mObywatel odpala wielkie ułatawienie. To teraz najszybszy dostęp do KSeF

KSeF jest obowiązkowy dla prawie wszystkich firm od 1 kwietnia, choć jak zwraca uwagę Bizblog, jeszcze nie wszystko działa idealnie. O ile sam system się sprawdza, to część przedsiębiorców wykorzystuje fakt, że do końca roku nie grożą im za niewystawianie faktur w KSeF-ie żadne kary. Ci, którzy nie migają się od obowiązków, na pewno ucieszą się z nowości przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Logowanie do KSeF z użyciem mObywatela

Resort zaznacza, że logowanie z użyciem mObywatela to najszybszy sposób dostania się do systemu. A przy tym prosty i bezpieczny.

Aby zalogować się do systemu przy pomocy telefonu z aplikacją mObywatel, należy wejść na stronę internetową www.ksef.podatki.gov.pl i kliknąć w kafelek "Zaloguj się do KSeF". Nadal trzeba podać numer identyfikujący podmiot gospodarczy, w którego imieniu loguje się użytkownik, a potem już tylko wystarczy wybrać spośród metod uwierzytelniania aplikację mObywatel.

Następnie skanujemy kod QR na stronie logowania i potwierdzamy w aplikacji udostępnienie swoich danych.

Po zalogowaniu użytkownik mObywatela ma możliwość korzystania z KSeF zgodnie z zakresem uprawnień nadanych mu przez organizację lub firmę, w imieniu której loguje się do systemu – potwierdza resort.

Prosto, szybko i wygodnie - takie e-państwo to ja rozumiem

Logowanie się do urzędowych serwisów za pomocą mObywatela jest naprawdę komfortowe i za każdym razem cieszę się, że to takie łatwe.

W tym przypadku jest to o tyle istotne, że to właśnie w związku z logowaniem KSeF miał największe problemy na starcie. Najsłabszym ogniwem okazał się być Profil Zaufany. Z czasem jednak kłopoty techniczne zostały wyeliminowane, a dziś mamy już pełną wygodę.

Ministerstwo przypomina, że Krajowy System e-Faktur usprawnia i przyspiesza obieg cyfrowych dokumentów oraz automatyzuje procesy, które są kluczowe dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. KSeF umożliwia sprawniejszą wymianę dokumentów między przedsiębiorcami. Na dodatek system eliminuje konieczność wystawiania duplikatów faktur oraz zapewnia archiwizację faktur przez 10 lat.

Adam Bednarek 22.04.2026 13:11

