuować naukę na studiach podyplomowych.
To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy chcesz:
- zdobyć nową specjalizację;
- rozwinąć wiedzę w wybranym obszarze;
- lepiej przygotować się do nowych zadań zawodowych;
- wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.
Podczas studiów podyplomowych możesz rozwijać się m.in. z zakresu edukacji, nowych technologii, zarządzania, bezpieczeństwa, prawa czy psychologii.
Ucz się elastycznie i rozwijaj się we własnym rytmie
Studia to coś więcej niż sam dyplom. Liczy się także sposób nauki, dostęp do materiałów oraz dobra organizacja. WSKZ prowadzi studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu możesz uczyć się w sposób dopasowany do swojego rytmu dnia.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia Ci dostęp do:
- platformy online dostępnej 24/7;
- materiałów przygotowanych z myślą o samodzielnej nauce;
- wiedzy ponad 1100 ekspertów zaangażowanych w proces kształcenia.
Uczelnia od 25 lat rozwija kształcenie w formule, która pozwala łączyć studia z codziennymi obowiązkami.
Co o nauce w WSKZ mówią absolwenci?
Studiowanie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego doceniają osoby, które ukończyły swoją edukację. Przemysław Toma, absolwent studiów podyplomowych, zwraca uwagę nie tylko na rozwój umiejętności, ale też na kontakt z Uczelnią i wygodę korzystania z platformy:
– Ukończone studia pozwoliły nie tylko na rozwinięcie umiejętności, ale były też ważnym krokiem w kierunku bardziej holistycznego podejścia do pracy z drugim człowiekiem. W zasadzie tuż po zakończeniu ostatniego semestru już myślałem o kolejnym kierunku!. Jeszcze raz polecam!
Dołącz do WSKZ i zacznij budować swoją przyszłość
Rekrutacja w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta. Już dziś możesz wybrać studia dla siebie i rozpocząć naukę na korzystnych warunkach, dzięki promocji Ready for the future.
Cały proces zapisów odbywa się przez internet i obejmuje kilka prostych kroków:
- wybierasz studia dopasowane do swoich planów;
- wypełniasz formularz rekrutacyjny;
- opłacasz czesne w dogodny sposób;
- uzupełniasz wymagane dokumenty zgodnie z informacjami na koncie rekrutacyjnym.
Po zakończeniu formalności uzyskujesz status studenta i możesz rozpocząć naukę dopasowaną do Twojego rytmu. Wejdź na studia-online.pl i zrób pierwszy krok w stronę przyszłości.