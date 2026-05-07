"Efekt mObywatela". Tak Polacy zadbali o swoje bezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że do bazy Związku Banków Polskich w pierwszym kwartale 2026 roku trafiło aż 112,5 tysiąca dokumentów. Resort wprost mówi o "gigantycznym wzroście", który przez Związek Banków Polskich nie był odnotowany aż od 2016 r.

Ministerstwo nie ma wątpliwości, że to zasługa mObywatela

Dzięki rządowej aplikacji zgubiony, skradziony lub po prostu zawieruszony dokument szybko może trafić do bazy ZBP. Z Systemu Dokumenty Zastrzeżone korzystają banki, operatorzy sieci komórkowych oraz tysiące innych firm i instytucji.

"W efekcie żaden podmiot, który ma dostęp do tego wykazu, nie zezwoli na posłużenie się zastrzeżonym dokumentem" - zaznacza resort cyfryzacji, przypominając, że zastrzeżenia dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy można dokonać osobiście w placówce banku, telefonicznie lub właśnie przy pomocy mObywatela.

Zastrzeżenie jest całkowicie bezpłatne i można też je cofnąć, jeśli dokument się znajdzie.

Resort uczula, że w pierwszym kwartale 2026 roku średnia wartość pojedynczej próby wyłudzenia kredytu wyniosła 18 tys. zł

Warto więc się chronić i reagować możliwie szybko. A czasami lepiej zapobiegać niż leczyć. Pomaga w tym inna usługa mObywatela, czyli Zastrzeż PESEL.

Włączenie blokady uniemożliwia złodziejom wykorzystanie numeru PESEL do zaciągnięcia pożyczki, wypłaty większej kwoty z bankomatu czy dopełnienia formalności u notariusza. Jednocześnie w żaden sposób nie utrudnia codziennego funkcjonowania – osoba, której PESEL został zastrzeżony, nadal może załatwiać sprawy urzędowe, korzystać z opieki zdrowotnej czy podróżować. Zarówno zastrzeżenie, jak i cofnięcie zastrzeżenia zajmuje tylko chwilę i jest niezwykle proste - czytamy.

Z usługi korzysta obecnie ponad 8 milionów Polek i Polaków - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie.

Opcje "Zastrzeż dokument" i "Zastrzeż PESEL" znajdziemy w zakładce "Usługi". Warto dodać, że w przypadku tej drugiej funkcji sprawdzić możemy, kiedy PESEL był zastrzeżony bądź nie, a także historię weryfikacji numeru.

W zakładce "Ochrona danych" znajdziemy też kilka innych przydatnych opcji związanych z cyfrowym bezpieczeństwem, jak np. możliwość zgłoszenia incydentu w sieci. Jest też baza wiedzy, która pozwala dowiedzieć się, jak chronić swoje dane i unikać ewentualnych pułapek czyhających w internecie.

Adam Bednarek 07.05.2026 06:05

