Soundcore Liberty 5 Pro - polskie ceny słuchawek z rekordem Guinnessa i lokalnym AI

Miałem już możliwość przetestowania słuchawek soundcore Liberty 5 Pro Max, uczestnicząc w Anker Days 2026. Dokanałowy model z gigantycznym ekranem AMOLED w etui zrobił na mnie wrażenie przede wszystkim jakością połączeń telefonicznych. Skuteczność w wycinaniu hałasu otoczenia jest absurdalnie dobra. Sprawdziłem to podczas wydarzenia medialnego, ale też na lotnisku i we własnym mieszkaniu.

Moje wrażenia znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Model soundcore Liberty 5 Pro zdobył rekord Guinnessa dla najwyższej jakości połączeń głosowych. Czyli lepiej się nie da. Nie jest to tylko moja opinia, ale wynik niezależnych testów znanej organizacji o dużym autorytecie.

Skąd ta wysoka jakość połączeń? To zasługa modelu AI, który działa lokalnie na słuchawkach.

Bez pomocy smartfonu, bez wsparcia chmury, wszystko bezpośrednio w czipie THUS autorstwa Anker Innovations. THUS to przełom, mówimy bowiem o pierwszym układzie tak małym, że mieści się do słuchawek dokanałowych, zapewniając im komfortowe działanie przez wiele godzin. Do tego sieć neuronowa pracuje niezwykle wydajnie, dzięki zunifikowanym komórkom łączącym pamięć oraz procesor. Moc zaoszczędzona na transferze danych zostaje przeznaczona na szybkie operacje.

Dzięki lokalnemu AI wybitne jest także ANC. Model soundcore Liberty 5 Pro Max pokonał w moim teście znacznie droższe pchełki AirPods Pro 3, co samo w sobie wiele mówi. Aktywna redukcja szumu to jeden z największych atutów nowych Liberty, zaraz po jakości połączeń oraz dodatkowych możliwościach etui w droższym modelu Max

Soundcore Liberty 5 Pro oraz soundcore Liberty 5 Pro Max - znamy oficjalne polskie ceny

Poprzednie modele Liberty zbudowały grono fanów świetnym stosunkiem ceny do możliwości. Anker Innovations faszeruje swoje słuchawki TWS technologiami z segmentu premium, jak indywidualne profile dźwiękowe, asystent on device, transkrypcje i tłumaczenia, jednocześnie zawstydzając innych producentów przystępną ceną. Nie inaczej jest tym razem.

soundcore Liberty 5 Pro: 699 zł

soundcore Liberty 5 Pro Max: 899 zł

Polska cena soundcore Liberty 5 Pro to 699 zł. Z kolei polska cena soundcore Liberty 5 Pro Max wynosi 899 zł. Tańszy model jest dostępny w niebieskim, białym, czarnym i różowym kolorze. Z kolei droższy model Max nabędziemy w złocie lub czerni. Słuchawki są dostępne w sprzedaży od 27 maja 2026, przede wszystkim na stronach soundcore.com oraz Amazon.pl.

Oba nowe modele Liberty korzystają z czipu THUS, zapewniającego lokalne AI gwarantujące kapitalną jakość rozmów oraz świetne ANC. Inne tryby w słuchawkach to adaptacyjny (rozpoznaje, czy z kimś rozmawiamy, ściszając muzykę oraz szum otoczenia i wzmacniając rozmówcę) oraz tryb kontaktu. Czyli solidna klasyka półki premium.

Obie pary słuchawek korzystają z tych samych przetworników, są w tym samym kształcie i oferują zestaw pięciu gumek różnych rozmiarów. W obu autorska technologia HearID 5.0 pozwala dopasować profil dźwięku przy pomocy 7-stopniowego testu audio i w obu mamy do czynienia ze standardem Bluetooth 6.1, zapewniającym łączność do trzech urządzeń jednocześnie (multipoint).

Kodeki wspierane przez słuchawki Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max to SBC, AAC i LDAC. W obu modelach możemy także aktywować Dolby Audio z opcjonalnym śledzeniem ruchów głowy. Z kolei lokalne AI rozumie około 20 komend niczym asystent, na przykład „volume up” albo „pause song”. Niestety, póki co wyłącznie w języku angielskim. W języku polskim jest za to dostępna aplikacja oraz wybrane funkcje AI etui w modelu Max.

Soundcore Liberty 5 Pro Max to pierwszy „Max” w historii serii. Etui robi wrażenie

Wyróżnik modelu Max to etui ładujące z wielkim, 1,78-calowym ekranem AMOLED na rozsuwanej pokrywie. Panel jest dotykowy i umożliwia szybkie sterowanie słuchawkami. Z poziomu etui zyskujemy dostęp do takich funkcji i skrótów jak:

• Profil dźwiękowy

• Tryb ANC/kontaktu/adaptacyjny

• Dolby Audio

• Wzmocnienie dźwięku AI

• Jasność ekranu

• Odtwarzacz muzyczny

• Zmiana tapety

• Połączenie multipoint Bluetooth

• Sterowanie aparatem w smartfonie

• Tłumaczenie AI

• Notatki AI

Etui to w zasadzie niezależny sprzęt – wyposażono je we własny mikrofon, głośnik oraz wewnętrzną pamięć, dzięki czemu potrafi samodzielnie odtwarzać i rejestrować dźwięk. Anker znalazł dla tych funkcji całkiem sprytne zastosowanie.

Znakomitym przykładem jest oparty na AI system tłumaczeń na żywo, który mocno ułatwia szybką konwersację w obcych językach. Mechanizm jest banalnie prosty: my mamy w uszach słuchawki, a etui wręczamy naszemu rozmówcy. Urządzenia na bieżąco wymieniają się informacjami w locie. W efekcie słyszymy tłumaczenie prosto w słuchawkach (z podglądem w aplikacji), podczas gdy druga strona widzi nasz tekst na ekraniku i słyszy go z głośnika wbudowanego w pokrowiec.

Sprawdziłem to rozwiązanie w kombinacjach polsko-angielskiej oraz polsko-hiszpańskiej i wypada całkiem nieźle. Skuteczność oscyluje wokół 80%, co w zupełności wystarczy, by załatwić sprawę na lotnisku, w pociągu czy przy kasie.

Podobny mechanizm napędza inteligentne notatki. Case samodzielnie nagrywa głosy z otoczenia za pomocą wbudowanego mikrofonu i trzyma je we własnej pamięci. Dopiero gdy połączymy się ze smartfonem i aplikacją soundcore, nagranie wędruje na telefon, gdzie otrzymujemy gotową transkrypcję. Wykorzystywane są do tego algorytmy Microsoftu. Szczególnie doceniam to, że narzędzie potrafi rozbić tekst z przypisaniem do konkretnych mówców.

Szymon Radzewicz 27.05.2026 15:07

