mObywatel rozwalił system. W końcu rejestracja bez wizyty w urzędzie

Niebawem dojdzie do rewolucji w mObywatelu. Rządowa aplikacja pozwoli zarejestrować samochód przez internet. Proces zostanie znacząco usprawniony.

Albert Żurek
Już na początku następnego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, dzięki której dojdzie do małej rewolucji . Będzie można rejestrować pojazdy za sprawą specjalnej usługi w mObywatelu. Potwierdzono dokładną datę wdrożenia nowego systemu. To jednak nie oznacza całkowitego braku potrzeby wizyty w urzędzie.

mObywatel pozwoli złożyć wniosek o rejestrację samochodu przez telefon

Z najnowszych doniesień wynika, że 18 stycznia 2027 r. ma wejść w życie omawiana nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jej efektem będzie wdrożenie usługi pozwalającej Polakom na rejestrację samochodu z ograniczeniem potrzeby wizyt w urzędach i Wydziałach Komunikacji i Transportu.

Mieszkańcy kraju nad Wisłą otrzymają dostęp do usługi składania wniosków za sprawą aplikacji mObywatel. Jak wynika z zapowiedzi Tomasza Kęsickiego, dyrektora departamentu centralnych ewidencji i rozwiązań chmurowych w Centralnym Ośrodku Informatyki, nowa usługa początkowo nie uczyni procesu rejestracji w pełni cyfrowym.

Rozwiązanie będzie bazować na systemie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), który udostępni dane z wniosku oraz załączników lokalnemu starostwu powiatowemu. Urząd następnie dokona rejestracji pojazdu.

Co to właściwie oznacza? Że wciąż będzie potrzebna wizyta w urzędzie w celu odebrania samych tablic czy dowodu rejestracyjnego. Jednak, jak podaje Autokult, z czasem może się to zmienić.

Dalszy plan wdrożenia cyfryzacji rejestracji pojazdów ma zlikwidować rejestrację tymczasową, a dowód rejestracyjny będzie mógł mieć formę elektroniczną. Fizyczne odpowiedniki będą wydawane w określonych sytuacjach – np. podczas wyjazdu za granicę, gdzie elektroniczne dokumenty nie zawsze są uznawane przez lokalne władze.

W przyszłości może nie być potrzebna żadna wizyta

Z czasem, gdy państwo będzie udoskonalać system cyfrowej rejestracji pojazdu, wizyta w urzędzie może stać się całkowicie zbędna. Urzędy mogą korzystać bowiem z Paczkomatów w celu wysyłania dokumentów oraz tzw. blach. Mimo wszystko już na początku stycznia dojdzie do małej rewolucji. Samo złożenie wniosku online jest ogromnym ułatwieniem sprawiającym, że będzie można znacząco ograniczyć wizyty w urzędzie.

28.04.2026 17:07
