REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Nowy król polowania. Czołg, który steruje dronami

Nadchodzi zmierzch ery starych maszyn. Zaprezentowano właśnie najnowszą wersję legendarnego czołgu, który otrzymał zupełnie nową, gładkolufową armatę i zaawansowany system kierowania ogniem.

Marcin Kusz
REKLAMA

Wielka Brytania właśnie oddała pierwsze strzały z załogą z Challengera 3 – najpoważniejszego programu modernizacji ciężkiego pancerza na Wyspach od ponad trzech dekad. Maszyna ponoć ogniowo przewyższy wszystko, co Rosja może wystawić na polu walki. Nowe działo NATO, izraelski system obrony aktywnej i w pełni cyfrowa architektura mają sprawić, że Challenger 3 stanie się czołgiem zaprojektowanym na wojnę, jaką widzimy dziś na Ukrainie.

REKLAMA

Nie nowy czołg, ale nowe życie starego kadłuba

Challenger 3 nie jest nowym czołgiem zbudowanym od podstaw. Program polega na modernizacji istniejących 148 kadłubów Challengera 2 – maszyny, która weszła do służby w 1994 r. i od tamtej pory brała udział w operacjach w byłej Jugosławii i w Iraku. Nie uruchomiono linii produkcji nowych kadłubów. Każdy Challenger 3 powstaje z rozebranego do fundamentów Challengera 2, który otrzymuje nową wieżę, nowe działo, nowy pancerz, nową elektronikę i nowe systemy obronne. To tak, jakby wziąć stary dom, zostawić fundamenty i postawić na nich zupełnie nowy budynek.

Program realizuje Rheinmetall BAE Systems Land z fabryką w Telford w Anglii. Kontrakt opiewa na ponad 800 mln funtów, a całkowite koszty cyklu życia programu szacowano w 2024 r. na blisko 2 mld funtów. W fabryce pracuje około 300 osób, a kolejne 450 miejsc pracy generuje łańcuch dostaw rozproszony po całej Wielkiej Brytanii – od West Midlands przez Glasgow po Wyspę Wight. Około 60 proc. wartości łańcucha dostaw przypada na brytyjskich dostawców.

To działo naprawdę robi robotę

Najważniejsza zmiana dotyczy uzbrojenia głównego i ma wymiar nie tylko techniczny, ale niemalże symboliczny. Challenger 2 był ostatnim czołgiem NATO wyposażonym w działo gwintowane – tradycyjną konstrukcję, w której wewnątrz lufy nacięte są spiralne rowki nadające pociskowi obrót stabilizujący. Challenger 3 przechodzi na gładkolufowe działo Rheinmetall L55A1 o kalibrze 120 mm. To ten sam typ uzbrojenia, który noszą Leopardy 2A6 i 2A7 oraz amerykańskie Abramsy. To koniec brytyjskiej odrębności w tej dziedzinie i pełna kompatybilność z natowskim standardem amunicji.

Pociski kinetyczne wystrzeliwane z L55A1 opuszczają lufę z prędkością większą od prędkości dźwięku i są zdolne przebić pancerz wrogiego czołgu z dystansu przekraczającego 4,8 km. Ale prawdziwa rewolucja tkwi w amunicji programowalnej – pociskach wielozadaniowych, którym przed wystrzałem można ustawić tryb detonacji: uderzeniowy, czasowy lub wybuch w powietrzu nad celem. To daje Challengerowi 3 skuteczność nie tylko przeciwko innym czołgom, ale też przeciwko piechocie w okopach, lekkim pojazdom opancerzonym i co coraz ważniejsze pozycjom wyrzutni dronów.

Cyfrowy czołg, który steruje dronami, zamiast się ich bać

Jednym z najciekawszych aspektów Challengera 3 jest jego w pełni cyfrowa architektura bojowa. W tradycyjnym czołgu systemy celownicze, komunikacyjne i obronne działają w dużej mierze niezależnie. Challenger 3 integruje je w jedną sieć, co pozwala załodze na szybsze przetwarzanie informacji z pola walki, automatyczne śledzenie celów i współpracę z systemami bezzałogowymi.

Były dowódca czołgu, pułkownik Hamish de Bretton-Gordon, podkreśla w rozmowie z The Telegraph, że Challenger 3 jest zaprojektowany tak, żeby nie tylko bronić się przed dronami, ale też nimi sterować. Koncepcja zakłada, że czołg przyszłości będzie węzłem dowodzenia dla rojów dronów powietrznych i bezzałogowych pojazdów naziemnych – platformą, która łączy siłę ognia pancerza z zasięgiem i elastycznością systemów bezzałogowych.

To odpowiedź na głosy, które po dwóch latach wojny na Ukrainie ogłosiły koniec ery czołgów. Straty pojazdów opancerzonych konfliktu są olbrzymie, a tanie drony FPV potrafią zniszczyć maszyny warte miliony dolarów. Ukraina udowodniła, że na polu bitwy  wciąż jest miejsce dla pojazdów opancerzonych. Tego rodzaju sprzęt jest wręcz niezastąpiony w utrzymywaniu terenu i wspieraniu manewrów połączonych sił. Pod warunkiem oczywiście, że potrafi się bronić i współpracować z nowymi typami broni.

Pełny harmonogram zakłada pełną zdolność operacyjną do 2030 r. Wstępne wprowadzenie do służby przyspieszono z pierwotnie planowanego 2027 r., ale start produkcji seryjnej wciąż zależy od wyników trwających testów i stabilności łańcucha dostaw – w maju 2025 r. brytyjska minister obrony ds. zamówień przyznała w parlamencie, że do programu skierowano dodatkowe zasoby, żeby zapewnić terminowość dostaw materiałów. Koszt jednego zmodernizowanego czołgu szacuje się na około 6 mln funtów.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: defenceimagery.mod.uk; Canva Pro

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
24.04.2026 06:00
Tagi: CzołgiNATOwielka brytaniaWojsko
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA