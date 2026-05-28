Płatny Instagram i Facebook stają się faktem. Co dostaniesz w abonamencie?

Po kilku miesiącach niezbyt zgrabnie ukrywanych testów płatnych subskrypcji, Meta oficjalnie wprowadza dziś płatne abonamenty dla swoich platform społecznościowych. Płatne wersje Facebooka, Instagrama i WhatsAppa dadzą użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie dla subskrybentów, a firma jednocześnie zapowiada kolejne płatne pakiety dla twórców, firm oraz użytkowników Meta AI.

Facebook, Instagram i WhatsApp zyskują płatne wersje

Nowo wprowadzone subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i Whatsapp Plus są kierowane do osób, które korzystają z aplikacji intensywnie i chcą uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi personalizacji, statystyk oraz rozszerzonych opcji publikowania treści.

W przypadku Instagrama Plus pakiet obejmuje między innymi możliwość sprawdzenia, ile razy relacja została odtworzona ponownie, tworzenie nielimitowanych list odbiorców Stories, publikowanie relacji promowanej raz w tygodniu oraz wydłużenie czasu jej dostępności ponad standardowe 24 godziny. Pojawiła się także opcja podglądu relacji bez pojawiania się na liście widzów, wyszukiwanie konkretnych osób wśród oglądających oraz publikowanie postów bez wyświetlania ich w kanałach obserwujących.

Facebook Plus oferuje zbliżony zestaw funkcji skoncentrowanych wokół Stories i personalizacji profilu. Wśród dodatków znalazły się między innymi przedłużenie czasu widoczności relacji do 48 godzin, rozszerzone statystyki wyświetleń oraz specjalne reakcje.

WhatsApp Plus skupia się z kolei na personalizacji komunikatora. Subskrybenci otrzymają dostęp do nowych motywów aplikacji, niestandardowych dzwonków, dodatkowych przypiętych czatów, rozszerzonych opcji organizowania list rozmów oraz pakietów premium naklejek.

Facebook Plus i Instagram Plus zostały wycenione na 3,99 dol. (ok. 14,59 zł) miesięcznie, z kolei WhatsApp Plus kosztuje jedynie 2,99 dol. (10,93 zł) miesięcznie. Ceny podaję w dolarach dlatego, że choć strona polskiego Centrum Pomocy Mety posiada dedykowane strony dla Facebook Plus i Instagram Plus, to wszystkie artykuły im poświęcone witają i zarazem żegnają użytkownika zdaniem "Ta funkcja nie jest aktualnie dostępna dla wszystkich", bez jakichkolwiek szczegółów. Strona wsparcia WhatsApp Plus informuje o zakresie benefitów subskrypcji, jednak również skąpi informacjami co do dostępności w Polsce, ceny i metod płatności.

Meta nie podzieliła się informacjami co do tego kiedy płatne plany mogłyby być dostępne dla wszystkich.

Meta podkreśla, że nowe plany Plus nie zastępują usługi Meta Verified. Dotychczasowa płatna subskrypcja z niebieską plakietką weryfikacyjną pozostaje dostępna i nadal koncentruje się na potwierdzaniu tożsamości, ochronie przed podszywaniem się pod użytkownika oraz rozszerzonym wsparciu technicznym.

Równolegle firma zapowiedziała start testów kolejnych planów subskrypcyjnych pod wspólną marką Meta One. Będzie to nowy parasol dla wszystkich płatnych usług Mety - subskrybenci w cenie otrzymają nie tylko triadę subskrypcji Plus dla platform społecznościowych, ale także abonament Meta AI, który daje dostęp do chatbota i pakietu narzędzi sztucznej inteligencji.

Meta One Plus będzie kosztować 7,99 dol. (ok. 29,20 zł) miesięcznie, natomiast Meta One Premium 19,99 dol. (ok. 73,03 zł) miesięcznie. Droższy wariant zapewni większy limit wykorzystania zaawansowanych funkcji AI, w tym bardziej złożonego trybu rozumowania oraz większe możliwości generowania obrazów i wideo w aplikacjach firmy. Sam chatbot Meta AI w podstawowym zakresie działania będzie darmowy, lecz - podobnie jak w przypadku konkurencji - wykonanie bardziej złożonych zadań będzie wymagać płatnej subskrypcji.

Testy subskrypcji Meta AI rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Na początek obejmą Singapur, Gwatemalę i Boliwię. Darmowa wersja Meta AI pozostanie dostępna, jednak część funkcji związanych z bardziej wymagającymi zadaniami będzie objęta limitami.

Dodatkowe subskrypcje dla biznesu

Jeszcze w tym tygodniu Meta uruchomi również testy planów dla twórców i biznesu. Meta One Essential został wyceniony na 14,99 dol. (ok. 54,77 zł) miesięcznie i zaoferuje m.in. plakietkę Verified oraz rozbudowaną stronę z linkami prowadzącymi do innych kanałów użytkownika w sieci. Natomiast Meta One Advanced za 49,99 dol. (ok. 182,64 zł) miesięcznie doda m.in. wyższą widoczność w wynikach wyszukiwania na Facebooku i Instagramie, promowanie konta w feedzie oraz narzędzia do kierowania użytkowników do sklepów i stron internetowych.

Pierwsze testy biznesowych planów subskrypcyjnych ruszą w Arabii Saudyjskiej, Maroku, Tajlandii i Bangladeszu.

Zdjęcie główne: miss.cabul / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 28.05.2026 08:02

