Polskie miasta jak pułapki na ruskie drony. Użyjemy latarni ulicznych

Wykorzystanie bezzałogowych systemów na polu walki zrewolucjonizowało strategię wojskową i sprawiło, że neutralizacja ataków dronowych stanowi priorytet współczesnych sił zbrojnych. Wyposażenie kraju w skuteczne systemy antydronowe to ważne zadanie, przed którym stoi polska armia w kontekście ochrony wschodniej flanki NATO. Zagrożone jest jednak nie tylko wojsko, ale również cywilna infrastruktura krytyczna.

Systemy do wykrywania i śledzenia lotu dronów to jeden z najbardziej poszukiwanych towarów na rynku obronności. Swój własny taki system, nazwany Polski Antydron, zaprezentował rodzimy gigant branży IT, Asseco. Do polowania na bezzałogowce system wykorzystuje uliczne lampy i mikrofony.

Drony słychać, zanim będzie je dobrze widać

Asseco Poland zaprezentowało system do wykrywania i monitorowania dronów. Zgodnie z założeniami rozwiązanie ma opierać się na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej, na której mogą zostać zamontowane czujniki tworzące sieć wykrywającą nisko latające obiekty.

System nazywa się Polski Antydron i wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy dźwięków wydawanych przez drony, co pozwala określić ich położenie oraz wyznaczyć trajektorię lotu, tworząc system wczesnego reagowania. Rozwiązanie ma zastosowania zarówno militarne, jak i cywilne.

System składa się z sieci sensorów akustycznych umieszczonych na latarniach ulicznych, które jednocześnie zapewniają energię potrzebną do ich zasilania. Dane dźwiękowe zbierane przez czujniki są wysyłane do Platformy Internetu Rzeczy Asseco, wykorzystując sygnał sieci komórkowej.

Następnie system dokonuje analizy z użyciem sztucznej inteligencji, przeprowadza klasyfikację jaki obiekt wykryto oraz monitoruje jak się porusza w przestrzeni powietrznej. Użytkownik może obserwować trajektorię lotu przemieszczającego się drona, a także tworzyć symulacje jego dalszej trasy. System wysyła także automatyczne powiadomienia w przypadku wykrycia nieautoryzowanego lotu w zdefiniowanych strefach bezpieczeństwa.

System jest rozwinięciem istniejącej skalowalnej Platformy Internetu Rzeczy Asseco wykorzystywanej m.in. przez firmy telekomunikacyjne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w zarządzaniu dużą ilością liczników energii, wody i innego rodzaju urządzeniami IoT.

Odróżnić kosiarkę od drona

Poza militarnymi Polski Antydron od Asseco posiada szereg zastosowań cywilnych.

Polski Antydron może np. poinformować o niezarejestrowanej demonstracji na podstawie analizy natężenia głosu zgromadzonych uczestników. Innym przykładem użycia jest wykrywanie nielegalnych wyścigów samochodowych czy motocyklowych na ulicach miast w oparciu o informacje dotyczące przekroczenia norm hałasu spowodowanego pracą silników. Generowany automatycznie alert pozwoli szybciej zareagować odpowiednim służbom, co zwiększy ich skuteczność w walce z tym zjawiskiem – mówi Grzegorz Bartler, wiceprezes zarządu w Asseco Poland.

Dodaj on, że ważnym etapem prac nad Polskim Antydronem jest wyeliminowanie false positives, czyli przypadków, gdy system myli dźwięk kosiarki czy skutera z tym wydawanym przez dron. Przeprowadziliśmy szereg testów, które pozwoliły uniknąć fałszywych alarmów, dzięki czemu użytkownik ma otrzymywać alerty tylko w potwierdzonych przypadkach – tłumaczy Grzegorz Bartler.

System trudny do wykrycia

Rozwiązanie cechuje prosty montaż i minimalne zużycie energii. Można je łatwo skalować, umieszczając sensory na kolejnych latarniach w poszczególnych częściach kraju. System można również rozbudowywać dzięki integracji z dodatkowymi czujnikami np. służącymi do detekcji termicznej, zwiększając jego skuteczność w każdych warunkach.

System ma charakter pasywny, co oznacza, że nie emituje sygnałów, jest trudny do wykrycia i odporny na zakłócenia. Polski Antydron eliminuje pojedyncze punkty awarii, co zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku częściowego uszkodzenia infrastruktury.

Polski Antydron stworzony przez Asseco Poland to rozwiązanie, które może służyć do zabezpieczenia terenów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej, takiej jak sieci energetyczne, mosty czy lotniska, ale także obiektów cywilnych na terenach miast i gmin. Docelowo system może objąć monitoringiem obszar całego kraju.

Bogdan Stech 02.06.2026 15:38

