To miał być martwy nośnik. W Polsce sprzedaje się lepiej niż winyle

Na dodatek wydania CD są coraz ładniejsze. Pamiętam czasy, kiedy albumy wypuszczane na CD były znacznie tańsze (19 czy 29 zł), ale pudełko było bardzo delikatne, a książeczka chudziutka. Teraz znowu wydaje się bardziej na bogato i czuć, że płyta CD to nie ubogi kuzyn, a po prostu to samo wydanie co na winylu, ale w wersji mini. To uczciwe podejście.