Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę

Bezpieczeństwo energetyczne i cyfrowe państwa nie kończy się na linii brzegowej. Budujemy na Bałtyku potężne farmy wiatrowe i terminale gazowe, ale czy potrafimy ich skutecznie dopilnować? Setki kilometrów strategicznych instalacji pod wodą to wymarzony cel. Ochrona tego, co niewidoczne pod lustrem wody, staje się dla Polski absolutnym priorytetem.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być Pirania, nowoczesny dron podwodny, który narodził się z połączenia potencjału trójmiejskich naukowców i giganta polskiego sektora obronnego. To projekt, który udowadnia, że polska myśl techniczna, nasi naukowcy i inżynierowie, potrafią sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Politechnika Gdańska podpisała właśnie umowę konsorcjum ze spółką Radmor (część Grupy WB) dotyczącą budowy pojazdu inspekcyjnego Pirania. Nowy system, oparty na polskiej myśli technicznej, ma służyć do monitorowania podwodnej infrastruktury krytycznej, w tym rurociągów i kabli telekomunikacyjnych.

Kluczowe dla funkcjonowania państwa

Serce projektu bije w Laboratorium Techniki Głębinowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. To właśnie tam konstruktorzy pracują nad pojazdem, który będzie w stanie prowadzić stały, precyzyjny monitoring rurociągów oraz kabli telekomunikacyjnych.

Opracowywane wspólnie nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne będą zwiększały bezpieczeństwo państwa. To kolejna umowa pomiędzy Grupą WB a Politechniką Gdańską, rozszerzająca dotychczasową współpracę o nowe obszary związane z bezpieczeństwem państwa i ochroną infrastruktury krytycznej. Jest to szczególnie istotne, kiedy nasze granice i ważne obiekty są narażone na ataki hybrydowe i nieustanną presję - stwierdził Bartłomiej Zając, prezes spółki Radmor.

Pirania nie jest jedynie kolejnym dronem podwodnym, to inteligentny system, który dzięki rozwiązaniom dostarczonym przez Radmor w zakresie elektroniki i bezpiecznej łączności, będzie mógł operować w środowisku wysokiego ryzyka.

Mamy unikalne kompetencje w inżynierii morskiej. Po sukcesach naszych systemów bojowych, nadszedł czas na technologie chroniące to, co niewidoczne, a kluczowe dla funkcjonowania państwa, czyli infrastrukturę krytyczną Bałtyku. Łącząc potencjał naukowy Politechniki Gdańskiej z możliwościami Grupy WB, tworzymy tarczę technologiczną nowej generacji – powiedział profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Wybór Politechniki Gdańskiej nie jest przypadkowy, uczelnia ma bogate portfolio wdrożonych rozwiązań morskich. W Gdańsku opracowano m.in. system obrony przeciwminowej Głuptak dla niszczycieli min typu Kormoran II. Pirania będzie rozwinięciem tych kompetencji, przenosząc ciężar działań z neutralizacji min na stały monitoring i prewencyjną ochronę rurociągów oraz światłowodów podmorskich.

Bałtyk się zmienia

Bałtyk przestał być morzem spokoju i stał się teatrem działań hybrydowych. Od 2022 r. systematycznie dochodzi do incydentów, które pokazują, jak łatwo sparaliżować przesył energii czy danych, wykorzystując fakt, że infrastruktura podwodna jest trudna do upilnowania.

Warto tu wspomnieć choćby o incydencie z gazociągiem Balticconnector w październiku 2023 r. Pod koniec 2024 r. w krótkim odstępie czasu przerwane zostały dwa kluczowe światłowody: C-Lion1 (Finlandia–Niemcy) oraz BCS East-West Interlink (Litwa–Szwecja).

Bałtyk tymczasem na naszych oczach zamienia się w gigantyczny, energetyczny plac budowy, a Polska wreszcie zaczyna w pełni wykorzystywać swój dostęp do morza, wychodząc daleko poza ramy turystyki czy tradycyjnego transportu.

To, co dzieje się obecnie na horyzoncie, to prawdziwa rewolucja. Realizacja potężnych projektów morskiej energetyki wiatrowej, takich jak kolejne etapy farm Bałtyk czy Baltica Power, sprawia, że polska wyłączna strefa ekonomiczna staje się kluczowym filarem naszej niezależności.

Setki turbin, tysiące kilometrów kabli wysokiego napięcia oraz planowany terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej tworzą nową, podwodną mapę Polski, która jest równie ważna, co sieć autostrad na lądzie. Ta gęstniejąca sieć instalacji to jednak nie tylko zysk i zielona energia, ale także ogromne wyzwanie logistyczne i obronne.

Każdy nowy fundament wiatraka czy kolejna magistrala przesyłowa to potencjalny cel, który wymaga stałego nadzoru, jakiego nie zapewnią same patrole nawodne.

Bogdan Stech 25.01.2026 14:02

