Magazyn energii jak wielka wieża. "Inwestycja bez precedensu w skali kraju"

Ładowanie...

"Do prezydenta Nowego Sącza trafił wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ogromnego magazynu energii elektrycznej" - donosi "Gazeta Krakowska".

Wartość projektu szacuje się na ok. 400 mln zł. Obiekt ma mierzyć przeszło 210 m. Dla porównania warszawski Pałac Kultury i Nauki dobił do 231 m. Ikonicznego budynku ze stolicy magazyn więc nie prześcignie, ale za plecami zostawi tak wysoką konstrukcję jak Olivia Star w Gdańsku (181 m), a ścigać będzie się ze Sky Tower we Wrocławiu. Ten wieżowiec wyrósł na wysokość 212 m, więc jest szansa go wyprzedzić.

REKLAMA

O ile ogromny magazyn energii w Nowym Sączu powstanie.

- Ze względu na specyfikę tej inwestycji zdecydowałem, że chciałbym przekazać tę informację z wyprzedzeniem zarówno radnym, jak i mieszkańcom Nowego Sącza - zaznacza Ludomir Handzel.

Jak sam mówi, byłaby to "inwestycja bez precedensu nie tylko w skali Nowego Sącza, ale także kraju"

Dlatego też o przyszłości zadecydować mają sami mieszkańcy, a prezydent zapowiada, że uszanuje każde ich rozstrzygnięcie.

Jeżeli nie będą chcieli takiej inwestycji - przyjmę to stanowisko. Jeżeli uznają, że taka inwestycja jest potrzebna i formalnie wszystko będzie możliwe, również przychylę się do tych wniosków - podkreślił prezydent, cytowany przez "Gazetę Krakowską".

Potencjalne korzyści przedstawiał inwestor. Firma wyjaśniła, że wieża mogłaby pełnić funkcję "energetycznego zabezpieczenia miasta". Oprócz tego pomogłaby wspierać rozwój nowoczesnych technologii oraz infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją.

- Jesteśmy w stanie wybudować u państwa coś, co stanowi rozwiązanie XXII-wieku - dodawał na radzie przedstawiciel inwestora, cytowany przez portal twojsacz.pl.

REKLAMA

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób mieszkańcy będą decydować o tym, czy chcą tak szybko przenieść się w przyszłość i zobaczyć u siebie konstrukcje z nadchodzącej rzeczywistości.

REKLAMA

Adam Bednarek 28.05.2026 06:08

Ładowanie...

REKLAMA