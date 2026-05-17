Program do nagrywania płyt - jaki wybrać 2026? Podpowiadamy

W zamierzchłych czasach, gdy dostęp do internetu nie był jeszcze powszechny, a o pendrive’ach mało kto słyszał, dane archiwizowaliśmy na płytach. Najpierw były to płyty CD, które mieściły albo jeden album muzyczny (albo ok. 650-800 MB danych), a potem płyty DVD, na które można było wgrać dwugodzinny film o niskiej rozdzielczości (bazowa pojemność to ok. 4,7 GB). Dopiero lata później pojawiły się Blu-Raye mieszczące filmy w 4K (o pojemności od 25 do 128 GB).

W przeciwieństwie do jeszcze starszych dyskietek oraz używanych dziś często do archwizacji danych pendrive’ów i dysków przenośnych, które podłącza się zwykle do portu USB, wgrywanie danych na płytę CD, DVD lub Blu-Ray nie sprowadza się do przeniesienia ich na zewnętrzny nośnik za pomocą eksploratora plików. Potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania, które jest w stanie „wypalić” na krążku, włożonym do specjalnego napędu, ciąg zer i jedynek.

Do „wypalania” płyt potrzebny jest napęd CD/DVD/Blu-Ray

Młodsi internauci często nie mają świadomości, że płyty kiedyś się „wypalało”, ale płyty CD przeżywają dziś… renesans. Sformułowanie wzięło się zaś stąd, iż do wgrania danych używa się lasera. Zwykłe krążki są zaś jednorazowe: można było je wypalić raz, a dane są dostępne w trybie tylko-do-odczytu. Aby modyfikować zawartość, trzeba użyć specjalnych płyt CD-RW, DVD-RW lub Blu-Ray RW.

Jeśli współcześnie uznamy, że chcemy wypalić płytę, bo np. chcemy przygotować prezent w stylu retro dla osoby, którą darzymy sympatią, to aby korzystać z płyt jako nośników dla treści multimedialnych albo zwykłych danych, należy wyposażyć się przede wszystkim w odpowiedni napęd. Te montowano kiedyś bezpośrednio w komputerach, a dziś możemy zakupić napędy zewnętrzne podłączane do portu USB.

Programy do nagrywania płyt w 2026

Jeśli napęd już mamy, to potrzebny nam będzie specjalny program do nagrywania płyt CD, DVD i Blu-Ray. A jakie oprogramowanie tego typu warto wybrać w 2026 r.? Przyjrzyjmy się dostępnym opcjom na różne systemy operacyjne.

W przypadku systemu Windows propozycją bezpłatnego programu do nagrywania płyt jest CDBurnerXP, który spełni oczekiwania większości osób. Pozwala nie tylko nagrywać płyty CD, DVD i Blu-Ray z danymi, ale też dyski bootowalne oraz obrazy płyt ISO. W przypadku aplikacji płatnych możemy zdecydować się na Nero Burning ROM, którego zaletą jest obsługa technologii SecurDisc 4.0 zapewniającej wyższy poziom bezpieczeństwa za sprawą szyfrowania danych.

W przypadku systemu macOS dobrą propozycją jest darmowy program do nagrywania płyt o prostej nazwie Burn. To oprogramowanie typu open-source, które cechuje się niezwykłą prostotą. Istnieje od wielu lat, ale stale pojawiają się aktualizacje, w tym np. obsługa procesorów Apple Silicon czy Trybu Ciemnego. Osoby, które potrzebują więcej opcji, mogą rozważyć płatny program Roxio Toast Titanium, z którego pomocą można zrobić np. interaktywne menu na płycie.

A co z użytkownikami systemów z rodziny Linux? Tutaj dużą popularnością cieszy się bezpłatny program o nazwie K3b będący częścią środowiska KDE). Program jest kombajnem z mnóstwem funkcji.

Piotr Grabiec 17.05.2026 07:30

