Bezzałogowa wieża, system kierowania ogniem. Grupa WB pokazuje swoje osiągnięcia

Do Grupy WB dołączyła niedawno nowa spółka, która wnosi do niej wyjątkowy potencjał. To Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo to jest jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej.