mObywatel z genialnym ułatwieniem. Koniec narzekania na wolny internet

Ładowanie...

Ministerstwo Cyfryzacji zaktualizowało mObywatela do najnowszej wersji 4.82.0. Jeśli pobierzesz oprogramowanie, zobaczysz zmiany w interfejsie użytkownika na dolnym pasku. Skorzystasz też z usługi, która dotychczas była dostępna głównie w serwisie internet.gov.pl.

REKLAMA

mObywatel z nową wyszukiwarką funkcji

Osobiście moim największym problemem z mObywatelem była kwestia nawigacji po aplikacji. O ile najważniejsze dokumenty, takie jak mDowód, mPrawo Jazdy czy pojazdy, były wyświetlane tuż po uruchomieniu programu, o tyle pozostałe funkcje pozostawały zakopane głęboko w sekcjach Usługi czy Więcej. Aby usprawnić tę kwestię, twórcy rządowej aplikacji postanowili dodać nową ikonę na dolnym pasku interfejsu użytkownika: Szukaj.

Rozwiązanie działa dokładnie tak, jak można się spodziewać: obejmuje wyszukiwarkę dostępnych funkcji oraz dokumentów znajdujących się w aplikacji. W sekcji Usługi już wcześniej mieliśmy dostęp do paska wyszukiwania, ale pozwalał on odnajdywać tylko opcje dostępne na tej konkretnej liście. Sekcja Szukaj pomaga znaleźć dosłownie wszystko, co jest dostępne w mObywatelu.

Rozwiązanie pokazuje też nowości, czyli usługi oraz dokumenty udostępnione w ostatnim czasie. Obecnie użytkownik zobaczy tam np. ikonę Firma z nową funkcją ułatwiającą założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Oprócz tego w zakładce Szukaj znajdziemy sekcję popularne, obejmującą najczęściej wybierane przez użytkowników opcje.

Teraz nie powiesz, że coś trudno znaleźć w rządowej aplikacji. Narzędzie znacząco ułatwia wyszukiwanie wszystkich dostępnych dokumentów i opcji.

REKLAMA

Czytaj też:

mObywatel pozwala zgłosić zapotrzebowanie na internet

Drugim znaczącym ulepszeniem dodanym w ramach aktualizacji 4.82.0 jest funkcja zgłaszania zapotrzebowania na internet. Rozwiązanie dotychczas było dostępne na stronie internet.gov.pl po zalogowaniu się kontem zaufanym. Teraz, gdy nie ma się w swoim domu lub mieszkaniu szybkiego internetu światłowodowego, można zgłosić to bezpośrednio w aplikacji.

Usługa Dostęp do internetu obejmuje krótki formularz zgłoszeniowy, w którym należy wybrać, czy nie ma się w ogóle internetu, czy też potrzebuje się szybszego dostępu do sieci. W następnych krokach trzeba wypełnić dane zgłoszeniowe: adres, województwo, powiat, gminę oraz pozostałe wymagane informacje.

REKLAMA

Dzięki temu powinniśmy przyspieszyć proces uruchamiania szybkiego internetu w naszej lokalizacji bądź okolicy. Rząd wciąż prowadzi programy w ramach KPO, które zakładają budowę infrastruktury światłowodowej tam, gdzie wciąż znajdują się tzw. białe plamy – czyli miejsca bez dostępu do szybkiego łącza internetowego.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 15.05.2026 12:26

Ładowanie...

REKLAMA