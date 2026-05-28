Valve podnosi ceny Steam Decka. Podwyżka jest naprawdę dotkliwa

Jeżeli upatrywałeś w Steam Decku szansę na bycie twoją tanią alternatywą dla komputera lub laptopa gamingowego, spieszę z kondolencjami. Valve właśnie ogłosił znaczącą podwyżkę cen swojej przenośnej konsoli.

Ponad 700 zł więcej za Steam Decka. Valve podnosi ceny

Producent poinformował, że oba dostępne warianty Steam Deck OLED - 512 GB i 1 TB - podrożały z powodu rosnących kosztów pamięci oraz nośników danych. Według Valve sam sprzęt pozostaje bez zmian - podwyżka nie wiąże się z nową rewizją urządzenia ani dodatkowymi usprawnieniami. Firma tłumaczy decyzję obecną sytuacją na rynku komponentów oraz globalnymi problemami logistycznymi.

W Polsce nowy cennik prezentuje się następująco:

Steam Deck OLED (512GB) 3279 zł (dotychczas 2599 zł)

(dotychczas 2599 zł) Steam Deck OLED (1TB) 3879 zł (dotychczas 3099 zł)

Jednocześnie Valve deklaruje, że oba warianty, dotychczas niedostępne ze względu braki magazynowe, są już ponownie dostępne z przewidywanym czasem dostawy wynoszącym od trzech do pięciu dni roboczych.

Zmiana jest odczuwalna szczególnie dlatego, że Steam Deck przez długi czas był postrzegany jako jedna z bardziej przystępnych dróg wejścia do grania na PC bez przykucia do fotela. Obecne ceny zbliżają go do pułapu, przy którym część kupujących może zacząć rozglądać się za alternatywami - zarówno wśród handheldów konkurencji, jak i klasycznych laptopów gamingowych z niższej półki.

Spieszcie się, póki Steam Decka jeszcze da się kupić tanio

Fakt, podwyżka cen jest brutalna, ale dotyczy ona jedynie modelu OLED - w polskich sklepach nadal można wyrwać model LCD za około 2,5 tys. zł. Jednak wariant ten został wycofany z produkcji, dlatego mówimy tu o korzystaniu z resztek magazynowych, a nie stałym o triku na oszukanie systemu.

Valve nie jest zresztą jedyną firmą z branży, która podnosi ceny sprzętu. W ostatnich miesiącach podobne decyzje ogłaszali również inni producenci związani z rynkiem gier, tłumacząc je wzrostem kosztów produkcji i problemami w łańcuchach dostaw. Rosnące ceny pamięci DRAM i pamięci masowej coraz mocniej odbijają się na wycenach elektroniki użytkowej - od konsol, przez handheldy, aż po komputery.

Valve zapewnia, że będzie informować o kolejnych zmianach cen i dostępności na bieżąco.

Malwina Kuśmierek 28.05.2026 11:02

