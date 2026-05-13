Steam Controller jęczy podczas upadku. No i zrobiłem rezerwację

Przez kilka sekund myślał, że traci zmysły. Internauta, który kupił Steam Controller, usłyszał głośny jęk, kiedy rzucił pada na łóżko. Urządzenie przeleciało kilka metrów, wylądowało na miękkim materiale i krzyknęło z bólu. Gracz powtórzył tę czynność kilkukrotnie, ale nie uzyskał efektu dźwiękowego.

W takich sytuacjach zastanawiasz się, czy nie umawiać wizyty z lekarzem.

Krzyk pada Steam Controller to nie wymysł szaleńca. Kontroler faktycznie jęczy po upadku.

Wbudowane w urządzenie czujniki wiedzą, kiedy pad upada. Mechanizm działa podobnie jak w nowoczesnych smartfonach czy zegarkach. Zamiast jednak dzwonić po pomoc do zaufanego kontaktu, Steam Controller jęczy. Do tego nie byle jak. Używa bowiem kultowego sampla dźwiękowego „krzyk Wilhelma”, o którym za chwilę.

Dlaczego więc urządzenie nie krzyknęło ponownie, kiedy internauta sprawdzał, czy nie wariuje? Programiści Valve wdrożyli limit czasowy. Kolejne jęki wydobywają się z kontrolera dopiero po około minucie. Przez to eksperyment nie był możliwy do natychmiastowego powtórzenia. Założę się, że pracownicy Valve mają teraz sporo frajdy, czytając relacje zaskoczonych i zdezorientowanych graczy.

Jęk nie byle jaki. „Krzyk Wilhelma” to klasyka Hollywood. Umierali do niego w Star Wars i Władcy Pierścieni

Krzyk Wilhelma to jeden z wielu kultowych sampli audio, wykorzystywanych w wielu produkcjach filmowych oraz telewizyjnych. Nagrany w 1951 roku, dźwięk miał imitować reakcję człowieka ukąszonego przez aligatora. Sampel powstał na potrzeby filmu Odległe Bębny, a jego autorem jest nieżyjący już aktor i piosenkarz Sheb Wooley.

W późniejszych latach Krzyk Wilhelma był wielokrotnie wykorzystywany. Słyszeliście go np. w Gwiezdnych wojnach, gdzie postrzelony szturmowiec w Nowej Nadziei spada w czeluści Gwiazdy Śmierci. Z kolei we Władcy Pierścieni dźwięk ten towarzyszył upadkowi haradrima walczącego z Legolasem na grzbiecie potężnego słonia bojowego - olifanta.

Krzyk Wilhelma pojawiał się w wielu kultowych produkcjach, wliczając w to kilka odsłon Gwiezdnych wojen i Indiany Jonesa, a także takie produkcje jak Willow, Batman Returns, Family Guy, Toy Story czy Kill Bill.

Jęk upadania to nie jedyna unikalna funkcjonalność Steam Controllera

Na tle innych padów do gier, rozwiązanie Valve wyróżnia się podwójnymi panelami dotykowymi imitującymi pracę myszy komputerowej. To pomocne rozwiązanie podczas nawigacji po systemie Windows, który wciąż nie doczekał się natywnego sterowania dla kontrolerów, a także podczas rozgrywki z niektórymi gatunkami gier, np. strategiami.

Drążki pada doposażono w sensory TMR, gwarantujące brak problemów z dryfowaniem analogów. Z kolei na uchwytach znajdują się czujniki kontaktu, określające w jaki sposób trzymany jest pad. Urządzenie rozróżnia chwyt klasyczny od takiego, podczas którego wykorzystuje się czujniki ruchu oparte o żyroskopy. Pozwala to na płynne włączanie i wyłączanie trybu żyroskopowego bez wchodzenia w ustawienia.

Steam Deck jest sprzedawany w zestawie z nadajnikiem Puck, umożliwiającym bezprzewodową rozgrywkę po 2,4 GHz. Nadajnik pełni również rolę stacji zasilającej. Bez niego pad działa w trybie Bluetooth oraz po podłączeniu kabelkiem USB-C do komputera.

Aby zdobyć Steam Controller, należy korzystać z oficjalnego systemu rezerwacji

Szymon Radzewicz 13.05.2026 20:37

