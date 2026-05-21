mObywatel ze świetnym ulepszeniem. Logowanie jest teraz łatwiejsze

Ministerstwo Cyfryzacji ułatwiło proces logowania do mObywatela. Do rządowej aplikacji nie jest już potrzebne konto w banku. Wystarczy plastikowy dowód osobisty.

Albert Żurek
mObywatel logowanie edowód
Aktywacja mObywatela jest wyjątkowo prosta. Pobieramy aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i przechodzimy do procesu logowania. Najprościej w tym celu użyć konta w banku lub profilu zaufanego. Od najnowszej aktualizacji do aplikacji dodano też opcję logowania się e-dowodem. Wreszcie elektroniczna warstwa w plastikowym dokumencie przyda się do czegoś!

mObywatel z nowym sposobem logowania. Wystarczy dowód osobisty

Mimo że dziś niemal każdy ma konto w banku, są osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. Jeśli taki użytkownik chciał zalogować się do mObywatela mógł napotkać problem. Rząd właśnie ułatwił sprawę dla tych, którzy mają dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 r. (e-dowód). Dzięki niemu można skorzystać z nowej metody logowania do mObywatela.

Aby to zrobić, należy pobrać lub zaktualizować rządową aplikację do najnowszej wersji i rozpocząć proces dodawania pierwszego dokumentu do aplikacji. W tym celu trzeba:

  • Dodać dokument i wybrać mDowód;
  • Skonfigurować hasło;
  • Wybrać potwierdzenie tożsamości za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną;
  • Wpisać numer CAN (znajdujący się w prawym dolnym rogu dokumentu);
  • Wpisać kod PIN (nadany wcześniej w urzędzie);
  • Przyłożyć dokument do tylnej części telefonu i nim nie ruszać;
  • Wykonywać dalsze czynności wyświetlone na ekranie.

Jeśli w urzędzie został nadany kod PIN dla e-dowodu, bez problemu będzie można zalogować się do mObywatela z wykorzystaniem fizycznego dokumentu. Następnie wystarczy skonfigurować aplikację pod siebie, dodając dokumenty takie jak mDowód, mPrawo jazdy i inne.

Jak to możliwe?

e-dowód nie jest zwykłym plastikowym dokumentem. W środku znajduje się czip z zapisanymi danymi podpisu osobistego czy kwalifikowanego, a nawet z odciskami palców. Został wyposażony również w czip NFC umożliwiający nawiązanie łączności z urządzeniem po bezpośrednim przyłożeniu. To technologia identyczna z tą wykorzystywaną w smartfonach i fizycznych kartach płatniczych do realizacji płatności zbliżeniowych.

Według Ministerstwa Cyfryzacji funkcja potwierdzenia tożsamości e-dowodem jest wprowadzana stopniowo, więc jeszcze nie wszyscy użytkownicy będą mogli z niej skorzystać. U mnie na telefonie z Androidem taka opcja jest już dostępna. Jeśli macie już skonfigurowanego mObywatela, a w przyszłości będziecie restartować lub zmieniać telefon, następnym razem możecie posłużyć się nową funkcją.

21.05.2026 15:30
