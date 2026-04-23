Polskie roboty bojowe robią furorę. Zachód zachwycony naszą technologią

Belgijskie siły zbrojne właśnie zapisały nową kartę w swojej historii, a główne role w tym przełomowym wydarzeniu odegrały maszyny znad Wisły - podaje serwis Defence Blog. Armia tego kraju zakończyła pierwsze w pełni zintegrowane ćwiczenia polowe z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV). To już nie są sterylne testy w laboratoriach czy pokazowe przejazdy na targach zbrojeniowych. Mówimy o pełnoskalowych, całodobowych operacjach w trudnych warunkach, gdzie ramię w ramię z żołnierzami służył sprzęt opracowany przez polską spółkę MACRO-SYSTEM.

Rewolucja bezzałogowców na współczesnym polu walki

Wdrożenie systemów bezzałogowych do aktywnych scenariuszy operacyjnych to wyraźny sygnał, że zachodnie armie radykalnie zmieniają swoje podejście do prowadzenia działań zbrojnych. Belgijski debiut platform UGV miał na celu sprawdzenie, jak maszyny radzą sobie w najbardziej niebezpiecznych zadaniach: rozpoznaniu, logistyce i identyfikacji celów.

Przeniesienie ciężaru tych misji na roboty przynosi natychmiastowe korzyści taktyczne, ale przede wszystkim drastycznie zmniejsza ryzyko utraty życia przez żołnierzy. Polska firma MACRO-SYSTEM dostarczyła na te ćwiczenia dwa zupełnie różne systemy, które genialnie uzupełniają się na froncie, pokrywając dwa skrajne bieguny współczesnego pola walki, od cichej obserwacji po gwałtowne, precyzyjne uderzenie.

Goblin, czyli niezmordowany pancerny asystent

Pierwszym z bohaterów belgijskich manewrów był Goblin, wielozadaniowy, bezzałogowy pojazd wsparcia i rozpoznania. Jego największą zaletą jest niesamowita wytrzymałość operacyjna. Maszyna nie potrzebuje snu, nie odczuwa stresu i może prowadzić ciągłe działania przez całą dobę, doskonale radząc sobie w warunkach nocnych.

Podczas ćwiczeń platforma ta operowała bezpośrednio na linii frontu, wspierając jednostki i w czasie rzeczywistym identyfikując stanowiska ogniowe przeciwnika. Co ważne, modułowa konstrukcja tego pojazdu pozwala na błyskawiczne dostosowanie go do konkretnej misji, wymianę sensorów czy konfiguracji uzbrojenia.

Główna ilustracja: Bezzałogowy pojazd lądowy (UGV) Goblin firmy MACRO-SYSTEM (w tle) i Gnom (na pierwszym planie). Fot. MACRO-SYSTEM

Warto przypomnieć, że polski producent przetestował ten sprzęt już wcześniej, między innymi podczas rodzimych manewrów Iron Gate 25. Goblin udowodnił wtedy, że na jednym ładowaniu baterii potrafi działać przez 20 godz., a do tego jest w stanie holować ładunki o masie sięgającej 16 t. To nie jest zabawka, to pełnoprawny wół roboczy nowoczesnej armii.

Gnom uderza znienacka. Kołowy kamikadze do zadań specjalnych

Zupełnie inną filozofię walki reprezentuje drugi z wykorzystanych pojazdów, Gnom. To maszyna stworzona do szybkiej i brutalnej eliminacji zagrożenia. Zamiast latać, ten miniaturowy system porusza się po ziemi, pełniąc rolę kołowej amunicji krążącej.

Ważący zaledwie 7 kg robot potrafi rozpędzić się do 80 km/h, co czyni go ekstremalnie trudnym do zneutralizowania. Jego unikalność polega na tym, że potrafi dotrzeć do celów w środowisku, które dla klasycznych dronów powietrznych jest barierą nie do przejścia.

Gęste lasy, zrujnowane korytarze miejskie czy skomplikowane ukształtowanie terenu to jego naturalne środowisko operacyjne. Dzięki wbudowanej kamerze operator ma stały podgląd na żywo, mogąc precyzyjnie naprowadzić maszynę w zasięgu 500 m od własnych pozycji, czyli tam, gdzie margines błędu po prostu nie istnieje.

Wymienne głowice bojowe od kumulacyjnych, przez odłamkowo-burzące, aż po termobaryczne sprawiają, że Gnom jest w stanie zniszczyć zarówno pojazdy opancerzone, jak i umocnione bunkry.

Bilet do zachodnich armii. Polski przemysł zbrojeniowy rośnie w siłę

Dla spółki MACRO-SYSTEM belgijskie ćwiczenia to gigantyczny krok naprzód i przekroczenie niezwykle ważnego progu. To pierwsze potwierdzone wdrożenie ich systemów w zachodnioeuropejskiej armii poza granicami Polski.

W dobie gwałtownie rosnących budżetów obronnych na Starym Kontynencie i przyspieszenia zakupów nowoczesnych technologii, popyt na sprawdzoną w bojowych warunkach robotykę lądową jest ogromny.

Sukces w Belgii, poparty wcześniejszym zainteresowaniem na duńskich targach DALO Industry Days, to wyraźny znak: europejskie wojska bacznie obserwują to, co powstaje nad Wisłą. Testowanie nowego sprzętu to jedno, ale walidacja całej koncepcji użycia robotów na pierwszej linii frontu to dowód, że polskie innowacje realnie kształtują przyszłość światowych sił zbrojnych.

Główna ilustracja: Bezzałogowy pojazd lądowy (UGV) Goblin firmy MACRO-SYSTEM. Fot. MACRO-SYSTEM

Bogdan Stech 23.04.2026 12:01

