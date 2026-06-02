mObywatel z nową funkcją. Tak inni widzą cię w rejestrach sądowych

Do mObywatela wprowadzono kolejną świetną opcję ułatwiającą życie. Rządowa aplikacja powoli staje się oprogramowaniem dosłownie do wszystkiego.

Albert Żurek
mObywatel KRS
Ministerstwo Cyfryzacji wykonało kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców. Po niedawnym udostępnieniu możliwości założenia firmy w mObywatelu, teraz resort daje opcję sprawdzenia i zweryfikowania wybranych informacji znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do aplikacji dodano nową usługę.

KRS trafia do mObywatela. Sprawdzisz sobie sam

W miniony poniedziałek resorty cyfryzacji oraz sprawiedliwości postanowiły udostępnić usługę Dane w KRS dla wszystkich użytkowników mObywatela. Rozwiązanie integruje pozostałe informacje przechowywane w mObywatelu - m.in. numer PESEL - i na tej podstawie wyświetla listę podmiotów powiązanych z daną osobą, która pełni określone funkcje w spółkach.

Usługa „Dane w KRS” przyda się w momencie, gdy dana osoba jest reprezentantem, prokurentem lub członkiem organu nadzorczego. Po wejściu w wybraną pozycję użytkownik może liczyć na informacje pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwiązanie pozwala też pobierać informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu (dokument przedstawiający bieżący stan prawny firmy lub organizacji). Pismo zostanie zapisane w formacie PDF. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło też opcję powiadomień dotyczących zmian w rejestrze dla wybranych podmiotów.

Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki usłudze Dane w KRS można pozostać na bieżąco "ze stanem prawnym przedsiębiorstwa lub organizacji pożytku publicznego". Aby skorzystać z nowej usługi, nawet nie trzeba aktualizować mObywatela. Resort udostępnił ją za pomocą przełącznika po stronie serwera.

Albert Żurek
02.06.2026 15:31
