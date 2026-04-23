Polskie F-16 wskażą cele dla francuskich głowic jądrowych. Oto sojusz Paryż - Warszawa

Polskie myśliwce namierzą cele, a francuskie maszyny uzbrojone w głowice nuklearne zasymulują ostateczne uderzenie. Tak w praktyce wygląda nowy, bezprecedensowy sojusz Warszawy i Paryża, który ma stanowić odpowiedź na atomowe groźby Władimira Putina.

Bogdan Stech
Francja wraz z Polską będzie regularnie ćwiczyć wykorzystanie broni jądrowej na wschodniej flance NATO - wynika z informacji, do których dotarła Wirtualna Polska. Na terytorium Polski nie powstaną jadnak stałe magazyny z francuskimi głowicami jądrowymi. Zamiast tego czeka nas model rotacyjny, w którym nad północną Polską i Morzem Bałtyckim będą pojawiać się maszyny Rafale, uzbrojone w pociski ASMP, które przenoszą głowice atomowe. Pierwsze takie ćwiczenia mają rozegrać się już wkrótce.

W scenariuszach planowanych gier wojennych polskim pilotom F-16 przypadnie w udziale kluczowe, choć konwencjonalne zadanie. Będą oni odpowiedzialni za daleki zwiad, precyzyjne namierzanie celów oraz symulowane uderzenia pociskami manewrującymi JASSM-ER "w kierunku tzw. celów wysokiej wartości w rejonie Petersburga".

W tym samym czasie załogi francuskich Rafale B, prosto z baz we Francji, będą trenować procedury ataku z wykorzystaniem ostatecznego argumentu siły na strategiczne cele w Rosji i na Białorusi.

Polskie F-16 wskażą cele dla francuskich głowic jądrowych. Nowa era odstraszania nad Bałtykiem
Dassault Rafale z rakietą ASMP. Fot. Francuskie Siły Powietrzne 

Biznes musi się kręcić, czyli wojskowy atom za cywilny

Co bardzo ważne, polskie władze nie będą miały przysłowiowego czerwonego guzika. Decyzja o użyciu broni atomowej zawsze pozostanie w rękach Pałacu Elizejskiego.

Kluczowym elementem tego porozumienia jest jego specyficzna struktura decyzyjna. W przeciwieństwie do amerykańskiego programu Nuclear Sharing, o którym w Polsce dyskutowano latami bez konkretnych rezultatów, współpraca z Francją ma być niejako wyjęta poza nawias biurokracji NATO - podaje źródło WP. Oznacza to, że w sytuacji kryzysowej decyzja o wykorzystaniu francyskiej broni jądrowej nie będzie musiała czekać na żmudne konsultacje w ramach artykułu 5. Paktu Północnoatlantyckiego.

Rozszerzenie francuskiego parasola ochronnego ma swoją bardzo konkretną cenę biznesową.

W zamian za ofertę czegoś na wzór francuskiego parasola atomowego Emmanuel Macron oczekuje wejścia spółki EDF w projekt drugiej dużej elektrowni atomowej w Polsce. I zwiększenia zakupów zbrojeniowych przez polskie wojsko w firmach francuskich. Kluczowa jest jednak zasada "wojskowy atom za cywilny atom" - podaje Wirtualna Polska.

Więcej na Spider's Web:

Błyskawiczna reakcja poza strukturami NATO

Dlaczego Francuzi tak chętnie zwrócili się w naszą stronę? Odpowiedź kryje się w szerszej układance geopolitycznej. Od dłuższego czasu Władimir Putin bezkarnie eskalował napięcie, przenosząc broń nuklearną na Białoruś i strasząc pociskami Oriesznik. Amerykańska administracja konsekwentnie ignorowała polskie prośby o włączenie do programu Nuclear Sharing. Kreml odczytał tę bierność jako słabość.

Emmanuel Macron postanowił wypełnić tę próżnię. Dziś Francja ma w arsenale około 75 aktywnych pocisków ASMP i pracuje z europejskimi partnerami, w tym z Polską, nad nowym hipersonicznym pociskiem o zasięgu do 2500 km. Z takim zapleczem i z polską siłą uderzeniową w powietrzu, nowa oś Warszawa-Paryż staje się potężnym graczem, który może realnie zmienić układ sił na Starym Kontynencie.

Pociski ASMP - atomowy miecz Francji

Francuskie pociski ASMP i ich nowsza wersja mają 5,38 m długości i ważą okło 860 kg. Zastosowano w nich naddźwiękowy napęd oparty na silniku strumieniowym zasilanym paliwem ciekłym (ramjet), który pozwala rakiecie rozpędzić się do prędkości nawet Mach 3.

To klasyczna broń typu stand-off, odpalana spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej wroga. W zależności od wybranego profilu lotu, starsza wersja ASMP potrafiła precyzyjnie uderzyć w cel oddalony od 80 do 300 km, natomiast zmodernizowany wariant ASMP-A wydłużył ten niszczycielski zasięg do 500 km.

Prawdziwy powód, dla którego ten sprzęt budzi taki respekt, kryje się w jego wnętrzu. Pociski ASMP przenoszą termonuklearne głowice jądrowe TN 81, które posiadają moc uderzeniową w przedziale od 100 do 300 kiloton trotylu.

Bogdan Stech
23.04.2026 12:40
Najnowsze
12:01
Polskie roboty bojowe robią furorę. Zachód zachwycony naszą technologią
Aktualizacja: 2026-04-23T12:01:35+02:00
11:58
Polskie firmy chcą się cyfryzować mocniej niż ktokolwiek w Europie. Co stoi na drodze i jak AI może to zmienić?
Aktualizacja: 2026-04-23T11:58:58+02:00
11:33
OpenAI zezłomowane. Bogacze biją się o udziały rywala
Aktualizacja: 2026-04-23T11:33:05+02:00
11:13
Ryanair dokładnie zmierzy twój bagaż. Masz za duży, słono zabulisz
Aktualizacja: 2026-04-23T11:13:16+02:00
11:02
Musk przyznał, że władował w Tesle zbyt słabe komputery. "Groteska"
Aktualizacja: 2026-04-23T11:02:18+02:00
10:10
Wielkie ucho polskiej armii. Dźwięk to nowa broń na drony
Aktualizacja: 2026-04-23T10:10:52+02:00
9:23
Oddajesz butelkę, kasa leci na konto. Rząd mówi o szansach na taki system
Aktualizacja: 2026-04-23T09:23:36+02:00
8:30
Samsung chce tworzyć urządzenia, które "żyją". Koniec zimnej technologii
Aktualizacja: 2026-04-23T08:30:34+02:00
8:00
Elektronika użytkowa w centrum uwagi. Targi Electronics Show 2026 już w maju!
Aktualizacja: 2026-04-23T08:00:19+02:00
7:00
Trwa wojna na coraz lepsze obrazki. I to jest fatalna wiadomość
Aktualizacja: 2026-04-23T07:00:00+02:00
6:36
Kierowcy psują Yanosika i Mapy Google. Patologia polskich dróg
Aktualizacja: 2026-04-23T06:36:52+02:00
6:18
Potężna siła ognia w sercu kraju. Powstaje nowa brygada
Aktualizacja: 2026-04-23T06:18:53+02:00
6:15
Polska w zbrojeniowej elicie. Stworzymy serca podniebnych asów
Aktualizacja: 2026-04-23T06:15:00+02:00
6:10
Europa sięga po rezerwistów. "Zmienia sposób myślenia o wojnie"
Aktualizacja: 2026-04-23T06:10:00+02:00
6:05
Służby biją na alarm. Chcą zalać kontynent "zielonymi ludzikami"
Aktualizacja: 2026-04-23T06:05:00+02:00
6:00
Warszawa pilnie potrzebuje schronów. "Metro to za mało"
Aktualizacja: 2026-04-23T06:00:00+02:00
21:15
Zaczynają konkurować o prąd z przemysłem. "Absurdalne potrzeby"
Aktualizacja: 2026-04-22T21:15:37+02:00
20:27
Twój komputer z Windows 11 nie potrzebuje antywirusa. Tak mówi Microsoft
Aktualizacja: 2026-04-22T20:27:46+02:00
19:22
271 błędów w jednym wydaniu Firefoksa. Ale jest świetna wiadomość
Aktualizacja: 2026-04-22T19:22:17+02:00
18:58
Miliony złotych w butelkach z kaucją. Zacznijcie je wreszcie oddawać
Aktualizacja: 2026-04-22T18:58:13+02:00
