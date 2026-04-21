Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o wyzwaniach wdrożenia przez Polskę cyfrowego, unijnego dokumentu tożsamości wynikającego z rozporządzenia eIDAS. Potwierdzono, że mObywatel nie jest w stanie wykonać tego zadania. Dlatego będzie potrzebne stworzenie osobnej aplikacji. Ta zostanie nazwana mObywatel Europa.

mObywatel Europa nadchodzi. Obsłuży unijny dokument tożsamości

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) Rafał Sionkowski podaje, że w drugim i trzecim kwartale rozpoczną się testy europejskiego portfela tożsamości cyfrowej przez podmioty prywatne. Usługi mają być dostępne w ramach osobnej aplikacji mObywatel Europa, ponieważ zwykła wersja mObywatela nie spełnia technicznych wymogów eIDAS 2.

Szef COI jednocześnie potwierdza daty oraz sposób wdrożenia nowej aplikacji mobilnej. mObywatel Europa będzie dostępny jako osobny program do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Z doniesień Cashless wynika, że użytkownik będzie mógł wyszukać i aplikację ręcznie lub skorzystać z klasycznej wersji mObywatela, w której znajdzie dedykowaną zakładkę nazwaną europejski dokument tożsamości. Ta zostanie wdrożona 24 grudnia 2026 r. Zakładka przeniesie korzystającego bezpośrednio do aplikacji mObywatel Europa w sklepie z aplikacjami. Trzeba będzie ją pobrać i zalogować się do niej przy pomocy fizycznego dowodu z warstwą elektroniczną (eDowodu). Nie jest jasne, czy inne metody logowania takie jak mObywatel i profil zaufany, będą obsługiwane.

Czytaj też:

Zalogowanie się pozwoli uzyskać dostęp do nowego europejskiego dokumentu tożsamości obowiązującego w innych państwach Unii Europejskiej. Dokument trafi do zwykłej wersji mObywatela. Oznacza to, że przynajmniej na początku do działania usługi będą potrzebne dwie aplikacje. Rafał Sionkowski twierdzi, że pod koniec 2027 r. mObywatel zostanie zaktualizowany i będzie jednocześnie pełnił europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

W grudniu 2027 r. banki i inne podmioty komercyjne zyskają obowiązek wsparcia mObywatela Europa podczas załatwiania spraw na miejscu oraz online przez internet.

Albert Żurek 21.04.2026 14:52

