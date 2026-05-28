Magazyn energii jak wielka wieża. "Inwestycja bez precedensu w skali kraju"

Magazyn energii wysoki niemal jak Pałac Kultury może stanąć w Nowym Sączu. Prezydent przyznaje: takiej inwestycji nie było w całej Polsce.

Adam Bednarek
nowy sacz
"Do prezydenta Nowego Sącza trafił wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ogromnego magazynu energii elektrycznej" - donosi "Gazeta Krakowska". 

Wartość projektu szacuje się na ok. 400 mln zł. Obiekt ma mierzyć przeszło 210 m. Dla porównania warszawski Pałac Kultury i Nauki dobił do 231 m. Ikonicznego budynku ze stolicy magazyn więc nie prześcignie, ale za plecami zostawi tak wysoką konstrukcję jak Olivia Star w Gdańsku (181 m), a ścigać będzie się ze Sky Tower we Wrocławiu. Ten wieżowiec wyrósł na wysokość 212 m, więc jest szansa go wyprzedzić. 

O ile ogromny magazyn energii w Nowym Sączu powstanie. 

- Ze względu na specyfikę tej inwestycji zdecydowałem, że chciałbym przekazać tę informację z wyprzedzeniem zarówno radnym, jak i mieszkańcom Nowego Sącza - zaznacza Ludomir Handzel. 

Jak sam mówi, byłaby to "inwestycja bez precedensu nie tylko w skali Nowego Sącza, ale także kraju"

Dlatego też o przyszłości zadecydować mają sami mieszkańcy, a prezydent zapowiada, że uszanuje każde ich rozstrzygnięcie. 

Jeżeli nie będą chcieli takiej inwestycji - przyjmę to stanowisko. Jeżeli uznają, że taka inwestycja jest potrzebna i formalnie wszystko będzie możliwe, również przychylę się do tych wniosków - podkreślił prezydent, cytowany przez "Gazetę Krakowską". 

Potencjalne korzyści przedstawiał inwestor. Firma wyjaśniła, że wieża mogłaby pełnić funkcję "energetycznego zabezpieczenia miasta". Oprócz tego pomogłaby wspierać rozwój nowoczesnych technologii oraz infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją.

- Jesteśmy w stanie wybudować u państwa coś, co stanowi rozwiązanie XXII-wieku - dodawał na radzie przedstawiciel inwestora, cytowany przez portal twojsacz.pl.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób mieszkańcy będą decydować o tym, czy chcą tak szybko przenieść się w przyszłość i zobaczyć u siebie konstrukcje z nadchodzącej rzeczywistości. 

28.05.2026 06:08
Tagi: Energetyka
