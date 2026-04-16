Polacy budują bezwzględnego łowcę dronów. Sam wypatrzy i zniszczy Shahedy

Polska tarcza, litewski cyfrowy mózg i ukraińskie doświadczenie prosto z frontu. Firma Defence.Hub łączy siły z zagranicznymi partnerami, by stworzyć zautomatyzowany kompletny system antydronowy.

Bogdan Stech
Polska spółka Defence.Hub, znana z giełdy NewConnect, postanowiła stworzyć system, który sam wykryje, rozpozna i zniszczy wrogi obiekt. Żeby to osiągnąć, Polacy ściągają zaawansowane technologie z Litwy i brutalnie zweryfikowane w boju doświadczenie prosto z ukraińskich okopów.

Oczkiem w głowie polskiej firmy jest mobilny system antydronowy MACS. Jego działanie opiera się na sprytnym łączeniu danych z tanich i powszechnie dostępnych czujników akustycznych, radarowych oraz termicznych. To świetna baza, ale żeby wejść na zupełnie nowy poziom, Defence.Hub wchodzi w sojusz z litewskim UAB AI for Vision Technologies (AIVT). To spece od wizji komputerowej, którzy dodają do polskiego systemu prawdziwą cyfrową magię, sztuczną inteligencję działającą na krawędzi sieci, czyli w trybie edge computing.

W praktyce oznacza to niesamowity skok technologiczny. Inteligentna kamera termowizyjna sama, bez jakiegokolwiek łączenia się z zewnętrzną chmurą czy internetem, błyskawicznie oceni z czym ma do czynienia.

Moduł AI na pokładzie w ułamku sekundy zdecyduje, czy zbliżający się punkt to tylko zabłąkany ptak, czy może śmiercionośna amunicja krążąca. Taka niezależność urządzenia to na froncie kwestia życia i śmierci, ponieważ sygnał internetowy i łączność bezprzewodowa są tam zazwyczaj pierwszymi elementami, które wpadają pod nóż wojny elektronicznej.

Ukraiński łowca Shahedów wchodzi do gry

Błyskawiczne wykrycie i sklasyfikowanie intruza to jednak dopiero połowa sukcesu. Trzeba go jeszcze zneutralizować, zanim dotrze do celu. I tutaj na scenę wkracza drugi z nowych partnerów, ukraińska firma Drone Fight Group.

To zespół, który o bezzałogowcach wie absolutnie wszystko, a ich sprzęt od miesięcy przechodzi najtwardszy z możliwych testów. Nie są to laboratoryjne zabawki tworzone w sterylnych warunkach, ale maszyny projektowane i produkowane pod dyktando realnych potrzeb żołnierzy na froncie.

Najciekawszym owocem tej kooperacji ma być integracja z systemem MACS ukraińskiego drona przechwytującego o nazwie Angel Spire. To wyspecjalizowany podniebny myśliwiec stworzony w jednym, konkretnym celu, do polowania na drony uderzeniowe typu Shahed.

Połączenie polskiego centrum dowodzenia, litewskiego cyfrowego oka i ukraińskiego drona-zabójcy tworzy kompletny łańcuch obronny.

Będzie to więc system realizujący pełną ścieżkę od wykrycia do zniszczenia zagrożenia. Ukraińcy dorzucają do pakietu jeszcze swoje symulatory szkoleniowe, które bazują na rzeczywistych danych z pola walki, co dla przyszłych operatorów systemu jest wartością nie do przecenienia.

Współpraca z Drone Fight Group otwiera przed nami możliwość integracji sprawdzonych bojowo systemów przechwytujących z naszą technologią detekcji. To realny krok w kierunku budowy kompletnego, efektywnego kosztowo systemu „detect-to-defeat”. Co równie istotne, partnerstwa regionalne – z Litwą i Ukrainą – wzmacniają naszą pozycję w kontekście europejskich programów obronnych, gdzie kluczowe znaczenie ma zarówno innowacja, jak i współpraca transgraniczna - podkreśla Łukasz Gmys, prezes zarządu Defence.Hub.

Sojusz, który wzmocni całą wschodnią flankę

Rozwiązanie rozwijane przez Defence.Hub wykracza daleko poza zastosowania stricte militarne. Technologia ta posiada ogromny potencjał podwójnego zastosowania. System, który potrafi precyzyjnie namierzyć i strącić wojskowego drona kamikadze, z takim samym powodzeniem poradzi sobie z ochroną lotnisk, portów, elektrowni czy rafinerii, tworząc niewidzialny i zautomatyzowany parasol nad infrastrukturą krytyczną.

Trójstronna współpraca Polski, Litwy i Ukrainy to doskonały ruch nie tylko inżynieryjny, ale i biznesowy. Tworząc międzynarodowe konsorcjum, Defence.Hub staje w pierwszym rzędzie w wyścigu o wielomilionowe europejskie fundusze zbrojeniowe, udowadniając, że najlepsze technologie powstają tam, gdzie innowacja spotyka się z twardą, frontową rzeczywistością.

16.04.2026 20:36
Najnowsze
20:17
YouTube pozwoli ci wyłączyć krótkie filmiki. Koniec z pożeraczem czasu
Aktualizacja: 2026-04-16T20:17:02+02:00
19:39
Zmieniają definicję komputera. Ma pracować za ciebie, a nie tylko czekać na polecenia
Aktualizacja: 2026-04-16T19:39:30+02:00
19:16
Metro 2039 to frontalna krytyka ruskich. No i bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-04-16T19:16:34+02:00
19:04
Apple nie oskubie cię nowym iPhone'em. Konkurencja zgrzyta zębami
Aktualizacja: 2026-04-16T19:04:14+02:00
18:37
Coraz skuteczniej odbierają Windowsowi użytkowników. Kolej na twojego laptopa?
Aktualizacja: 2026-04-16T18:37:59+02:00
18:27
Ceny kart pamięci i pendrive'ów oszalały. To już przestaje być śmieszne
Aktualizacja: 2026-04-16T18:27:25+02:00
17:49
Polska tarcza zyska cyfrowy mózg. To tutaj powstanie układ nerwowy naszej armii
Aktualizacja: 2026-04-16T17:49:43+02:00
17:06
W 2100 r. będzie nas tylko 25 mln. To czerwony alert dla rządzących
Aktualizacja: 2026-04-16T17:06:03+02:00
17:00
Battlefield 6 atakuje: wojna na wodzie, stałe serwery i aż 3 mapy. Jest moc
Aktualizacja: 2026-04-16T17:00:59+02:00
16:28
Twój dwuletni Samsung zyska nowe życie. Dostanie to, co najlepsze w S26
Aktualizacja: 2026-04-16T16:28:17+02:00
16:04
Microsoft sypie darmowymi prezentami. Powód: MacBook Neo
Aktualizacja: 2026-04-16T16:04:43+02:00
15:48
Mówią, że to butelkomat idealny. Rozwiązuje to, co najbardziej irytuje
Aktualizacja: 2026-04-16T15:48:13+02:00
15:23
Europa przestanie latać samolotami? Kończy się nam paliwo
Aktualizacja: 2026-04-16T15:23:17+02:00
15:02
Zapytałem, po co Apple niszczy iPhone'y. "To jedyna droga do przyszłości"
Aktualizacja: 2026-04-16T15:02:06+02:00
14:49
Polska Policja wchodzi w AI. Aż strach się bać
Aktualizacja: 2026-04-16T14:49:38+02:00
14:00
Poznajcie Daisy. To z nią iPhone spotka się w dniu swej śmierci
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
14:00
Sprawdziłem DJI Osmo Pocket 4. Cena w dół, jakość w górę
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
13:44
W mObywatelu ogarniesz teraz swoje dzieci. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-04-16T13:44:46+02:00
13:35
Minister radzi, jak omijać kolejki do butelkomatów. No, szlag może trafić
Aktualizacja: 2026-04-16T13:35:18+02:00
13:25
Nowość Żabki obnaża finanse Polaków. Zakupy na krechę wracają
Aktualizacja: 2026-04-16T13:25:39+02:00
