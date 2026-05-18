Pokazali, jak działa nowy chiński czołg. Ma przetrwać w bitwie pełnej dronów

Type 100 pojawił się na nagraniu z jazdy w terenie. Tak Chińczycy wyobrażają sobie czołg w epoce dronów oraz sensorów.

Marcin Kusz
Type 100 pierwszy raz oficjalnie zwrócił na siebie uwagę podczas dużej parady w Pekinie we wrześniu 2025 r. Wtedy można było ocenić sylwetkę, kanciastą wieżę i ogólną filozofię konstrukcji, ale wciąż pozostawało pytanie, czy to tylko pokaz możliwości przemysłu, czy wóz, który rzeczywiście idzie w stronę służby liniowej. Teraz nie mamy już wątpliwości. Najnowsze nagranie sugeruje, że pojazd wyszedł poza etap czysto demonstracyjny i jest sprawdzany w ruchu, z załogą w środku, w warunkach bliższych szkoleniu.

Załoga schowana w kadłubie. Wieża ma działać bez ludzi

Największą rewolucją w projekcie Type 100 wcale nie jest kaliber działa czy osiągana prędkość, ale to, gdzie umieszczono załogę. Czołg zaprojektowano z wieżą bezzałogową, a trzej żołnierze siedzą obok siebie w bezpiecznej, pancernej kapsule z przodu kadłuba. To rozwiązanie znane z najnowocześniejszych koncepcji wojskowych – fizyczne oddzielenie ludzi od amunicji i systemów uzbrojenia drastycznie zwiększa ich szanse na przeżycie w przypadku trafienia w wieżę.

Taki układ ma jednak swoją cenę. Załoga traci klasyczne peryskopy i wzierniki jako podstawę orientacji. Zamiast tego dostaje ekrany i obraz z kamer oraz sensorów. Czołg staje się więc platformą, która żyje danymi: kamera, termowizja, radar, fuzja danych, a potem decyzja i strzał. To podejście lepiej pasuje do pola walki, gdzie zagrożeniem są nie tylko inne czołgi, ale też drony FPV, amunicja krążąca i precyzyjne środki przeciwpancerne.

Uzbrojenie wygląda na lżejsze, ale to może być celowe

Z dostępnych informacji wynika, że Type 100 ma armatę kalibru 105 mm i uzbrojenie maszynowe, w tym sprzężony karabin oraz zdalnie sterowane stanowisko na stropie wieży. Teoretycznie 105 mm wygląda skromniej niż 120 mm i 125 mm, do których przyzwyczaiły nowoczesne czołgi podstawowe.

Tyle że cały projekt wygląda jak próba pogodzenia dwóch sprzecznych potrzeb: mniejszej masy i wysokiej mobilności z zachowaniem zdolności do niszczenia celów opancerzonych i wsparcia ogniowego. Jeśli wóz rzeczywiście ma ważyć ok. 40 t, to znaczy, że priorytetem może być manewr, przerzut i praca w terenach trudniejszych dla ciężkich konstrukcji. W takim układzie 105 mm może być kompromisem: mniej brutalnej energii, niż w ciężkich czołgach, ale większa elastyczność platformy i potencjalnie szybsze wdrożenie całej rodziny pojazdów.

Lekki nie znaczy bezbronny. Type 100 stawia na aktywną ochronę

Jeżeli Type 100 rzeczywiście celuje w niższą masę, to klasyczna metoda zachodnia, czyli dokładanie kolejnych ton pancerza, przestaje być jedyną drogą. Ciężar ma przejąć aktywna ochrona: systemy wykrywające nadlatujące pociski i próbujące je zneutralizować, zanim uderzą w pancerz.

W wielu opisach w sieci przewija się nazwa GL-6, a na ujęciach są być widoczne elementy radarowe. Nawet jeśli nie wszystkie moduły widać na filmie wyraźnie, sama obecność sensorów i bezzałogowej wieży sugeruje, że projekt jest pomyślany jako pancerz + elektronika, a nie pancerz ponad wszystko. To dokładnie ten kierunek, w którym pcha współczesne wojska doświadczenie z Ukrainy: dron i precyzyjna amunicja potrafią znaleźć słabszy punkt, więc rośnie znaczenie warstwowej ochrony i świadomości sytuacyjnej.

Moc jak w ciężkim czołgu, masa jak w średnim i ta hybryda

W deklaracjach ze strony Chin przewija się moc rzędu 1500 KM (1103 kW) oraz prędkości do 80 km/h na drodze i do 50 km/h w terenie. Przy masie ok. 40 t dawałoby to bardzo wysoki stosunek mocy do masy – taki, który faktycznie tłumaczyłby dynamikę widoczną na filmie.

Ciekawszy jest jednak wątek hybrydy. W niektórych wypowiedziach pojawia się sugestia, że silnik wysokoprężny może być częścią układu hybrydowego. Taki zestaw w czołgu może dawać chwilowe doładowanie mocy, ograniczać zużycie paliwa w określonych trybach, zasilać rosnącą liczbę sensorów i systemów elektronicznych, a w teorii także obniżać sygnaturę akustyczną w wybranych sytuacjach. To wszystko pasuje do obrazu czołgu jako platformy sieciowej, a nie tylko działa na gąsienicach.

Nagranie z poligonu nie odpowiada na wszystkie pytania, ale pokazuje, że Chińczycy testują wóz w ruchu i konsekwentnie idą w stronę czołgu, w którym elektronika, sensory i ochrona aktywna mają równoważyć niższą masę.

18.05.2026 06:10
