Nowy mObywatel Europa już w tym roku. Oto co da Polakom w Unii

mObywatel doczeka się małej rewolucji. Rząd szykuje nową, oddzielną aplikację mObywatel Europa, która trafi na nasze telefony jeszcze w tym roku. 

Albert Żurek
Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o wyzwaniach wdrożenia przez Polskę cyfrowego, unijnego dokumentu tożsamości wynikającego z rozporządzenia eIDAS. Potwierdzono, że mObywatel nie jest w stanie wykonać tego zadania. Dlatego będzie potrzebne stworzenie osobnej aplikacji. Ta zostanie nazwana mObywatel Europa.

mObywatel Europa nadchodzi. Obsłuży unijny dokument tożsamości

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) Rafał Sionkowski podaje, że w drugim i trzecim kwartale rozpoczną się testy europejskiego portfela tożsamości cyfrowej przez podmioty prywatne. Usługi mają być dostępne w ramach osobnej aplikacji mObywatel Europa, ponieważ zwykła wersja mObywatela nie spełnia technicznych wymogów eIDAS 2.

Szef COI jednocześnie potwierdza daty oraz sposób wdrożenia nowej aplikacji mobilnej. mObywatel Europa będzie dostępny jako osobny program do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Z doniesień Cashless wynika, że użytkownik będzie mógł wyszukać i aplikację ręcznie lub skorzystać z klasycznej wersji mObywatela, w której znajdzie dedykowaną zakładkę nazwaną europejski dokument tożsamości. Ta zostanie wdrożona 24 grudnia 2026 r. Zakładka przeniesie korzystającego bezpośrednio do aplikacji mObywatel Europa w sklepie z aplikacjami. Trzeba będzie ją pobrać i zalogować się do niej przy pomocy fizycznego dowodu z warstwą elektroniczną (eDowodu). Nie jest jasne, czy inne metody logowania takie jak mObywatel i profil zaufany, będą obsługiwane.

Czytaj też:

Zalogowanie się pozwoli uzyskać dostęp do nowego europejskiego dokumentu tożsamości obowiązującego w innych państwach Unii Europejskiej. Dokument trafi do zwykłej wersji mObywatela. Oznacza to, że przynajmniej na początku do działania usługi będą potrzebne dwie aplikacje. Rafał Sionkowski twierdzi, że pod koniec 2027 r. mObywatel zostanie zaktualizowany i będzie jednocześnie pełnił europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

W grudniu 2027 r. banki i inne podmioty komercyjne zyskają obowiązek wsparcia mObywatela Europa podczas załatwiania spraw na miejscu oraz online przez internet.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: aileenchik / Shutterstock.com

21.04.2026 14:52
Tagi: EuropamObywatelpolskarządUnia Europejska
Najnowsze
14:43
Telefon z trąbą zaraz w Polsce. Oppo Find X9 Ultra walczy o tron Androida
Aktualizacja: 2026-04-21T14:43:59+02:00
13:24
Znaleźli na Marsie elementy życia. Łazik Curiosity dokonał niemożliwego
Aktualizacja: 2026-04-21T13:24:21+02:00
13:11
Szpachlują i malują najnowsze iPhone’y. Stan "igła", jak u handlarza
Aktualizacja: 2026-04-21T13:11:26+02:00
12:17
Robisz zakupy i masz kartę podarunkową. Amazon ma super promocję
Aktualizacja: 2026-04-21T12:17:24+02:00
11:54
Poczta Polska deweloperem. Niech się lepiej wezmą za dostarczanie listów
Aktualizacja: 2026-04-21T11:54:13+02:00
11:50
Ruszają manewry NATO "Sword 2026". Polska odegra szczególną rolę
Aktualizacja: 2026-04-21T11:50:18+02:00
11:42
Tania elektronika w zasięgu palca. Allegro ma outlet i to świetna alternatywa
Aktualizacja: 2026-04-21T11:42:50+02:00
10:58
OZE-sroze? Zaklęcia nie pomogły i OZE przejmują władzę nad światem
Aktualizacja: 2026-04-21T10:58:24+02:00
10:28
Oto nowy amerykański myśliwiec 6. generacji. Zwiastun podpalił internet
Aktualizacja: 2026-04-21T10:28:26+02:00
10:16
Allegro upraszcza wysyłkę. Ta funkcja wraca i robi ogromną różnicę
Aktualizacja: 2026-04-21T10:16:40+02:00
9:40
Tim Cook rezygnuje. Sprawdzamy, jakiego Apple'a zostawia następcy i światu
Aktualizacja: 2026-04-21T09:40:33+02:00
9:11
Żądają od premiera konkretów w sprawie atomu. "Czas się kończy"
Aktualizacja: 2026-04-21T09:11:12+02:00
7:42
Co dalej z OnePlusem? Niepokojący komunikat
Aktualizacja: 2026-04-21T07:42:54+02:00
6:31
Kupiła stary wazon za grosze. Okazało się, że to bezcenny skarb
Aktualizacja: 2026-04-21T06:31:05+02:00
6:30
Kasa samoobsługowa nie dla każdego. Sklep sprawdzi, czy można ci zaufać
Aktualizacja: 2026-04-21T06:30:11+02:00
6:29
Fuzja jądrowa to ślepa uliczka. Koniec marzeń o darmowej energii
Aktualizacja: 2026-04-21T06:29:11+02:00
6:21
Rozwiązali wielką zagadkę kosmosu. Wiemy już, co nadaje galaktykom kształt
Aktualizacja: 2026-04-21T06:21:00+02:00
6:11
Rosja szpieguje zachodni sprzęt. Tajne dane płyną do Iranu
Aktualizacja: 2026-04-21T06:11:00+02:00
6:10
Action ma termometr za 38,72 zł. Kupiłem go i mam dobrą radę
Aktualizacja: 2026-04-21T06:10:32+02:00
5:44
Tim Cook przestanie być szefem Apple'a. Wybrali nowego technologicznego papieża
Aktualizacja: 2026-04-21T05:44:04+02:00
